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Графики отключения света 10 октября: когда и где не будет электроэнергии
В Киеве и ряде областей Украины будут действовать графики отключения света. Когда будут выключать электроэнергию и где проверить расписание читайте дальше.
В субботу, 10 октября, в нескольких регионах Украины будут применяться круглосуточные графики отключения электроэнергии. Свет будут выключаться в течение всего дня.
ТСН собрал информацию о том, в каких областях будут действовать ограничения и по какому расписанию.
Графики отключения света в Киеве
В Киеве действует разветвленная система отключения на 60 групп. Об отсутствии света можно узнать в чате, на сайте или в приложении «Киев Цифровой».
Группа 1: 08:00-11:30, 18:00-21:30
Группа 2: 09:00-12:30, 18:00-21:30
Группа 3: 09:00-12:30, 18:00-22:00
Группа 4: 12:00-15:30
Группа 5: 12:00-15:30, 21:00-24:00
Группа 6: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Группа 7: 00:00-00:30, 18:00-21:30
Группа 8: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Группа 9: 06:00-09:30, 21:00-24:00
Группа 10: 06:00-09:30, 21:00-24:00
Группа 11: 15:00–18:30
Группа 12: 15:00–18:30
Группа 13: 08:00-11:30, 18:00-21:30
Группа 14: 09:00-12:30, 18:00-21:30
Группа 15: 09:00-12:30, 18:00-22:00
Группа 16: 12:00–15:30
Группа 17: 12:00-15:30, 21:00-24:00
Группа 18: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Группа 19: 00:00-00:30, 18:00-21:30
Группа 20: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Группа 21: 06:00-09:30, 21:00-24:00
Группа 22: 06:00-09:30, 21:00-24:00
Группа 23: 15:00–18:30
Группа 24: 15:00–18:30
Группа 25: 08:00-11:30, 18:00-21:30
Группа 26: 09:00-12:30, 18:00-21:30
Группа 27: 09:00-12:30, 18:00-22:00
Группа 28: 12:00–15:30
Группа 29: 12:00-15:30, 21:00-24:00
Группа 30: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Группа 31: 00:00-00:30, 18:00-21:30
Группа 32: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Группа 33: 06:00-09:30, 21:00-24:00
Группа 34: 06:00-09:30, 21:00-24:00
Группа 35: 15:00–18:30
Группа 36: 15:00–18:30
Группа 37: 08:00-11:30, 18:00-21:30
Группа 38: 09:00-12:30, 18:00-21:30
Группа 39: 09:00-12:30, 18:00-22:00
Группа 40: 12:00-15:30
Группа 41: 12:00-15:30, 21:00-24:00
Группа 42: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Группа 43: 00:00-00:30, 18:00-21:30
Группа 44: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Группа 45: 06:00-09:30, 21:00-24:00
Группа 46: 06:00-09:30, 21:00-24:00
Группа 47: 15:00–18:30
Группа 48: 15:00–18:30
Группа 49: 08:00-11:30, 18:00-21:30
Группа 50: 09:00-12:30, 18:00-21:30
Группа 51: 09:00-12:30, 18:00-22:00
Группа 52: 12:00-15:30
Группа 53: 12:00-15:30, 21:00-24:00
Группа 54: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Группа 55: 00:00-00:30, 18:00-21:30
Группа 56: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Группа 57: 06:00-09:30, 21:00-24:00
Группа 58: 06:00-09:30, 21:00-24:00
Группа 59: 15:00–18:30
Группа 60: 15:00–18:30
Графики отключения света в Киевской области
В Киевской области 10 октября ДТЭК сообщил о таких графиках отключения света:
Графики отключения света в Сумской области.
В Сумской области 10 октября будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доказанными командой из НЭК «Укрэнерго».
Графики отключения света в Харьковской области
В субботу, 10 октября, с 15.00 до 23.59 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО). Теперь известно о таких графиках отключения:
1.1 17:30-21:00
1.2 17:30-21:00
2.1 17:30-21:00
2.2 17:30-21:00
3.1 21:00-24:00
3.2 21:00-24:00
4.1 21:00-22:00
4.2 21:00-24:00
5.1 15:00-17:30
5.2 15:00-17:30
6.1 15:00-17:30
6.2 17:00-18:00
Графики отключения света в Полтавской области
В Полтавской области 10 октября будет действовать такой график почасовых отключений электроэнергии:
Графики отключения в Житомирской области
Согласно распоряжению НЭК «Укрэнерго», с 00:00 до 24:00 в Житомирской области 10 октября применят следующие графики отключения:
Графики отключения света в Черкасской области
10 октября с 00:00 до 24:00 в Черкасской области будут применены графики почасовых отключений (ГПО). Часы отсутствия электроснабжения:
1.1 10:00 — 11:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
1.2 06:00 — 08:00, 20:00 — 22:00
2.1 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
2.2 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00
3.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
3.2 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
4.1 10:00 — 12:00, 18:00 — 20:00
4.2 16:00 — 18:00
5.1 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
5.2 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00, 22:00 — 24:00
6.1 15:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
6.2 06:00 — 08:00, 15:00 — 16:00, 18:00 — 20:00
Графики отключения света в Черниговской области.
В Черниговской области 10 октября тоже вводят графики отключения света. Теперь известно о таких ГБО:
Отключение света в Украине — последние новости
Напомним, из-за российских обстрелов энергосистемы Украины энергетики вынуждены были ввести 9 октября экстренные и аварийные отключения света.
Ранее мы писали, что Россия каждый день атакует энергообъекты Киева и центральных областей. Сергей Корецкий раскрыл, что ремонтные бригады работают круглосуточно, а для восстановления привлекают дополнительные ресурсы и помощь партнеров.
К слову, «Укрэнерго» объяснило причины отключений света в отдельных областях.