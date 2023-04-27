Граната взорвалась во время застолья: в Днепропетровской области пострадала компания соседей

На Днепропетровщине в поселке Червоногригоровка во время застолья компании соседей у одного из мужчин в руках взорвалась граната. В результате пострадали четыре человека 40, 41 и 46 лет, а также 17-летняя девушка.

В Национальной полиции Днепропетровской области ТСН.ua подтвердили факт происшествия. Досудебным расследованием дела занимается военная прокуратура.

Подробности инцидента рассказала медик службы экстренной медицинской помощи Никополя Валентина Марченко. По ее словам, компания соседей собралась вместе на семейный праздник.

"Водки хватало, через некоторое время начали искать развлечений и в руках одного из участников застолья появилась граната, которой он начал хвастаться, рассказывать, как с ней нужно обращаться, как разбирать. Другой молодой человек вскочил, схватил чеку гранаты, которая находилась в руках у его приятеля и вырвал ее — прогремел взрыв", — написала медик на своей странице в Facebook.

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Мужчина, в руках у которого разорвалась граната, был ранен тяжелее всех. Он получил обширные рваные раны разных участков тела и большую кровопотерю. Когда на станцию экстренной медицинской помощи поступил вызов по поводу взрыва гранаты, туда сразу же были направлены две бригады, которые в тот момент находились ближе, рассказала Валентина Марченко.

"Все четверо были доставлены в стационар и переданы дежурному медперсоналу больницы. Работники экстренной медицинской помощи свою работу выполнили на "отлично", за что им большое спасибо. Огорчает тот факт, что люди живут в условиях войны в течение 14 месяцев, натерпелись от взрывов и обстрелов на многие годы вперед, а многие до сих пор не осознали, что война — это не игрушка и играть боевыми снарядами очень опасно", — рассказала сотрудница службы экстренной медицинской помощи.

Откуда у местного жителя взялась граната и обстоятельства взрыва, устанавливают правоохранители.

Напомним, в центре Днепра в тире застрелился 20-летний парень. Он произвел выстрел в область головы из спортивного оружия – пистолета Glok калибра 9 мм.

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