Границу с Польшей могут заблокировать: почему возникла угроза и кто не выедет из Украины

Граница Украины с Польшей рискует оказаться заблокированной аж до нового года из-за планов польских перевозчиков уже 3 ноября начать забастовку. Чего требуют перевозчики, кто не сможет выхать из Украины и какая позиция Киева – читайте на ТСН.ua.

Перекрытие границы с Польшей – какая причина

Международная транспортная ассоциация Украины сообщила 30 октября, что все выезды в Польшу могут оказаться перекрыты до конца 2023 года в связи с забастовками польских перевозчиков, начало которых запланировано на 3 ноября. Как уточнил впоследствии представитель ГПСУ Андрей Демченко, польские перевозчики планируют блокировать работу только одного пункта пропуска — "Корчова"-"Краковец".

Требования польских перевозчиков:

вернуть украинским перевозчикам разрешения;

усилить для иностранных перевозчиков правила перевозок по ЕКМТ;

не разрешать регистрировать компании в Польше, если финансы компании – не на территории ЕС;

создать отдельную очередь в е-очереди для авто на европейских номерах;

создать отдельную очередь на всех границах для пустых фур;

получить доступ к системе "Шлях".

Реакция Украины на блокировку польской границы

Заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач заявил, что такие забастовки и блокировки, которые планируются поляками, вредят всем: и украинским, и польским перевозчикам. Он также заявил о готовности к диалогу, где будут равноценно представлены интересы перевозчиков обеих стран.

В министерстве также заявляли о планах провести встречу с Директоратом Еврокомиссии, чтобы наработать совместные решения, которые помогут увеличить пропускную способность и обеспечить стабильную работу границы.

Грузовики в очереди на границе с Польшей/Фото: PAP

Как сообщил посол Украины в Польше Василий Зварыч, дипломатическое ведомство обратилось с официальной нотой к польскому МИД с просьбой принять меры, чтобы не допустить блокирования или ограничения движения границы.

"Мы надеемся, что польские власти сумеют достичь взаимопонимания с потенциальными протестующими во избежание блокирования границы. Ведь такие угрозы протестующих блокировать движение в пунктах пропуска совсем не помогают имиджу Польши, а также тем польским предпринимателям, которые участвуют или намерены участвовать в проектах по восстановлению Украины", – высказался Зварыч.

Позже Деркач сообщил ТСН.ua, что продолжаются рабочие консультации с представителями Мининфраструктуры Польши. Они не поддерживают протест и "направили протестующим соответствующую информацию с призывом не блокировать границу". Замминистра добавил, что Украина параллельно проводит переговоры с профильным директоратом Еврокомиссии.

Требования польских перевозчиков нереалистичны

По словам Деркача, требования польских перевозчиков преимущественно нереалистичны. В частности это касается требования вернуться к системе выдачи разрешений для работы в ЕС украинским перевозчикам. Ведь между Украиной и ЕС до конца июня 2024 года действует соглашение о либерализации грузовых перевозок, согласно которому украинские перевозчики ездят без разрешений в странах ЕС.

"Здесь важно понимать, что соглашение действует в обе стороны – то есть, что наши перевозчики ездят без разрешений, что европейские перевозчики едут в Украину с такими же условиями. То есть отменить действие соглашения на уровне правительства Польши просто невозможно", – пояснил замминистра инфраструктуры.

Ситуация на границе осложнилась: поляки выдвигают непонятные условия

Он также рассказал, что украинские перевозчики в большинстве своем осуществляют перевозки из Украины и обратно, а не между странами Европы. Поэтому эти перевозчики "никаким образом не могут оказывать влияние на грузовые тарифы, обрушивая их, как некоторые пытаются утверждать".

Деркач назвал странным требование польских перевозчиков усилить правила перевозки по ЕКМТ, а введение отдельной очереди назвал нечестным и в отношении украинских, и в отношении перевозчиков других стран. Относительно требования открыть систему "Шлях" для польских перевозчиков, замминистра сообщил, что этим перевозчикам не нужно регистрироваться в системе.

Блокировка границы – сценарии событий

Соучредитель Международной транспортной ассоциации Украины Игорь Оверко рассказал в коментарии ТСН.ua, что если чиновники не найдут компромисс и польские перевозчики заблокируют границу, не исключено, что там будет временный коллапс.

"У нас в стране война, мы даже не можем совершить никаких акций протеста", — заметил Оверко.

Он также объяснил, почему польские перевозчики хотят устроить забастовку:

"Они постоянно чего-то требуют. Это делается для того, чтобы ограничить украинского перевозчика, чтобы перетащить к себе на работу украинских водителей".

Кто не сможет выехать в Польшу в случае блокировки границы

Вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Владимир Балин высказал мнение в комментарии для ТСН.ua, что в случае забастовки в Польшу не смогут выехать только грузовики.

"Из опыта предыдущих забастовок можно сказать, что препятствий для легкового и пассажирского транспорта не было. Это касалось только грузовых автомобилей. Надеюсь, что в этот раз забастовка не произойдет, но риск высокий", — рассказал Балин.

Забастовка польских перевозчиков в 2022 году / Фото: facebook/Мустафа Найем

Оверко также надеется, что поляки будут пропускать легковой и пассажирский транспорт.

"Забастовки были и раньше. Перекрывали движение на один-два дня преимущественно в пункте пропуска "Ягодин". Вообще есть информация, что в этот раз они передумали, но все же увидим, как будут разворачиваться события", — сказал соучредитель Международной транспортной ассоциации Украины.

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