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Графики отключения света 9 октября: когда и где не будет электроэнергии
В нескольких областях Украины 9 октября свет будут выключаться круглосуточно. Какие регионы попали в список и по каким графикам будут действовать отключения — в материале ТСН.
В пятницу, 9 октября, в ряде регионов Украины будут действовать круглосуточные графики отключения света. Перебои с электроснабжением будут продолжаться на протяжении всех суток.
ТСН собрал подробности, в каких областях будут отключения света и по каким графикам.
Графики отключения света в Киеве
В Киеве действует разветвленная система отключения на 60 групп. Об отсутствии света можно узнать в чате, на сайте или в приложении «Киев Цифровой».
Известно, что 9 октября будут действовать графики почасовых отключений света с 00:00 до 23:59 (при условии отмены экстренных отключений).
Группа 1: 00:00-03:30, 18:00-21:30
Группа 2: 09:00-12:30, 18:00-21:30
Группа 3: 00:00-02:00, 18:00-21:30
Группа 4: 09:00-12:30, 18:00-22:00
Группа 5: 03:00-06:30, 21:00-24:00
Группа 6: 05:00-06:30, 21:00-24:00
Группа 7: 12:00-15:30
Группа 8: 12:00-15:30, 21:00-24:00
Группа 9: 00:00-00:30, 06:00-09:30, 15:00-18:30
Группа 10: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Группа 11: 08:00-11:00, 15:00-18:30
Группа 12: 06:00-09:30, 15:00-18:30
Группа 13: 00:00-03:30, 18:00-21:30
Группа 14: 09:00-12:30, 18:00-21:30
Группа 15: 00:00-02:00, 18:00-21:30
Группа 16: 09:00-12:30, 18:00-22:00
Группа 17: 03:00-06:30, 21:00-24:00
Группа 18: 05:00-06:30, 21:00-24:00
Группа 19: 12:00-15:30
Группа 20: 12:00-15:30, 21:00-24:00
Группа 21: 00:00-00:30, 06:00-09:30, 15:00-18:30
Группа 22: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Группа 23: 08:00-11:00, 15:00-18:30
Группа 24: 06:00-09:30, 15:00-18:30
Группа 25: 00:00-03:30, 18:00-21:30
Группа 26: 09:00-12:30, 18:00-21:30
Группа 27: 00:00-02:00, 18:00-21:30
Группа 28: 09:00-12:30, 18:00-22:00
Группа 29: 03:00-06:30, 21:00-24:00
Группа 30: 05:00-06:30, 21:00-24:00
Группа 31: 12:00-15:30
Группа 32: 12:00-15:30, 21:00-24:00
Группа 33: 00:00-00:30, 06:00-09:30, 15:00-18:30
Группа 34: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Группа 35: 08:00-11:00, 15:00-18:30
Группа 36: 06:00-09:30, 15:00-18:30
Группа 37: 00:00-03:30, 18:00-21:30
Группа 38: 09:00-12:30, 18:00-21:30
Группа 39: 00:00-02:00, 18:00-21:30
Группа 40: 09:00-12:30, 18:00-22:00
Группа 41: 03:00-06:30, 21:00-24:00
Группа 42: 05:00-06:30, 21:00-24:00
Группа 43: 12:00-15:30
Группа 44: 12:00-15:30, 21:00-24:00
Группа 45: 00:00-00:30, 06:00-09:30, 15:00-18:30
Группа 46: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Группа 47: 08:00-11:00, 15:00-18:30
Группа 48: 06:00-09:30, 15:00-18:30
Группа 49: 00:00-03:30, 18:00-21:30
Группа 50: 09:00-12:30, 18:00-21:30
Группа 51: 00:00-02:00, 18:00-21:30
Группа 52: 09:00-12:30, 18:00-22:00
Группа 53: 03:00-06:30, 21:00-24:00
Группа 54: 05:00-06:30, 21:00-24:00
Группа 55: 12:00-15:30
Группа 56: 12:00-15:30, 21:00-24:00
Группа 57: 00:00-00:30, 06:00-09:30, 15:00-18:30
Группа 58: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Группа 59: 08:00-11:00, 15:00-18:30
Группа 60: 06:00-09:30, 15:00-18:30
Графики отключения света в Киевской области
В Киевской области 9 октября ДТЭК сообщил о таких графиках отключения света:
Графики отключения света в Сумской области
В Сумской области 9 октября будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доказанными командой НЭК «Укрэнерго»:
Графики отключения света в Черниговской области
В Черниговской области 9 октября тоже вводят графики отключения света. Теперь известно о таких ГБО:
Графики отключения света в Черкасской области
По распоряжению НЭК «Укрэнерго» 9 октября с 00:00 до 24:00 в Черкасской области будут применены графики почасовых отключений (ГПО).
Часы отсутствия электроснабжения:
1.1 05:00 — 07:00, 15:00 — 17:00, 21:00 — 23:00
1.2 05:00 — 07:00, 15:00 — 17:00, 21:00 — 23:00
2.1 09:00 — 11:00, 17:00 — 19:00
2.2 07:00 — 09:00, 16:00 — 18:00, 23:00 — 00:00
3.1 03:00 — 05:00, 13:00 — 15:00, 19:00 — 21:00
3.2 01:00 — 03:00, 12:00 — 14:00, 19:00 — 21:00
4.1 08:00 — 10:00, 17:00 — 19:00
4.2 07:00 — 09:00, 15:00 — 17:00, 22:00 — 24:00
5.1 09:00 — 11:00, 17:00 — 19:00, 23:00 — 24:00
5.2 00:00 — 01:00, 10:00 — 12:00, 19:00 — 21:00
6.1 01:00 — 02:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
6.2 00:00 — 01:00, 11:00 — 13:00, 18:00 — 20:00
Графики отключения света в Харьковской области
В пятницу, 9 октября, с 00:00 до 23:59 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО). Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчеркам с учетом времени на переключение (ориентировочно):
1.1 10:00–13:30; 20:30-22:00
1.2 02:00-03:00; 11:00-13:30; 20:30-24:00
2.1 00:00–02:00; 10:00–11:00; 20:30-24:00
2.2 00:00–02:00; 10:00–11:00; 20:30-24:00
3.1 13:30-17:00
3.2 03:00–05:00; 13:30–17:00
4.1 05:00–06:30; 15:00–17:00
4.2 05:00-06:30; 15:00–17:00
5.1 08:00–10:00; 17:00-20:30
5.2 08:00–10:00; 17:00-20:30
6.1 06:30-08:00; 17:00-20:30
6.2 06:30-10:00; 17:00-20:30
Графики отключения света в Полтавской области
В Полтавской области 9 октября будет действовать такой график почасовых отключений электроэнергии:
Графики отключения в Житомирской области
Согласно распоряжению НЭК «Укрэнерго» с 00:00 до 24:00 в Житомирской области будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии:
Отключение света в Украине — последние новости
Напомним, в Украине 9 октября в ряде областей вынужденно будут ввести графики отключения электроэнергии.
Ранее мы писали, что в Украине продолжительность отключений электроэнергии может возрасти до 15-16 часов в сутки, если Россия продолжит системно атаковать объекты генерации и энергетическую инфраструктуру.
Также мы писали, что графики ограничений электроснабжения, уже введенные в некоторых регионах Украины, свидетельствуют о серьезности проблемы с отсутствием света зимой.