Грандиозный обмен пленными: их считали пропавшими без вести, а они вернулись

Среди освобожденных из плена есть 48 украинцев, считавшихся пропавшими без вести. То есть, родные даже не знали, живы ли они.

3 января из российского плена вернулись 230 украинских Героев. Почему так долго не было обменов и когда ждать снова? А также имена тех, кто наконец-то дома, и истории, от которых мурашки по коже – смотрите в эксклюзиве TSN.ua от Виктории Гнатюк.

Украинских защитников вернули домой

"Наши – дома" – так о возвращении защитников в Украину сообщил президент Владимир Зеленский. Из российского плена удалось освободить более 230 наших воинов и гражданских. Среди них солдаты, сержанты, офицеры. Воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, ВМС, пограничники. Часть этих защитников защищала Мариуполь и "Азовсталь". Щемящие кадры возвращения украинских Героев – дальше.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Грандиозный обмен пленных: их считали пропавшими без вести, а они вернулись!

Первое, что делают бывшие военнопленные

Также читайте Как Россия депортирует украинских детей: в Луганской ОВА рассказали о схеме

Уставшие и истощенные в первую очередь они звонят своим родным и просят не плакать, ведь теперь они на свободе. На эти кадры смотреть без слез невозможно.

Этот обмен называют самым большим за время полномасштабной войны.

Кто помог устроить масштабный обмен пленными

Обмен тщательно готовился в течение нескольких месяцев. Как удалось освободить из плена сразу 230 защитников, рассказал глава украинской военной разведки Кирилл Буданов, рассекретивший, кто именно в этом помог.

"Обмен готовился достаточно долго. Помощь в организации этого процесса обмена оказывала сторона – Объединенные Арабские Эмираты. С их помощью мы вместе смогли это сделать", – сказал Буданов.

Читайте главные новости дня:

Бойцов "Азова" Россия не отдала

Впрочем, среди освобожденных — ни одного бойца "Азова". Их достать из российского плена тяжелее всего, потому что для России украинские герои – террористы. И это говорят те, кто ворвался в чужую страну.

Информация о том, почему в этот раз Россия не отдала ни одного члена бригады, не озвучивалась. Как известно, последний обмен военнопленными состоялся еще 7 августа 2023 года и с тех пор все стало на затяжную паузу. Зеленский записал обращение к украинцам и заверил, на паузе был обмен, но не переговоры, а прийти к соглашению с россиянами было очень и очень сложно.

Что известно об освобожденных украинцах

Среди освобожденных из российского плена: 130 бойцов ВСУ, 55 нацгвардейцев, 38 пограничников, один полицейский и шесть гражданских, незаконно лишенных свободы.

Освобожденные из российского плена украинцы / Фото: Дмитрий Лубинец facebook

Многие освобожденные 3 января были в заложниках россиян еще с первых дней полномасштабного вторжения. Рашисты забрали у этих людей почти два года жизни. Среди них семеро ребят – это защитники острова Змеиный. В том числе и 22-летний медик Александр Куртев из Рени Одесской области. Фото военного опубликовала его девушка Ярослава. В российском плену парень вместе с другими защитниками Змеиного находился почти два года.

Наконец вернулась домой и последняя плененная женщина-морской пехотинец. Галина Федишин принимала участие в боевых действиях на заводе Ильича и "Азовстали" во время обороны Мариуполя. Она тоже находилась в плену почти два года. Путь этой девушки домой был сверхсложным, ее не раз пытались вернуть, говорят в Координационном штабе. Россияне несколько раз имитировали вывоз на обмен, но в результате возвращали обратно к месту содержания. Однако даже находясь в неволе, военная принципиально говорила по-украински.

Также дома теперь музыкант военного оркестра, военнослужащая ВСУ, которую россияне лишили свободы во время пребывания в декретном отпуске. Вернулись и нацгвардейцы, попавшие в плен, выполняя свои обязанности на ЧАЭС. Также дома уже гражданский преподаватель Восточноукраинского национального университета имени Даля, защитники Мариуполя.

Еще один невероятный нюанс этого обмена – среди освобожденных из плена украинцев есть 48 человек, считавшихся пропавшими без вести. То есть, родные даже не знали, живы ли они. Вы только представьте чувства их родных и близких! Наконец-то дома!

Кого отдали России

Вместо этого России вернули 248 военных за наших 230. В то же время российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что из 248 россиян 75 вернули не в рамках обмена, мол, освобождение этих 75 убийц стало возможным якобы благодаря работе "российских компетентных органов", после того, как, в нарушение всех договоренностей с Турцией" в Украину привезли пятерых командиров обороны "Азовстали".

Речь идет о возвращении из Турции в Украину 8 июля 2023 года в сопровождении президента Зеленского командира "Азова" Дениса Прокопенко, заместителя командира полка "Азов" Святослава Паламара, старшего офицера Олега Хоменко, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского и командира 12-й бригады НГУ Дениса Шлеги. Пятеро командиров находились под личными гарантиями президента Реджепа Эрдогана и должны были оставаться в Турции до конца войны. Кремль заявил, что возвращение командиров в Украину было нарушением договоренностей.

Кто эти 75 российских бойцов, возвращенных РФ, пока неизвестно.

Сколько украинцев остаются в плену РФ

В ноябре Украина сообщила, что в российском плену находятся, по меньшей мере, 4337 украинцев – 3574 военных и 763 гражданских. В декабре уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил в интервью "Укринформу", что Россия преднамеренно затягивает возвращение пленных, чтобы украинские семьи начали обвинять Украину в бездействии.

Но это не все хорошие новости! Вечером 3 января Лубинец вышел в прямой эфир телемарафона и сообщил, что в скором времени украинцы узнают про еще один обмен.

"Надеюсь, что в этом году этот процесс обмена покажет системность. Я надеюсь, что в ближайшие недели мы снова сможем порадовать наших героев возвращением домой", — сказал омбудсмен.

Вы только представьте, что освобожденным из плена украинцам почти два года вбивали в головы, что Украины давно не существует, а их никто не ждет. Но они верили и выстояли, выстоять должен каждый украинец.

Команда TSN.ua желает Героям скорейшего восстановления, а всем, кто оказался во вражеском плену и пока находится там, скорейшего возвращения на родную землю. Верим, что все украинцы в скором времени будут дома!

Читайте также: