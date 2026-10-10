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Графики отключения света 11 октября: где и когда не будет электроэнергии
В Украине снова вводят графики отключения света из-за атак РФ по энергосистеме.
В части областей Украины 11 октября будут отключать свет из-за российских атак. Ограничения потребления будут действовать как для населения, так и предприятий.
ТСН собрал информацию о том, в каких областях будут действовать ограничения и по какому расписанию.
Графики отключения света в Киеве
В Киеве действует разветвленная система отключения на 60 групп. Об отсутствии света можно узнать в чате, на сайте или в приложении «Киев Цифровой»:
Группа 1: 17:00-19:30
Группа 2: Отключений нет
Группа 3: Отключений нет
Группа 4: 16:00–19:30
Группа 5: 00:00-00:30, 16:00-19:30
Группа 6: 19:00-22:30
Группа 7: 19:00–22:00
Группа 8: 19:00–22:30
Группа 9: 00:00-00:30
Группа 10: 00:00-00:30
Группа 11: 22:00-24:00
Группа 12: 22:00-24:00
Группа 13: 17:00–19:30
Группа 14: Отключений нет
Группа 15: Отключений нет
Группа 16: 16:00–19:30
Группа 17: 00:00-00:30, 16:00-19:30
Группа 18: 19:00–22:30
Группа 19: 19:00–22:00
Группа 20: 19:00–22:30
Группа 21: 00:00-00:30
Группа 22: 00:00-00:30
Группа 23: 22:00-24:00
Группа 24: 22:00-24:00
Группа 25: 17:00–19:30
Группа 26: Отключений нет
Группа 27: Отключений нет
Группа 28: 16:00–19:30
Группа 29: 00:00-00:30, 16:00-19:30
Группа 30: 19:00–22:30
Группа 31: 19:00–22:00
Группа 32: 19:00-22:30
Группа 33: 00:00-00:30
Группа 34: 00:00-00:30
Группа 35: 22:00-24:00
Группа 36: 22:00-24:00
Группа 37: 17:00–19:30
Группа 38: Отключений нет
Группа 39: Отключений нет
Группа 40: 16:00–19:30
Группа 41: 00:00-00:30, 16:00-19:30
Группа 42: 19:00-22:30
Группа 43: 19:00–22:00
Группа 44: 19:00-22:30
Группа 45: 00:00-00:30
Группа 46: 00:00-00:30
Группа 47: 22:00-24:00
Группа 48: 22:00-24:00
Группа 49: 17:00–19:30
Группа 50: Отключений нет
Группа 51: Отключений нет
Группа 52: 16:00-19:30
Группа 53: 00:00-00:30, 16:00-19:30
Группа 54: 19:00–22:30
Группа 55: 19:00–22:00
Группа 56: 19:00–22:30
Группа 57: 00:00-00:30
Группа 58: 00:00-00:30
Группа 59: 22:00-24:00
Группа 60: 22:00-24:00
Графики отключения света в Киевской области
В Киевской области 11 октября ДТЭК сообщил о таких графиках отключения света:
Графики отключения света в Сумской области.
В Сумской области 11 октября будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доказанными командой НЭК «Укрэнерго»:
Графики отключения света в Харьковской области
В воскресенье, 11 октября, с 15:00 до 23:59 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО). Теперь известно о таких графиках:
1.1 не выключается
1.2 17:00-18:00
2.1 17:00-18:00
2.2 16:00-18:00
3.1 не выключается
3.2 18:00-22:00
4.1 18:00-22:00
4.2 18:00-22:00
5.1 не выключается
5.2 не выключается
6.1 не выключается
6.2 22:00-24:00
Графики отключения света в Полтавской области
В Полтавской области 11 октября будет действовать такой график почасовых отключений электроэнергии:
Графики отключения света в Житомирской области.
Согласно распоряжению НЭК «Укрэнерго», с 00:00 до 24:00 в Житомирской области 11 октября применят следующие графики отключения:
Графики отключения света в Черниговской области.
11 октября с 00:00 до 24:00 в Черниговской области применят графики почасовых отключений (ГПО). Часы отсутствия электроснабжения:
Графики отключения света в Черкасской области
11 октября с 00:00 до 24:00 в Черкасской области применят графики почасовых отключений (ГПО). Часы отсутствия электроснабжения:
Часы отсутствия электроснабжения:
1.1 16:00 — 18:00
1.2 16:00 — 18:00
2.2 20:00 — 22:00
3.1 20:00 — 22:00
3.2 21:00 — 23:00
4.1 22:00 — 24:00
4.2 19:00 — 21:00
5.1 23:00 — 24:00
5.2. 17:00 — 19:00
6.1 18:00 — 20:00
6.2. 18:00 — 20:00
Отключение света в Украине — последние новости
Напомним, власти украинской столицы призывают жителей заблаговременно готовиться к возможным перебоям с электро-, водо- и теплоснабжением из-за российских атак.
Ранее мы писали, что в Украине продолжительность отключений электроэнергии может возрасти до 15-16 часов в сутки, если Россия продолжит системно атаковать объекты генерации и энергетическую инфраструктуру.
К слову, «Укрэнерго» объявило графики отключений электроэнергии на 11 октября.