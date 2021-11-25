Грабили и пытали, а жертвы умирали, истекая кровью: жестокой банде объявили о подозрении

Грабили и пытали, а жертвы умирали, истекая кровью: жестокой банде объявили о подозрении

За совершенное им грозит пожизненное заключение.

Во Львовской области правоохранители объявили о подозрении жестокой банде. Злоумышленники проникали в дома, людей связывали, избивали, требуя деньги. Пытали так, что двое пострадавших пыток не выдержали и погибли.

Об этом 25 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Так, злоумышленники ворвались в дом дочери руководителя лесхоза в Радехове. Участники банды пытали всю семью на глазах двух ее детей – одного и пяти лет. Мать женщины не выдержала двухчасовой пытки и умерла, истекая кровью.

После дерзкого ограбления местных жителей охватила паника. Они не могли понять, кто мог так жестоко пытать и зачем.

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Через восемь месяцев после нападения в Радехове в Брюховичах на Львовщине произошло еще одно жестокое ограбление. Жертва – 61-летний бизнесмен, занимавшийся недвижимостью. Его убили, жена – выжила. Бандиты из жилья забрали большую сумму денег.

Полицейские долго выходили на след мучителей. Но весной вместе со спецподразделением КОРД задержали троих участников преступной группировки.

В июле задержали еще двоих. Еще один мучитель объявили в розыск, он покинул страну. Остальные участники банды находятся в СИЗО.

Новости Львовской области: правоохранители объявили о подозрении жестокой банде

"Доказана причастность преступной группы к пяти разбойным нападениям, в ходе которых двое потерпевших погибли во время того, как их пытали", — отметили правоохранители.

За два года грабежей злоумышленники похитили, по меньшей мере, двенадцать миллионов гривен, говорят в полиции. Банда причастна к воровству и разбойным нападениям на территории четырех областей Украины. За совершенное им грозит пожизненное заключение.

Напомним:

В Киевской области банда злодеев связывала хозяев, накрывала им лицо подушками и грабила дома. Грабителей удалось задержать. Злодеями оказались киевляне 36, 24 и 41 лет.

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