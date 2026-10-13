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Категория
Эксклюзив ТСН
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Графики отключения света 14 октября: когда и в каких областях не будет электроэнергии

В Украине 14 октября будут действовать графики отключения света из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Графики отключения света

Графики отключения света

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Графики отключения света снова вводятся в Украине в среду, 14 октября. Главная причина ограничений — последствия российских атак на энергообъекты.

ТСН выяснил, какие регионы подпадают под ограничения и по какому графику будут происходить отключение света.

Графики отключения света в Киеве

В Киеве действует разветвленная система отключения на 60 групп. Об отсутствии света можно узнать в чате, на сайте или в приложении «Киев Цифровой». В общем, известно о следующих отключениях света:

Группа 1: 00:00-00:30, 14:00-17:30
Группа 2: 08:00-11:30, 15:00-18:30
Группа 3: 00:00-00:30, 16:00-19:30
Группа 4: 00:00-00:30, 17:00-20:30
Группа 5: 06:00-09:30, 18:00-21:30
Группа 6: 08:00-11:30, 17:00-20:30
Группа 7: 11:00-14:30, 19:00-22:30
Группа 8: 11:00-14:30, 20:00-23:30
Группа 9: 09:00-12:30, 20:00-23:30
Группа 10: 12:00-15:30, 21:30-24:00
Группа 11: 13:00-16:30, 23:00-24:00
Группа 12: 14:00-17:30, 23:00-24:00
Группа 13: 00:00-00:30, 14:00-17:30
Группа 14: 08:00-11:30, 15:00-18:30
Группа 15: 00:00-00:30, 16:00-19:30
Группа 16: 00:00-00:30, 17:00-20:30
Группа 17: 06:00-09:30, 18:00-21:30
Группа 18: 08:00-11:30, 17:00-20:30
Группа 19: 11:00-14:30, 19:00-22:30
Группа 20: 11:00-14:30, 20:00-23:30
Группа 21: 09:00-12:30, 20:00-23:30
Группа 22: 12:00-15:30, 21:30-24:00
Группа 23: 13:00-16:30, 23:00-24:00
Группа 24: 14:00-17:30, 23:00-24:00
Группа 25: 00:00-00:30, 14:00-17:30
Группа 26: 08:00-11:30, 15:00-18:30
Группа 27: 00:00-00:30, 16:00-19:30
Группа 28: 00:00-00:30, 17:00-20:30
Группа 29: 06:00-09:30, 18:00-21:30
Группа 30: 08:00-11:30, 17:00-20:30
Группа 31: 11:00-14:30, 19:00-22:30
Группа 32: 11:00-14:30, 20:00-23:30
Группа 33: 09:00-12:30, 20:00-23:30
Группа 34: 12:00-15:30, 21:30-24:00
Группа 35: 13:00-16:30, 23:00-24:00
Группа 36: 14:00-17:30, 23:00-24:00
Группа 37: 00:00-00:30, 14:00-17:30
Группа 38: 08:00-11:30, 15:00-18:30
Группа 39: 00:00-00:30, 16:00-19:30
Группа 40: 00:00-00:30, 17:00-20:30
Группа 41: 06:00-09:30, 18:00-21:30
Группа 42: 08:00-11:30, 17:00-20:30
Группа 43: 11:00-14:30, 19:00-22:30
Группа 44: 11:00-14:30, 20:00-23:30
Группа 45: 09:00-12:30, 20:00-23:30
Группа 46: 12:00-15:30, 21:30-24:00
Группа 47: 13:00-16:30, 23:00-24:00
Группа 48: 14:00-17:30, 23:00-24:00
Группа 49: 00:00-00:30, 14:00-17:30
Группа 50: 08:00-11:30, 15:00-18:30
Группа 51: 00:00-00:30, 16:00-19:30
Группа 52: 00:00-00:30, 17:00-20:30
Группа 53: 06:00-09:30, 18:00-21:30
Группа 54: 08:00-11:30, 17:00-20:30
Группа 55: 11:00-14:30, 19:00-22:30
Группа 56: 11:00-14:30, 20:00-23:30
Группа 57: 09:00-12:30, 20:00-23:30
Группа 58: 12:00-15:30, 21:30-24:00
Группа 59: 13:00-16:30, 23:00-24:00
Группа 60: 14:00-17:30, 23:00-24:00

Графики отключения света в Киевской области

В Киевской области 14 октября ДТЭК сообщил о таких графиках отключения света:

Графики отключения света на Киевщине 14 октября / © ДТЕК

Графики отключения света на Киевщине 14 октября / © ДТЕК

Графики отключения света на Киевщине 14 октября / © ДТЕК

Графики отключения света на Киевщине 14 октября / © ДТЕК

Графики отключения света в Сумской области

В Сумской области 14 октября будут действовать следующие графики почасовых отключений:

Графики отключения света на Сумщине 14 октября

Графики отключения света на Сумщине 14 октября

Графики отключения света в Харьковской области

В среду, 14 октября, с 06:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО). Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчеркам (ориентировочно):
1.1 08:00–09:00; 16:00–19:30
1.2 06:00-09:00; 16:00–19:30
2.1 16:00-19:30
2.2 08:00–09:00; 16:00–19:30
3.1 09:00–12:30; 19:30-23:00
3.2 09:00-12:30; 19:30-22:00
4.1 19:30-23:00
4.2 09:00–12:30; 19:30-23:00
5.1 12:30-16:00; 23:00-24:00
5.2 12:30-16:00
6.1 23:00-24:00
6.2 12:30-16:00; 23:00-24:00

Графики отключения света в Полтавской области

В Полтавской области 14 октября будет действовать такой график почасовых отключений электроэнергии:

Графики отключения света на Полтавщине 14 октября

Графики отключения света на Полтавщине 14 октября

Графики отключения света в Черкасской области

По распоряжению НЭК «Укрэнерго» 14 октября с 06:00 до 24:00 в Черкасской области применят графики почасовых отключений (ГПО). Часы отсутствия электроснабжения:
1.1 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
1.2 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
2.1 10:00 — 12:00, 18:00 — 20:00
2.2 06:00 — 08:00, 18:00 — 20:00
3.1 13:00 — 15:00, 18:00 — 20:00
3.2 08:00 — 10:00, 15:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
4.1 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
4.2 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 22:00
5.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00
5.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00
6.1 12:00 — 14:00, 20:00 — 22:00
6.2 12:00 — 14:00, 20:00 — 22:00

Графики отключения света в Житомирской области

Согласно распоряжению НЭК «Укрэнерго», в Житомирской области 14 октября применят следующие графики отключения:

Графики отключения света на Житомирщине 14 октября

Графики отключения света на Житомирщине 14 октября

Графики отключения света на Черниговщине

На Черниговщине 14 октября применят графики почасовых отключений (ГПО). Часы отсутствия электроснабжения:

Графики отключения света на Черниговщине

Графики отключения света на Черниговщине

Отключение света в Украине — последние новости

Напомним, в Украине 14 октября в некоторых отдельных областях будут действовать графики отключения света. Они продлятся почти весь день и коснутся как жителей, так и бизнеса.

Также из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру Киев зимой может столкнуться с длительными отключениями света, перебоями с водоснабжением и проблемами с теплом в отдельных районах.

Раньше мы писали, почему в одних регионах Украины есть отключение света, а в других нет.

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