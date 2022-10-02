Граница под контролем: на рубеже с Беларусью бойцы терробороны учились задерживать диверсантов

Они утверждают, что граница с Беларусью под контролем. Однако здесь ежедневно отрабатывают разные сценарии, чтобы в любой момент дать отпор врагу.

На этот раз он был мним. Как будут противодействовать реальному – в сюжете ТСН.

Бойцы терробороны рассуждают, как лучше добраться до врага. Тем временем их четырехлапые помощники едва удерживаются, потому что хотят его искать. Хотя это только обучение, но здесь все по-настоящему. Перед поиском вероятных диверсантов военные проверяют и оружие, и рации.

По выдуманному сценарию, группа переодетых диверсантов пробралась в одну из займов бригады, чтобы их задержать, военные делятся на две группы. "Вышли на рубеж огневой поддержки. Первая группа. Вторая – зашла с фланга на рубеж штурма", – говорит командир роты "Тренер".

Действовать нужно слаженно и крайне осторожно, потому что противник успел установить мины и растяжки. Враги обезвреживают, а некоторых забирают в плен.

По другому сценарию четверо мужчин, переодетых в форму украинской армии, разложили сигнальные очаги для высадки десанта вблизи одного из пограничных поселков. Тогда, как уже привычно для россиян, принялись убегать. Но недалеко. "На воображаемом аэродроме, где должен был высадиться десант, было проведено обезвреживание группы диверсантов, готовивших плацдарм для высадки десанта", — говорит командир взвода с позывным "Ворон".

Пока военные обезвредили воображаемых диверсантов, спасатели укротили настоящий огонь. "Провели оперативное развертывание, провели разведку, подали огнетушители, пожар локализован и ликвидирован", — говорит спасатель Дмитрий Денисюк.

Такие батальонно-тактические учения на белорусской границе устраивают каждый день. Военные уверяют, что враг не пройдет. Если и попробует, шутят, ему не позавидуешь.

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