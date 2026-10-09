Графики отключения света 10 октября: когда и где не будет электроэнергии

Графики отключения света в Украине

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В субботу, 10 октября, в нескольких регионах Украины будут применяться круглосуточные графики отключения электроэнергии. Свет будут выключаться в течение всего дня.

ТСН собрал информацию о том, в каких областях будут действовать ограничения и по какому расписанию.

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Графики отключения света в Киеве

В Киеве действует разветвленная система отключения на 60 групп. Об отсутствии света можно узнать в чате, на сайте или в приложении «Киев Цифровой».

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Группа 1: 08:00-11:30, 18:00-21:30

Группа 2: 09:00-12:30, 18:00-21:30

Группа 3: 09:00-12:30, 18:00-22:00

Группа 4: 12:00-15:30

Группа 5: 12:00-15:30, 21:00-24:00

Группа 6: 00:00-00:30, 15:00-18:30

Группа 7: 00:00-00:30, 18:00-21:30

Группа 8: 00:00-00:30, 15:00-18:30

Группа 9: 06:00-09:30, 21:00-24:00

Группа 10: 06:00-09:30, 21:00-24:00

Группа 11: 15:00–18:30

Группа 12: 15:00–18:30

Группа 13: 08:00-11:30, 18:00-21:30

Группа 14: 09:00-12:30, 18:00-21:30

Группа 15: 09:00-12:30, 18:00-22:00

Группа 16: 12:00–15:30

Группа 17: 12:00-15:30, 21:00-24:00

Группа 18: 00:00-00:30, 15:00-18:30

Группа 19: 00:00-00:30, 18:00-21:30

Группа 20: 00:00-00:30, 15:00-18:30

Группа 21: 06:00-09:30, 21:00-24:00

Группа 22: 06:00-09:30, 21:00-24:00

Группа 23: 15:00–18:30

Группа 24: 15:00–18:30

Группа 25: 08:00-11:30, 18:00-21:30

Группа 26: 09:00-12:30, 18:00-21:30

Группа 27: 09:00-12:30, 18:00-22:00

Группа 28: 12:00–15:30

Группа 29: 12:00-15:30, 21:00-24:00

Группа 30: 00:00-00:30, 15:00-18:30

Группа 31: 00:00-00:30, 18:00-21:30

Группа 32: 00:00-00:30, 15:00-18:30

Группа 33: 06:00-09:30, 21:00-24:00

Группа 34: 06:00-09:30, 21:00-24:00

Группа 35: 15:00–18:30

Группа 36: 15:00–18:30

Группа 37: 08:00-11:30, 18:00-21:30

Группа 38: 09:00-12:30, 18:00-21:30

Группа 39: 09:00-12:30, 18:00-22:00

Группа 40: 12:00-15:30

Группа 41: 12:00-15:30, 21:00-24:00

Группа 42: 00:00-00:30, 15:00-18:30

Группа 43: 00:00-00:30, 18:00-21:30

Группа 44: 00:00-00:30, 15:00-18:30

Группа 45: 06:00-09:30, 21:00-24:00

Группа 46: 06:00-09:30, 21:00-24:00

Группа 47: 15:00–18:30

Группа 48: 15:00–18:30

Группа 49: 08:00-11:30, 18:00-21:30

Группа 50: 09:00-12:30, 18:00-21:30

Группа 51: 09:00-12:30, 18:00-22:00

Группа 52: 12:00-15:30

Группа 53: 12:00-15:30, 21:00-24:00

Группа 54: 00:00-00:30, 15:00-18:30

Группа 55: 00:00-00:30, 18:00-21:30

Группа 56: 00:00-00:30, 15:00-18:30

Группа 57: 06:00-09:30, 21:00-24:00

Группа 58: 06:00-09:30, 21:00-24:00

Группа 59: 15:00–18:30

Группа 60: 15:00–18:30

Графики отключения света в Киевской области

В Киевской области 10 октября ДТЭК сообщил о таких графиках отключения света:

Графики отключения света на Киевщине 10 октября / © ДТЕК

Графики отключения света на Киевщине 10 октября / © ДТЕК

Графики отключения света в Сумской области.

В Сумской области 10 октября будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доказанными командой из НЭК «Укрэнерго».

Графики отключения света на Сумщине 10 октября

Графики отключения света в Харьковской области

В субботу, 10 октября, с 15.00 до 23.59 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО). Теперь известно о таких графиках отключения:

1.1 17:30-21:00

1.2 17:30-21:00

2.1 17:30-21:00

2.2 17:30-21:00

3.1 21:00-24:00

3.2 21:00-24:00

4.1 21:00-22:00

4.2 21:00-24:00

5.1 15:00-17:30

5.2 15:00-17:30

6.1 15:00-17:30

6.2 17:00-18:00

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Графики отключения света в Полтавской области

В Полтавской области 10 октября будет действовать такой график почасовых отключений электроэнергии:

Графики отключения света на Полтавщине 10 октября

Графики отключения в Житомирской области

Согласно распоряжению НЭК «Укрэнерго», с 00:00 до 24:00 в Житомирской области 10 октября применят следующие графики отключения:

Графики отключения на Житомирщине 10 октября

Графики отключения света в Черкасской области

10 октября с 00:00 до 24:00 в Черкасской области будут применены графики почасовых отключений (ГПО). Часы отсутствия электроснабжения:

1.1 10:00 — 11:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

1.2 06:00 — 08:00, 20:00 — 22:00

2.1 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

2.2 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00

3.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

3.2 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

4.1 10:00 — 12:00, 18:00 — 20:00

4.2 16:00 — 18:00

5.1 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

5.2 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

6.1 15:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

6.2 06:00 — 08:00, 15:00 — 16:00, 18:00 — 20:00

Графики отключения света в Черниговской области.

В Черниговской области 10 октября тоже вводят графики отключения света. Теперь известно о таких ГБО:

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Графики отключения света на Черниговщине 10 октября

Отключение света в Украине — последние новости

Напомним, из-за российских обстрелов энергосистемы Украины энергетики вынуждены были ввести 9 октября экстренные и аварийные отключения света.

Ранее мы писали, что Россия каждый день атакует энергообъекты Киева и центральных областей. Сергей Корецкий раскрыл, что ремонтные бригады работают круглосуточно, а для восстановления привлекают дополнительные ресурсы и помощь партнеров.

К слову, «Укрэнерго» объяснило причины отключений света в отдельных областях.

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