Граната накормила шестерых бойцов: защитники показали экстремальную кухню на фронте (видео)

Стали известны подробности случая, когда военные на фронте готовили мясные отбивные с помощью гранаты. Точнее, с помощью ее корпуса. Один из защитников снял об этом видео, которое за несколько дней набрало около миллиона просмотров, кроме этого, тысячи украинцев в комментариях написали, что такие смелые и изобретательные парни просто непобедимы.

Как все происходило, почему корпусом гранаты готовили отбивные – об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал Богдан Рубцов — автор видео, военнослужащий 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

"У нас было куриное мясо, которое нужно было готовить, яйца, из хлеба сделали сухари. Решили приготовить отбивные, но под рукой не было того молоточка, которым отбивают мясо, поэтому все получилось очень спонтанно. Из гранаты вынули все, что делает ее опасной, в течение 30-40 минут отбили куриное мясо, чтобы приготовить себе ужин", – говорит Богдан.

По словам бойца, с помощью корпуса гранаты удалось отбить около 3 кг мяса, приготовить ужин, завтрак и обед для шестерых защитников. "Мясо пожарили, сварили к нему картошки, все было очень вкусно. Это видео снимали для себя, не ожидали, что оно так "залетит", – признается Богдан.

К этому он добавляет, что на войне без импровизации было бы очень сложно.

"Например, потому, что в полях много мышей, мы храним хлеб, сахар, крупы в деревянных ящиках, где раньше были снаряды. Чтобы растолочь картошку – используем бутылку с водой", — рассказывает Богдан.

Как мы узнали из своих источников среди военных, в некоторых подразделениях на фронте есть проблемы с посудой. "С посудой, кухонными принадлежностями есть проблема. Все это приходится либо везти из дома, либо ждать от волонтеров", — говорит один из военных.

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