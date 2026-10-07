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Графики отключения света 8 октября: в каких областях не будет электроэнергии
В ряде областей Украины 8 октября свет будут выключать в течение всех суток. Где именно будут действовать графики и когда не будет электроэнергии читайте дальше.
В Украине 8 октября в ряде областей будут действовать круглосуточные графики отключения света. Электроэнергию выключают из-за того, что российские обстрелы повредили энергетические объекты.
ТСН собрал график отключения света по областям.
Графики отключения света в Киеве
В Киеве действует разветвленная система отключения на 60 групп. Об отключении света можно узнать в чате, на сайте или в приложении «Киев Цифровой».
Теперь известно 8 октября, будут действовать графики почасовых отключений света с 00:00 до 23:59.
Графики отключения света в Киевской области
В Киевской области 8 октября ДТЭК сообщил о таких графиках отключения света:
Графики отключения света в Сумской области.
В Сумской области 8 октября будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доказанными командой из НЭК «Укрэнерго»:
Графики отключения света в Харьковской области
В четверг, 8 октября, с 00:00 до 23:59 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО). Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчеркам с учетом времени на переключение (ориентировочно):
1.1 13:00-16:30
1.2 13:00-16:30
2.1 15:00-16:30
2.2 02:30-06:00
3.1 16:30-20:00
3.2 16:30-20:00
4.1 07:00-09:30; 16:30-20:00
4.2 06:00-09:30
5.1 20:00-23:30
5.2 20:00-23:30
6.1 00:00–02:30; 10:00–13:00; 20:00-22:00
6.2 10:00-13:00
Графики отключения света в Полтавской области
В Полтавской области 8 октября будет действовать график почасовых отключений электроэнергии:
Отключение света в Украине — последние новости
Напомним, «Укрэнерго» сообщило о почасовых отключениях света 8 октября. Ограничения для потребителей могут действовать на протяжении всех суток.
Ранее мы писали, что в Украине продолжительность отключений электроэнергии может возрасти до 15–16 часов в сутки, если Россия продолжит системно атаковать объекты генерации и энергетическую инфраструктуру.
Ранее мы сообщали об обновленных графиках отключения света в Украине на сегодня, 7 октября.