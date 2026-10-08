Графики отключения света 9 октября: когда и где не будет электроэнергии

Отключение света / © ТСН.ua

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В пятницу, 9 октября, в ряде регионов Украины будут действовать круглосуточные графики отключения света. Перебои с электроснабжением будут продолжаться на протяжении всех суток.

ТСН собрал подробности, в каких областях будут отключения света и по каким графикам.

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Графики отключения света в Киеве

В Киеве действует разветвленная система отключения на 60 групп. Об отсутствии света можно узнать в чате, на сайте или в приложении «Киев Цифровой».

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Известно, что 9 октября будут действовать графики почасовых отключений света с 00:00 до 23:59 (при условии отмены экстренных отключений).

Группа 1: 00:00-03:30, 18:00-21:30

Группа 2: 09:00-12:30, 18:00-21:30

Группа 3: 00:00-02:00, 18:00-21:30

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Группа 4: 09:00-12:30, 18:00-22:00

Группа 5: 03:00-06:30, 21:00-24:00

Группа 6: 05:00-06:30, 21:00-24:00

Группа 7: 12:00-15:30

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Группа 8: 12:00-15:30, 21:00-24:00

Группа 9: 00:00-00:30, 06:00-09:30, 15:00-18:30

Группа 10: 00:00-00:30, 15:00-18:30

Группа 11: 08:00-11:00, 15:00-18:30

Группа 12: 06:00-09:30, 15:00-18:30

Группа 13: 00:00-03:30, 18:00-21:30

Группа 14: 09:00-12:30, 18:00-21:30

Группа 15: 00:00-02:00, 18:00-21:30

Группа 16: 09:00-12:30, 18:00-22:00

Группа 17: 03:00-06:30, 21:00-24:00

Группа 18: 05:00-06:30, 21:00-24:00

Группа 19: 12:00-15:30

Группа 20: 12:00-15:30, 21:00-24:00

Группа 21: 00:00-00:30, 06:00-09:30, 15:00-18:30

Группа 22: 00:00-00:30, 15:00-18:30

Группа 23: 08:00-11:00, 15:00-18:30

Группа 24: 06:00-09:30, 15:00-18:30

Группа 25: 00:00-03:30, 18:00-21:30

Группа 26: 09:00-12:30, 18:00-21:30

Группа 27: 00:00-02:00, 18:00-21:30

Группа 28: 09:00-12:30, 18:00-22:00

Группа 29: 03:00-06:30, 21:00-24:00

Группа 30: 05:00-06:30, 21:00-24:00

Группа 31: 12:00-15:30

Группа 32: 12:00-15:30, 21:00-24:00

Группа 33: 00:00-00:30, 06:00-09:30, 15:00-18:30

Группа 34: 00:00-00:30, 15:00-18:30

Группа 35: 08:00-11:00, 15:00-18:30

Группа 36: 06:00-09:30, 15:00-18:30

Группа 37: 00:00-03:30, 18:00-21:30

Группа 38: 09:00-12:30, 18:00-21:30

Группа 39: 00:00-02:00, 18:00-21:30

Группа 40: 09:00-12:30, 18:00-22:00

Группа 41: 03:00-06:30, 21:00-24:00

Группа 42: 05:00-06:30, 21:00-24:00

Группа 43: 12:00-15:30

Группа 44: 12:00-15:30, 21:00-24:00

Группа 45: 00:00-00:30, 06:00-09:30, 15:00-18:30

Группа 46: 00:00-00:30, 15:00-18:30

Группа 47: 08:00-11:00, 15:00-18:30

Группа 48: 06:00-09:30, 15:00-18:30

Группа 49: 00:00-03:30, 18:00-21:30

Группа 50: 09:00-12:30, 18:00-21:30

Группа 51: 00:00-02:00, 18:00-21:30

Группа 52: 09:00-12:30, 18:00-22:00

Группа 53: 03:00-06:30, 21:00-24:00

Группа 54: 05:00-06:30, 21:00-24:00

Группа 55: 12:00-15:30

Группа 56: 12:00-15:30, 21:00-24:00

Группа 57: 00:00-00:30, 06:00-09:30, 15:00-18:30

Группа 58: 00:00-00:30, 15:00-18:30

Группа 59: 08:00-11:00, 15:00-18:30

Группа 60: 06:00-09:30, 15:00-18:30

Графики отключения света в Киевской области

В Киевской области 9 октября ДТЭК сообщил о таких графиках отключения света:

