Град величиной с орех и вырванные с корнем деревья: несколькими областями Украины пронеслась мощная непогода

Град величиной с орех и вырванные с корнем деревья: несколькими областями Украины пронеслась мощная непогода

Жертвой непогоды едва не стала 70-летняя женщина.

Почти полторы сотни обесточенных населенных пунктов. Грозовой фронт накрыл большую часть Украины. Мощный ураган прогнался Буковиной — там сотни поваленных деревьев. В Хмельницком вместе с дождем выпал град величиной с орех. А в Виннице — из-за деревопада есть пострадавшая. Женщина едва уцелела, когда на нее упало дерево.

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Об этом 18 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

Деревья гнуло вниз, повергало на электропровода и ламало с корнями.

Это деревопад в Виннице. Ураган налетел на город накануне вечером. Кровли с крыш летали как листья. Жертвой непогоды едва не стала 70-летняя женщина. Старая вишня, которую сломал ветер, упала прямо на пенсионерку. Соседи увидели через окно и вызвали скорую.

"Скорая приехала на ногу наложили шину, на носилки и унесли. Не могла встать, соседи вышли, пробовали ей помочь, не могли взять", — говорит очевидец Маргарита Винник.

"Сорвало, он упал на нее, она с ведром шла, она упала", — говорит очевидец Александр Чумак.

Лидия хоть и готовится к операции, настроена оптимистично.

"Ничего, я бывшая спортсменка, не слишком боюсь", — говорит пострадавшая.

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Женщина поливала бархатцы на клумбе и уже возвращалась домой, как налетел шквальный ветер.

"Это мгновенно было, это буквально перед подъездом, я думала уйти, но это вишню снесло и на плечи мне кинуло", — говорит пациентка Лидия Никитина.

А врачи говорят: ей повезло, что задело только ногу.

"Состояние средней тяжести, обусловленный серьезной травмой голеностопа, плюс ушибы надплечья, левой голени. Эти переломы в основном оперируются, вправить их невозможно", — говорит травматолог больницы скорой помощи Павел Малецкий.

А это Хмельницкий. Вместе с ливнем выпал град размером с орех. Там, где лежал асфальт, полились водопады. Ливневая канализация такого количества осадков в очередной раз не выдержала. Видео потопа, который позаливав город, люди выкладывали в сеть. Наделала непогода бедствия и в области: без света оставила более 40 населенных пунктов.

"Обильный ливень повлек подтопления частных домовладений, улиц Хмельницкого. С помощью мотопомп откачали более 1900 куб метров воды", — говорит представитель ГСЧС в Хмельницкой области Виталий Гричанюк.

И сейчас в городе готовятся к новому нападению стихии. Синоптики прогнозируют снова грозы с градом и шквальным ветром. Чтобы не произошло бедствие, спасатели призывают людей держаться подальше от высоких деревьев.

Напомним, в Винницкой области непогода натворила беды.

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