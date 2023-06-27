Граффити с героем, расстрелянным за лозунг "Слава Украине!", появилось в исторической части Берлина

Граффити с изображением Героя Украины Александра Мациевского появилось в Берлине, говорится в ТСН.

Изображение высотой в два метра нарисовал украинский художник Тимоти Максименко. Граффити появилось на обломке стены в центре Берлина у Музея стены, куда ежедневно приходят тысячи туристов со всего мира. Граффити создавали в течение шести часов по технике трафарета.

Рядом с изображением будет информация о смерти героя. Снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТРО Черниговской области Александр Мациевский был расстрелян российскими оккупантами. В Сети появилось видео, где военный говорит "Слава Украине!", после чего в него выпускают автоматную очередь.

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Эту историю, которую знает каждый украинец, хотят больше доносить немецкому обществу, чтобы показать варварскую суть российских оккупантов. “Это в память о погибшем Александре, как такое напоминание, что война продолжается, как украинцы платят высокую цену за это и как Россия нарушает все возможные правила, какие-то конвенции, есть какие-то правила составления. Я думаю, здесь, в Берлине, особенно не все люди до конца понимают, и есть какие-то иллюзии по поводу того, как эта война происходит”, - убеждает художник Тимоти Максименко.

Директор Музея, украинка Александра Хильдебранд, говорит, что берлинская стена символизирует борьбу за объединение и победу добра над злом. “Как можно привлечь внимание общества, вообще немецкого общества, и здесь, на Чекпойнт Чарли, общество со всего мира. Я посмотрела на этот кусок стены и решила, что Александр Мациевский, его фигура, его портрет действительно подходит на этот кусок стены как месседж для всего мира”, - говорит она.

Напомним, что мурал с изображением Александра Мациевского есть и в Ровно, на территории ровенского управления патрульной полиции. Автор работы - местный художник Константин Качановский рядом с фигурой бойца написал слова Степана Бандеры: "И придет время, когда один скажет "Слава Украине!", а миллионы будут отвечать "Героям слава!".

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