Графики отключений света, перебои с водой и подготовка к зиме: РФ усилила обстрелы Киева — чего ожидать

Ситуация в Киеве / © Associated Press

Реклама

Интенсивность российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры Киева и Киевской области значительно возросла за последние сутки, из-за чего отключения электроэнергии стали происходить чаще. Об этом сообщил исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев.

В частности, в результате атак на левом берегу Киева действуют графики почасовых отключений, а на правом — аварийные отключения. Энергетики в настоящее время работают в усиленном режиме, чтобы стабилизировать ситуацию.

Реклама

Сбои в движении городского транспорта и альтернативные маршруты

Отсутствие электричества останавливает и киевский транспорт. В частности, в Оболонском, Подольском и Святошинском районах из-за отключения электричества не курсируют трамваи и троллейбусы.

Реклама

В киевских властях уверяют: на случай возможных длительных отключений электроэнергии планируется вывести на маршруты дополнительные автобусы, которые будут дублировать движение.

«Основная причина — это усиление интенсивности обстрелов энергообъектов. Если мы увидим, что на длительный срок какие-то маршруты у нас, грубо говоря, выходят из строя, соответственно, они будут дублироваться автобусными маршрутами. Такая практика у нас применялась уже в прошлые годы, так и будет, если это будет необходимо», — объясняет и.о. первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев.

Водоснабжение при пониженном давлении и строительство электростанций

Среди основных последствий дефицита электроэнергии в столице — и перебои с водоснабжением. В настоящее время на правом берегу, а именно в Соломенском, Святошинском, Голосеевском и Шевченковском районах, давление воды снижено.

В КГГА добавляют: объекты небольшой мощности уже обеспечены генераторами, а вот объекты с большим потреблением нуждаются в резервных электроподстанциях, которые сейчас находятся в процессе строительства. Треть работ на данный момент уже выполнена, а весь проект рассчитан до конца года.

Реклама

В случае длительных отключений электричества власти рассматривают варианты, при которых население будет снабжаться водой из скважин и бюветов, которые специальные бригады будут подключать к генераторам.

«Было установлено 700 генераторов. Что касается водоснабжения, в целом обеспечено 27 мегаватт резервного питания, а сейчас речь идет о строительстве специальных электростанций большой мощности именно для системы водоснабжения. Треть работ выполнена, ещё около 40 мегаватт мощности именно тех электростанций, которые обеспечивают эту мощность, находятся в стадии реализации. При условии финансирования (соответственно, сейчас есть информация, что решен вопрос о финансировании планов устойчивого развития), этот проект, а он является приоритетным, будет до конца года, как и планировалось, завершен», — отмечает Петр Пантелеев.

Подготовка к отопительному сезону и передвижные котельные

Киев готов к отопительному сезону, но его начало будет определяться в зависимости от температурных показателей и погодных условий — при наступлении среднесуточной температуры 8 градусов тепла.

В КГГА сообщают, что, как обычно, отопление начнут включать сначала в больницах и учреждениях социальной сферы, а уже позже — и у других потребителей. Все основные объекты, обеспечивающие город теплом (в частности, ТЭЦ), подготовлены к зимнему сезону, однако все будет зависеть от российских обстрелов.

Реклама

В случае возникновения критических ситуаций Киев готов задействовать резервные источники отопления — это передвижные котельные. Также ведется строительство резервных систем большой мощности.

«Ведётся строительство инфраструктуры резервной системы теплоснабжения. В целом у нас есть план строительства 13 объектов мощностью примерно 1600 МВт. Эти проекты рассчитаны до конца года. Это достаточно сложные технологические проекты строительства новых источников теплоснабжения, защищенных именно на тот случай, если базовые объекты будут разрушены. Это во-первых. Во-вторых — в каждом районе оборудованы опорные пункты обогрева и непоколебимости, которые будут отапливаться», — подытожил чиновник.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Внезапный паралич Киева: к чему срочно готовят горожан?

Новости партнеров