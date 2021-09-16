Гражданские астронавты взяли с собой на орбиту запись "Kings of Leon" и игрушечного щенка: у всего есть цель

Гражданские астронавты взяли с собой на орбиту запись "Kings of Leon" и игрушечного щенка: у всего есть цель

Экипаж выйдет на орбиту 575 километров.

«Вдохновение 4» — первая миссия, в состав которой вошли только непрофессиональные астронавты, отправилась в космос. Бизнесмен Джаред Айзекмана, помощница врача Хейли Арсено, геолог Сиан Проктор и инженер Крис Семборски. На орбите Земли, на расстоянии около 575 километров над уровнем моря, они должны провести 3 суток. Старт состоялся с мыса Канаверал во Флориде.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Четверо будущих астронавтов за несколько часов до старта прошли последний медицинский контроль. Машины с астронавтами подъезжают к «Фалькона 9» — многоразовой ракеты, разработанной компанией Илона Маска SpaceX. Как и профессиональные астронавты, летавшие до них, перед посадкой в капсулу оставляют автографы. Обратный отсчет и без задержек в назначенное время «Фалькон 9» отрывается от Земли.

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Первые после старта минуты, когда экипаж преодолевает перегрузки, первые испытания — астронавты подают знаки, все хорошо. Степени ракеты успешно отстыковивается. Астронавты остаются в панорамной капсуле, в ней за трое суток должны приводниться в Атлантическом океане. Участники миссии прошли настоящие, хоть и короткие тренировки по программе "НАСА".

Хейли Арсено в других условиях никогда бы не прошла отбор в космос. В детстве перенесла рак костей, и теперь часть ноги Хейли заменяет внутренний протез. Она стала ассистенткой врача в том же госпитале "Сент Джуд", где когда-то спасли ее. Одна из задач этой миссии — собрать 200 миллионов долларов онкологическими исследования. И провести ряд научных экспериментов.

«Мы берем с собой запись группы «Kings of Leon», их новый хит. Мы его проигрываем на орбите, а затем выставим на аукцион в пользу больницы «Сент Джуд», - сообщила девушка.

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Но глобальный замысел — гораздо шире. Идея отправить на орбиту Земли непрофессиональный экипаж принадлежит владельцу SpaceX Илон Маск. Человек вскоре станет межпланетным видом — убежден он. Летать будут все. Маск пропустил вперед миллиардеров Брэнсона и Безоса, которые успели взлетали в несколькоминутные космические путешествия. И воплотил более масштабный и амбициозный проект.

Экипаж выйдет на орбиту 575 километров. Это изначально и исторически — это будет самый большой показатель со времен миссии «Хаббл». Они будут даже выше орбиты «Хаббла» и Международной космической станции.

Пятым в этом экипажи оказался игрушечная собачка — символ больницы «Сент Джуд». Когда они вернутся, Хейли Арсено хочет рассказать своим маленьким пациентам — невозможного нет.

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