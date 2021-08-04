Граната в Кабинете министров: у бывшего АТОшника были проблемы с финансами и здоровьем

В квартире, где живет мужчина, правоохранители проводят следственные действия. Жена нападавшего — напугана.
Утром неизвестный мужчина на входе в правительственное здание размахивал похожим на взрывное устройство предметом и угрожал его взорвать. Переговоры продолжались 10 минут и, наконец, мужчину задержали.
О том, кто нападающий, что стало причиной его поступка и что ему грозит — 4 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30.
Первые секунды захвата. На видео очевидцев видно: мужчина стоит в дверях и держит в руке гранату. Боевую, как впоследствии выяснится. Успокоить мужчину пытаются охранники. Без всяких требований — мужчина угрожает взорвать себя и других. Заходит в здание и заявляет — живым не выйдет.
В это время в Кабмине — сотни людей. Готовится заседание. Правоохранители объявляют спецоперацию. Перекрывают движение, работают взрывотехники, чрезвычайники и спецназовцы. Впоследствии становится понятно: человек с гранатой — бывший военный, сапер.
Правоохранители сразу готовятся к штурму. Однако сначала с мужчиной начали вести переговоры.
Говорить идет его товарищ, военный волонтер Василий Алексеенко. Он идет к зданию в бронежилете на рубашку и под прикрытием силовиков. Ранее его нашли и доставили сюда правоохранители. Это — мировая практика.
Переговоры продолжались 10 минут. Волонтер выходит, за ним — появляется и сам нападающий. Кажется извиняется.
В конце концов, мужчину задерживают. Известно — это Владимир Прохнич. Бывший участник АТО, служил в добровольческом батальоне "Айдар". Дважды ранен, имел контузии и награду за мужество 3-й степени. Где взял оружие и почему стал угрожать — пока не известно.
В квартире, где живет мужчина, правоохранители проводят следственные действия. Жена нападавшего — напугана.
Потрясены и бывшие сослуживцы. В последнее время, говорят, Владимир имел проблемы с финансами и здоровьем. Для мужчины побратимы уже нашли адвоката.
Если мужчину признают осудным — ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Против мужчины зарегистрировали сразу 4 уголовных производства. Захват госздания. Угроза или насилие против правоохранителей. Захват заложников и незаконное обращение с оружием.
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