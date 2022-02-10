Гранатомет, гранаты и почти тысяча патронов: в Запорожье нашли схрон

Гранатомет, гранаты и почти тысяча патронов: в Запорожье нашли схрон

Укрытие засыпали мусором.

Укрытие нашли в пригороде Запорожья, в заброшенном здании. Боеприпасы были засыпаны мусором, впрочем, при случае тайник можно было легко раскопать, говорят в СБУ.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 10 февраля.

Оперативники изъяли из схрона противотанковый гранатомет, десяток гранат, запалы и почти тысячу патронов разного калибра. Теперь выясняют, кто спрятал оружие.

В Запорожье нашли тайник с большим количеством оружия и боеприпасов | Новости Украины

Напомним, в Хмельницком правоохранители задержали местного жителя с полной коробкой патронов.

А в Кировоградской области стражи порядка разоблачили черного археолога. Мужчина продавал представителям криминального мира оружие времен Второй мировой войны.

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