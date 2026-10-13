- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 156
- Время на прочтение
- 2 мин
Графики отключения света 14 октября: когда и в каких областях не будет электроэнергии
В Украине 14 октября будут действовать графики отключения света из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру.
Графики отключения света снова вводятся в Украине в среду, 14 октября. Главная причина ограничений — последствия российских атак на энергообъекты.
ТСН выяснил, какие регионы подпадают под ограничения и по какому графику будут происходить отключение света.
Графики отключения света в Киеве
В Киеве действует разветвленная система отключения на 60 групп. Об отсутствии света можно узнать в чате, на сайте или в приложении «Киев Цифровой». В общем, известно о следующих отключениях света:
Группа 1: 00:00-00:30, 14:00-17:30
Группа 2: 08:00-11:30, 15:00-18:30
Группа 3: 00:00-00:30, 16:00-19:30
Группа 4: 00:00-00:30, 17:00-20:30
Группа 5: 06:00-09:30, 18:00-21:30
Группа 6: 08:00-11:30, 17:00-20:30
Группа 7: 11:00-14:30, 19:00-22:30
Группа 8: 11:00-14:30, 20:00-23:30
Группа 9: 09:00-12:30, 20:00-23:30
Группа 10: 12:00-15:30, 21:30-24:00
Группа 11: 13:00-16:30, 23:00-24:00
Группа 12: 14:00-17:30, 23:00-24:00
Группа 13: 00:00-00:30, 14:00-17:30
Группа 14: 08:00-11:30, 15:00-18:30
Группа 15: 00:00-00:30, 16:00-19:30
Группа 16: 00:00-00:30, 17:00-20:30
Группа 17: 06:00-09:30, 18:00-21:30
Группа 18: 08:00-11:30, 17:00-20:30
Группа 19: 11:00-14:30, 19:00-22:30
Группа 20: 11:00-14:30, 20:00-23:30
Группа 21: 09:00-12:30, 20:00-23:30
Группа 22: 12:00-15:30, 21:30-24:00
Группа 23: 13:00-16:30, 23:00-24:00
Группа 24: 14:00-17:30, 23:00-24:00
Группа 25: 00:00-00:30, 14:00-17:30
Группа 26: 08:00-11:30, 15:00-18:30
Группа 27: 00:00-00:30, 16:00-19:30
Группа 28: 00:00-00:30, 17:00-20:30
Группа 29: 06:00-09:30, 18:00-21:30
Группа 30: 08:00-11:30, 17:00-20:30
Группа 31: 11:00-14:30, 19:00-22:30
Группа 32: 11:00-14:30, 20:00-23:30
Группа 33: 09:00-12:30, 20:00-23:30
Группа 34: 12:00-15:30, 21:30-24:00
Группа 35: 13:00-16:30, 23:00-24:00
Группа 36: 14:00-17:30, 23:00-24:00
Группа 37: 00:00-00:30, 14:00-17:30
Группа 38: 08:00-11:30, 15:00-18:30
Группа 39: 00:00-00:30, 16:00-19:30
Группа 40: 00:00-00:30, 17:00-20:30
Группа 41: 06:00-09:30, 18:00-21:30
Группа 42: 08:00-11:30, 17:00-20:30
Группа 43: 11:00-14:30, 19:00-22:30
Группа 44: 11:00-14:30, 20:00-23:30
Группа 45: 09:00-12:30, 20:00-23:30
Группа 46: 12:00-15:30, 21:30-24:00
Группа 47: 13:00-16:30, 23:00-24:00
Группа 48: 14:00-17:30, 23:00-24:00
Группа 49: 00:00-00:30, 14:00-17:30
Группа 50: 08:00-11:30, 15:00-18:30
Группа 51: 00:00-00:30, 16:00-19:30
Группа 52: 00:00-00:30, 17:00-20:30
Группа 53: 06:00-09:30, 18:00-21:30
Группа 54: 08:00-11:30, 17:00-20:30
Группа 55: 11:00-14:30, 19:00-22:30
Группа 56: 11:00-14:30, 20:00-23:30
Группа 57: 09:00-12:30, 20:00-23:30
Группа 58: 12:00-15:30, 21:30-24:00
Группа 59: 13:00-16:30, 23:00-24:00
Группа 60: 14:00-17:30, 23:00-24:00
Графики отключения света в Киевской области
В Киевской области 14 октября ДТЭК сообщил о таких графиках отключения света:
Графики отключения света в Сумской области
В Сумской области 14 октября будут действовать следующие графики почасовых отключений:
Графики отключения света в Харьковской области
В среду, 14 октября, с 06:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО). Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчеркам (ориентировочно):
1.1 08:00–09:00; 16:00–19:30
1.2 06:00-09:00; 16:00–19:30
2.1 16:00-19:30
2.2 08:00–09:00; 16:00–19:30
3.1 09:00–12:30; 19:30-23:00
3.2 09:00-12:30; 19:30-22:00
4.1 19:30-23:00
4.2 09:00–12:30; 19:30-23:00
5.1 12:30-16:00; 23:00-24:00
5.2 12:30-16:00
6.1 23:00-24:00
6.2 12:30-16:00; 23:00-24:00
Графики отключения света в Полтавской области
В Полтавской области 14 октября будет действовать такой график почасовых отключений электроэнергии:
Графики отключения света в Черкасской области
По распоряжению НЭК «Укрэнерго» 14 октября с 06:00 до 24:00 в Черкасской области применят графики почасовых отключений (ГПО). Часы отсутствия электроснабжения:
1.1 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
1.2 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
2.1 10:00 — 12:00, 18:00 — 20:00
2.2 06:00 — 08:00, 18:00 — 20:00
3.1 13:00 — 15:00, 18:00 — 20:00
3.2 08:00 — 10:00, 15:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
4.1 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
4.2 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 22:00
5.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00
5.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00
6.1 12:00 — 14:00, 20:00 — 22:00
6.2 12:00 — 14:00, 20:00 — 22:00
Графики отключения света в Житомирской области
Согласно распоряжению НЭК «Укрэнерго», в Житомирской области 14 октября применят следующие графики отключения:
Графики отключения света на Черниговщине
На Черниговщине 14 октября применят графики почасовых отключений (ГПО). Часы отсутствия электроснабжения:
Отключение света в Украине — последние новости
Напомним, в Украине 14 октября в некоторых отдельных областях будут действовать графики отключения света. Они продлятся почти весь день и коснутся как жителей, так и бизнеса.
Также из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру Киев зимой может столкнуться с длительными отключениями света, перебоями с водоснабжением и проблемами с теплом в отдельных районах.
Раньше мы писали, почему в одних регионах Украины есть отключение света, а в других нет.