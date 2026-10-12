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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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Графики отключения света 13 октября: в каких областях будут действовать ограничения (обновлено)

Графики отключения света 13 октября будут действовать в части областей Украины. Где и когда будут выключать электроэнергию — в материале ТСН.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Графики отключения света

Графики отключения света / © ТСН

Дополнено новыми материалами

В Украине снова вынужденно применяют графики отключения света. Во вторник, 13 октября, свет будут выключать почти на протяжении всех суток.

ТСН собрал информацию о том, в каких областях будут действовать ограничения и по какому расписанию.

Графики отключения света в Киеве

В Киеве действует разветвленная система отключения на 60 групп. Об отсутствии света можно узнать в чате, на сайте или в приложении «Киев Цифровой»:

Группа 1: 12:00-15:30, 21:30-24:00
Группа 2: 14:00-17:30
Группа 3: 14:00-17:30, 23:00-24:00
Группа 4: 15:00-18:30, 23:00-24:00
Группа 5: 16:00–19:30
Группа 6: 00:00-00:30, 08:00-11:30, 17:00-20:30
Группа 7: 06:00-09:30, 17:00-20:30
Группа 8: 08:00-11:30, 18:00-21:30
Группа 9: 09:00-12:30
Группа 10: 19:00–22:30
Группа 11: 11:00-14:30, 20:00-23:30
Группа 12: 11:00-14:30, 20:00-23:30
Группа 13: 12:00-15:30, 21:30-24:00
Группа 14: 14:00–17:30
Группа 15: 14:00-17:30, 23:00-24:00
Группа 16: 15:00-18:30, 23:00-24:00
Группа 17: 16:00–19:30
Группа 18: 00:00-00:30, 08:00-11:30, 17:00-20:30
Группа 19: 06:00-09:30, 17:00-20:30
Группа 20: 08:00-11:30, 18:00-21:30
Группа 21: 09:00-12:30
Группа 22: 19:00–22:30
Группа 23: 11:00-14:30, 20:00-23:30
Группа 24: 11:00-14:30, 20:00-23:30
Группа 25: 12:00-15:30, 21:30-24:00
Группа 26: 14:00–17:30
Группа 27: 14:00-17:30, 23:00-24:00
Группа 28: 15:00-18:30, 23:00-24:00
Группа 29: 16:00–19:30
Группа 30: 00:00-00:30, 08:00-11:30, 17:00-20:30
Группа 31: 06:00-09:30, 17:00-20:30
Группа 32: 08:00-11:30, 18:00-21:30
Группа 33: 09:00-12:30
Группа 34: 19:00-22:30
Группа 35: 11:00-14:30, 20:00-23:30
Группа 36: 11:00-14:30, 20:00-23:30
Группа 37: 12:00-15:30, 21:30-24:00
Группа 38: 14:00–17:30
Группа 39: 14:00-17:30, 23:00-24:00
Группа 40: 15:00-18:30, 23:00-24:00
Группа 41: 16:00–19:30
Группа 42: 00:00-00:30, 08:00-11:30, 17:00-20:30
Группа 43: 06:00-09:30, 17:00-20:30
Группа 44: 08:00-11:30, 18:00-21:30
Группа 45: 09:00-12:30
Группа 46: 19:00–22:30
Группа 47: 11:00-14:30, 20:00-23:30
Группа 48: 11:00-14:30, 20:00-23:30
Группа 49: 12:00-15:30, 21:30-24:00
Группа 50: 14:00–17:30
Группа 51: 14:00-17:30, 23:00-24:00
Группа 52: 15:00-18:30, 23:00-24:00
Группа 53: 16:00–19:30
Группа 54: 00:00-00:30, 08:00-11:30, 17:00-20:30
Группа 55: 06:00-09:30, 17:00-20:30
Группа 56: 08:00-11:30, 18:00-21:30
Группа 57: 09:00-12:30
Группа 58: 19:00–22:30
Группа 59: 11:00-14:30, 20:00-23:30
Группа 60: 11:00-14:30, 20:00-23:30

Графики отключения света в Киевской области

В Киевской области 13 октября ДТЭК сообщил о таких графиках отключения света:

Графики отключения света в Киевской области / © ДТЕК

Графики отключения света в Киевской области / © ДТЕК

Графики отключения света в Киевской области / © ДТЕК

Графики отключения света в Киевской области / © ДТЕК

Графики отключения света в Сумской области

В Сумской области 13 октября будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доказанными командой из НЭК «Укрэнерго».

Графики отключения света на Сумщине

Графики отключения света на Сумщине

Графики отключения света в Харьковской области

Во вторник, 13 октября, с 08:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО).

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчеркам с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 19:00-22:00

1.2 19:00-22:00

2.1 08:30-12:00; 19:00-22:00

2.2 08:30-12:00

3.1 22:00-24:00

3.2 22:00-24:00

4.1 12:00-15:30

4.2 12:00-15:30

5.1 не отключается

5.2 15:30-19:00

6.1 06:00-08:30; 15:30-19:00

6.2 15:30-19:00

Графики отключения света в Полтавской области

В Полтавской области 13 октября будет действовать такой график почасовых отключений электроэнергии:

Графики отключения света на Полтавщине

Графики отключения света на Полтавщине

Графики отключения света в Черкасской области

По распоряжению НЭК «Укрэнерго» 13 октября с 06:00 до 24:00 в Черкасской области будут применены графики почасовых отключений (ГПО).

Часы отсутствия электроснабжения:

1.1 10:00 — 12:00, 18:00 — 20:00

1.2 10:00 — 12:00, 18:00 — 20:00

2.1 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00

2.2 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

3.1 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

3.2 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

4.1 06:00 — 08:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

4.2 12:00 — 14:00, 20:00 — 22:00

5.1 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

5.2 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

6.1 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

6.2 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

Графики отключения света в Житомирской области

Согласно распоряжению НЭК «Укрэнерго», в Житомирской области 16 октября применят следующие графики отключения:

Графики отключения света на Житомирщине

Графики отключения света на Житомирщине

Отключение света в Украине — последние новости

Напомним, в части регионов Украины во вторник, 13 октября, введут отключение света.

Ранее мы писали, что с начала октября в нескольких областях Украины регулярно отключают свет населению и бизнесу. При этом всеобщего дефицита электроэнергии в стране нет, а производство солнечной и ветровой энергии местами даже приходится ограничивать. Несмотря на это, отключения все равно остаются вынужденной мерой.

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