Графики отключения света на Киевщине 9 октября / © ДТЕК

Графики отключения света на Киевщине 9 октября / © ДТЕК

Графики отключения света в Сумской области

В Сумской области 9 октября будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доказанными командой НЭК «Укрэнерго»:

Графики отключения света на Сумщине 9 октября

Графики отключения света в Черниговской области

В Черниговской области 9 октября тоже вводят графики отключения света. Теперь известно о таких ГБО:

Графики отключения света на Черниговщине 9 октября

Графики отключения света в Черкасской области

По распоряжению НЭК «Укрэнерго» 9 октября с 00:00 до 24:00 в Черкасской области будут применены графики почасовых отключений (ГПО).

Часы отсутствия электроснабжения:

1.1 05:00 — 07:00, 15:00 — 17:00, 21:00 — 23:00

1.2 05:00 — 07:00, 15:00 — 17:00, 21:00 — 23:00

2.1 09:00 — 11:00, 17:00 — 19:00

2.2 07:00 — 09:00, 16:00 — 18:00, 23:00 — 00:00

3.1 03:00 — 05:00, 13:00 — 15:00, 19:00 — 21:00

3.2 01:00 — 03:00, 12:00 — 14:00, 19:00 — 21:00

4.1 08:00 — 10:00, 17:00 — 19:00

4.2 07:00 — 09:00, 15:00 — 17:00, 22:00 — 24:00

5.1 09:00 — 11:00, 17:00 — 19:00, 23:00 — 24:00

5.2 00:00 — 01:00, 10:00 — 12:00, 19:00 — 21:00

6.1 01:00 — 02:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

6.2 00:00 — 01:00, 11:00 — 13:00, 18:00 — 20:00

Графики отключения света в Харьковской области

В пятницу, 9 октября, с 00:00 до 23:59 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО). Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчеркам с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 10:00–13:30; 20:30-22:00

1.2 02:00-03:00; 11:00-13:30; 20:30-24:00

2.1 00:00–02:00; 10:00–11:00; 20:30-24:00

2.2 00:00–02:00; 10:00–11:00; 20:30-24:00

3.1 13:30-17:00

3.2 03:00–05:00; 13:30–17:00

4.1 05:00–06:30; 15:00–17:00

4.2 05:00-06:30; 15:00–17:00

5.1 08:00–10:00; 17:00-20:30

5.2 08:00–10:00; 17:00-20:30

6.1 06:30-08:00; 17:00-20:30

6.2 06:30-10:00; 17:00-20:30

Графики отключения света в Полтавской области

В Полтавской области 9 октября будет действовать такой график почасовых отключений электроэнергии:

Графики отключения света на Полтавщине 9 октября

Графики отключения в Житомирской области

Согласно распоряжению НЭК «Укрэнерго» с 00:00 до 24:00 в Житомирской области будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии:

Графики отключения в Житомирской области

Отключение света в Украине — последние новости

Напомним, в Украине 9 октября в ряде областей вынужденно будут ввести графики отключения электроэнергии.

Ранее мы писали, что в Украине продолжительность отключений электроэнергии может возрасти до 15-16 часов в сутки, если Россия продолжит системно атаковать объекты генерации и энергетическую инфраструктуру.

Также мы писали, что графики ограничений электроснабжения, уже введенные в некоторых регионах Украины, свидетельствуют о серьезности проблемы с отсутствием света зимой.

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