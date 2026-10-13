Графики отключения света 14 октября: когда и в каких областях не будет электроэнергии

Графики отключения света

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Графики отключения света снова вводятся в Украине в среду, 14 октября. Главная причина ограничений — последствия российских атак на энергообъекты.

ТСН выяснил, какие регионы подпадают под ограничения и по какому графику будут происходить отключение света.

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Графики отключения света в Киеве

В Киеве действует разветвленная система отключения на 60 групп. Об отсутствии света можно узнать в чате, на сайте или в приложении «Киев Цифровой». В общем, известно о следующих отключениях света:

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Группа 1: 00:00-00:30, 14:00-17:30

Группа 2: 08:00-11:30, 15:00-18:30

Группа 3: 00:00-00:30, 16:00-19:30

Группа 4: 00:00-00:30, 17:00-20:30

Группа 5: 06:00-09:30, 18:00-21:30

Группа 6: 08:00-11:30, 17:00-20:30

Группа 7: 11:00-14:30, 19:00-22:30

Группа 8: 11:00-14:30, 20:00-23:30

Группа 9: 09:00-12:30, 20:00-23:30

Группа 10: 12:00-15:30, 21:30-24:00

Группа 11: 13:00-16:30, 23:00-24:00

Группа 12: 14:00-17:30, 23:00-24:00

Группа 13: 00:00-00:30, 14:00-17:30

Группа 14: 08:00-11:30, 15:00-18:30

Группа 15: 00:00-00:30, 16:00-19:30

Группа 16: 00:00-00:30, 17:00-20:30

Группа 17: 06:00-09:30, 18:00-21:30

Группа 18: 08:00-11:30, 17:00-20:30

Группа 19: 11:00-14:30, 19:00-22:30

Группа 20: 11:00-14:30, 20:00-23:30

Группа 21: 09:00-12:30, 20:00-23:30

Группа 22: 12:00-15:30, 21:30-24:00

Группа 23: 13:00-16:30, 23:00-24:00

Группа 24: 14:00-17:30, 23:00-24:00

Группа 25: 00:00-00:30, 14:00-17:30

Группа 26: 08:00-11:30, 15:00-18:30

Группа 27: 00:00-00:30, 16:00-19:30

Группа 28: 00:00-00:30, 17:00-20:30

Группа 29: 06:00-09:30, 18:00-21:30

Группа 30: 08:00-11:30, 17:00-20:30

Группа 31: 11:00-14:30, 19:00-22:30

Группа 32: 11:00-14:30, 20:00-23:30

Группа 33: 09:00-12:30, 20:00-23:30

Группа 34: 12:00-15:30, 21:30-24:00

Группа 35: 13:00-16:30, 23:00-24:00

Группа 36: 14:00-17:30, 23:00-24:00

Группа 37: 00:00-00:30, 14:00-17:30

Группа 38: 08:00-11:30, 15:00-18:30

Группа 39: 00:00-00:30, 16:00-19:30

Группа 40: 00:00-00:30, 17:00-20:30

Группа 41: 06:00-09:30, 18:00-21:30

Группа 42: 08:00-11:30, 17:00-20:30

Группа 43: 11:00-14:30, 19:00-22:30

Группа 44: 11:00-14:30, 20:00-23:30

Группа 45: 09:00-12:30, 20:00-23:30

Группа 46: 12:00-15:30, 21:30-24:00

Группа 47: 13:00-16:30, 23:00-24:00

Группа 48: 14:00-17:30, 23:00-24:00

Группа 49: 00:00-00:30, 14:00-17:30

Группа 50: 08:00-11:30, 15:00-18:30

Группа 51: 00:00-00:30, 16:00-19:30

Группа 52: 00:00-00:30, 17:00-20:30

Группа 53: 06:00-09:30, 18:00-21:30

Группа 54: 08:00-11:30, 17:00-20:30

Группа 55: 11:00-14:30, 19:00-22:30

Группа 56: 11:00-14:30, 20:00-23:30

Группа 57: 09:00-12:30, 20:00-23:30

Группа 58: 12:00-15:30, 21:30-24:00

Группа 59: 13:00-16:30, 23:00-24:00

Группа 60: 14:00-17:30, 23:00-24:00

Графики отключения света в Киевской области

В Киевской области 14 октября ДТЭК сообщил о таких графиках отключения света:

Графики отключения света на Киевщине 14 октября / © ДТЕК

Графики отключения света на Киевщине 14 октября / © ДТЕК

Графики отключения света в Сумской области

В Сумской области 14 октября будут действовать следующие графики почасовых отключений:

Графики отключения света на Сумщине 14 октября

Графики отключения света в Харьковской области

В среду, 14 октября, с 06:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО). Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчеркам (ориентировочно):

1.1 08:00–09:00; 16:00–19:30

1.2 06:00-09:00; 16:00–19:30

2.1 16:00-19:30

2.2 08:00–09:00; 16:00–19:30

3.1 09:00–12:30; 19:30-23:00

3.2 09:00-12:30; 19:30-22:00

4.1 19:30-23:00

4.2 09:00–12:30; 19:30-23:00

5.1 12:30-16:00; 23:00-24:00

5.2 12:30-16:00

6.1 23:00-24:00

6.2 12:30-16:00; 23:00-24:00

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Графики отключения света в Полтавской области

В Полтавской области 14 октября будет действовать такой график почасовых отключений электроэнергии:

Графики отключения света на Полтавщине 14 октября

Графики отключения света в Черкасской области

По распоряжению НЭК «Укрэнерго» 14 октября с 06:00 до 24:00 в Черкасской области применят графики почасовых отключений (ГПО). Часы отсутствия электроснабжения:

1.1 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

1.2 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

2.1 10:00 — 12:00, 18:00 — 20:00

2.2 06:00 — 08:00, 18:00 — 20:00

3.1 13:00 — 15:00, 18:00 — 20:00

3.2 08:00 — 10:00, 15:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

4.1 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

4.2 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

5.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00

5.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00

6.1 12:00 — 14:00, 20:00 — 22:00

6.2 12:00 — 14:00, 20:00 — 22:00

Графики отключения света в Житомирской области

Согласно распоряжению НЭК «Укрэнерго», в Житомирской области 14 октября применят следующие графики отключения:

Графики отключения света на Житомирщине 14 октября

Графики отключения света на Черниговщине

На Черниговщине 14 октября применят графики почасовых отключений (ГПО). Часы отсутствия электроснабжения:

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Графики отключения света на Черниговщине

Отключение света в Украине — последние новости

Напомним, в Украине 14 октября в некоторых отдельных областях будут действовать графики отключения света. Они продлятся почти весь день и коснутся как жителей, так и бизнеса.

Также из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру Киев зимой может столкнуться с длительными отключениями света, перебоями с водоснабжением и проблемами с теплом в отдельных районах.

Раньше мы писали, почему в одних регионах Украины есть отключение света, а в других нет.

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