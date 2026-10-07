Графики отключения света 8 октября: в каких областях не будет электроэнергии

Отключение света / © ТСН.ua

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В Украине 8 октября в ряде областей будут действовать круглосуточные графики отключения света. Электроэнергию выключают из-за того, что российские обстрелы повредили энергетические объекты.

ТСН собрал график отключения света по областям.

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Графики отключения света в Киеве

В Киеве действует разветвленная система отключения на 60 групп. Об отключении света можно узнать в чате, на сайте или в приложении «Киев Цифровой».

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Теперь известно 8 октября, будут действовать графики почасовых отключений света с 00:00 до 23:59.

Графики отключения света в Киевской области

В Киевской области 8 октября ДТЭК сообщил о таких графиках отключения света:

Графики отключения света на Киевщине / © ДТЕК

Графики отключения света на Киевщине / © ДТЕК

Графики отключения света в Сумской области.

В Сумской области 8 октября будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доказанными командой из НЭК «Укрэнерго»:

Графики отключения света на Сумщине

Графики отключения света в Харьковской области

В четверг, 8 октября, с 00:00 до 23:59 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО). Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчеркам с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 13:00-16:30

1.2 13:00-16:30

2.1 15:00-16:30

2.2 02:30-06:00

3.1 16:30-20:00

3.2 16:30-20:00

4.1 07:00-09:30; 16:30-20:00

4.2 06:00-09:30

5.1 20:00-23:30

5.2 20:00-23:30

6.1 00:00–02:30; 10:00–13:00; 20:00-22:00

6.2 10:00-13:00

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Графики отключения света в Полтавской области

В Полтавской области 8 октября будет действовать график почасовых отключений электроэнергии:

Графики отключения света на Полтавщине

Отключение света в Украине — последние новости

Напомним, «Укрэнерго» сообщило о почасовых отключениях света 8 октября. Ограничения для потребителей могут действовать на протяжении всех суток.

Ранее мы писали, что в Украине продолжительность отключений электроэнергии может возрасти до 15–16 часов в сутки, если Россия продолжит системно атаковать объекты генерации и энергетическую инфраструктуру.

Ранее мы сообщали об обновленных графиках отключения света в Украине на сегодня, 7 октября.

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