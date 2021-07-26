Грабили и пытали тех, кого считали коррупционерами: под Киевом правоохранители задержали опасную банду

Злоумышленники вели свой телеграмм-канал, в котором публиковали видео разбойных нападений.

Нападали на семьи чиновников, предпринимателей и полицейских. Правоохранители Киевской области задержали банду во главе с бывшим сотрудником СБУ, которая на протяжении нескольких лет осуществила десятки разбоев в разных регионах Украины. К преступлениям, говорят следователи, воры тщательно готовились, поэтому длительное время организаторов и исполнителей выследить не могли. А несколько недель назад дерзкая банда создала даже телеграмм-канал, в котором публиковала видео допроса своих жертв.

Об этом 26 июля говорится в сюжете ТСН.19:30.

Это — оперативные кадры задержания мужчин, которых полицейские считают участниками банды, которая нападала, пытала и ограбила десятки людей. В них обнаруживают оружие, деньги, рации, мобильные. У одного из мужчин, которого впоследствии назовут организатором, удостоверение сотрудника Службы безопасности Украины.

Руководитель полиции Киевщины рассказывает: нападения начались еще 4 года назад. Декабрь 2017, Харьков. Под автомобилем полицейского взрывается граната. Копа госпитализируют, среди версий преступления — профессиональная деятельность. Под подозрение попадает бывший работник спецподразделения СБУ по фамилии Оверченко.

Уже в следующем году происходит нападение на Киевщине: неизвестные связывают и бьют семью судьи. Убирают драгоценности. Правоохранители уверены — работают те, что и взорвали авто в Харькове, и готовы объявить екс-работника СБУ в розыск.

"В то время следователю начали поступать угрозы, в которых Оверченко проговаривал, если будет дальнейшее расследование, то он поступит так же, как это было в Харькове", — говорит руководитель полиции Киевщины Андрей Небытов.

Новости Украины: под Киевом задержали банду, которая несколько лет грабила и пытала людей

В начале октября 2018 внимание приковано к столичному Печерску: двое неизвестных нападают на семью адвоката. Они врываются в дом, простреливают юристу обе ноги, похищают драгоценности. Но на улице их уже ждет экипаж патрульных. Тогда в сторону копов воры стреляют и угрожают гранатой. Один из нападавших сам подорвался на своей гранате.



После того, как нападающих едва не задерживают на два года группировка затихает, говорят в полиции. Но в 2020 году в Киевской области происходит нападение на семью работников ИТ-отрасли, а накануне нового года врываются в дом мэра Броваров.

"Супруги отдыхали в беседке, неизвестные забежали туда, нанесли телесные повреждения, связали", — говорит руководитель полиции Киевщины Андрей Небытов.



После этого было еще несколько нападений, говорят в полиции: и на семью экс-милиционера и на предпринимателей. Полицейские находят общее: преступники каждый раз используют те же позывные, а своим жертвам говорят, что грабят тех, кого считают коррупционерами. Даже создали телеграмм-канал, на котором публиковали видео из домов, в которые ворвались, и беседы с жертвами. Копы говорят: людей заставляли говорить написанный текст

"Для театрального представления принесли с собой ложные деньги перемотали резинками и выдавали, что их нашли в этой семье", — говорит руководитель полиции Киевщины Андрей Небытов.



К слову, телеграмм-канал не заблокирован до сих пор и только сегодня, в день брифинга на нем вышли две публикации. Всего полицейские: задержали шесть человек. Участники банды утверждают, что так они якобы боролись с коррупцией и нечестными чиновниками.



Организаторов, по словам копов, двое. По прозвищу "Сенсей" и "Химик". Копы отмечают: к преступлениям готовились заранее — изучали маршруты, где нет камер, ехали или общественным транспортом, или на велосипеде. С собой всегда имели оружие. Было и такое, что разведку злоумышленников замечали охранники комплексов, и разбой срывался.

Все 6 подозреваемых уже под стражей. Но полиция выясняет, кто еще мог быть исполнителем нападений, и ищет пострадавших.

Напомним, в Киеве водитель маршрутки подрался с полицейскими.

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