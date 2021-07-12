Град и шквальный ветер: синоптики предупреждают о грозе в Киеве и советуют держаться подальше от деревьев и металла

Град и шквальный ветер: синоптики предупреждают о грозе в Киеве и советуют держаться подальше от деревьев и металла

Жара, которая сейчас идет по всей стране, продержится еще около недели.

Грозы ожидаются в большинстве областей страны в ближайшие часы, кроме северо-западной части страны. В частности, в Киеве объявлено первый — желтый уровень опасности и штормовое предупреждение.

Об этом сообщают в Украинском гидрометцентре, отмечает ТСН.

Синоптики говорят, в столице может выпасть град, возможен порывистый шквальный ветер. Просят не парковать машин под деревьями, не браться за металлические двери во время грозы.

Метеорологи напоминают, предсказать погоду во время грозы сложно, поэтому стоит обезопасить себя. «Во время грозы могут усиливаться шквалы, усиление ветра до 12-20 и более метров в секунду. Поэтому не исключается падение деревьев», — отметили в гидрометцентре.

Жара, которая сейчас идет по всей стране, продержится еще около недели. На убыль температура пойдет после 20 июля.

Погода в Украине: штормовое предупреждение в Киеве - синоптики прогнозируют град и шквальный ветер

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку