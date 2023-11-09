Границу Украины пересекли более 30 млн человек за 2023 год: сколько вернулось домой

Украинскую границу пересекло 30 миллионов 100 тысяч человек за десять месяцев 2023 года. В процентном соотношении направление пересечения границы было практически равным. Не фиксировалось преимущество выезда или возвращения в Украину, в отличие от прошлого года, когда граждане массово выезжали.

Об этом сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины, пресс-секретарь Андрей Демченко на пресс-конференции в "Укринформ", передает ТСН.ua.

В течение октября пограничники оформили около 2 миллионов 900 тысяч человек. Пассажиропоток по сравнению с сентябрем снизился на 7%.

“Полтора миллиона человек из этого количества пересекали границу на въезд в Украину. То есть, мы не видим ни преимущества въезда, ни выезда из Украины. 85% из тех, кто пересекал границу — граждане Украины”, — рассказал Андрей Демченко.

Как и в прошлом году, более 50% пассажиропотока идет через границу с Польшей. На 6% по сравнению с 2022 годом увеличился транспортный поток. За десять месяцев было оформлено 6 миллионов 900 тысяч транспортных средств на въезд и выезд.

"Основная категория тех, кто пересекает границу, если говорить о гражданах Украины, — это женщины, дети, пожилые люди, в первую очередь речь о мужчинах старше 60 лет", — рассказал Андрей Демченко.

Напомним, ежедневно незаконно выехать из Украины пытаются десятки мужчин: не пренебрегают даже "смертью" близких. Пограничники рассказали о схемах беглецов.

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