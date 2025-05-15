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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
560
Время на прочтение
2 мин

"Гражданские оттягивают момент окончания войны": боец "Азова" сделал неожиданное заявление

По его словам, как только блогеры начали говорить о перемирии и «заморозке» войны в Украине, гражданские «расслабились».

Автор публикации
Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Владислав Жаворонок «Википедия»

Владислав Жаворонок «Википедия» / © YouTube-канал Марічка

Гражданские украинцы своими интуитивными, но контрпродуктивными действиями оттягивают момент окончания войны.

Такое мнение в интервью ведущей ТСН Маричке Падалко высказал военнослужащий «Азова», герой «Азовстали» Владислав Жаворонок «Википедия».

Он пояснил, что не видит возможности отвоевания всей оккупированной территории Украины.

«Потому что смотреть нужно на очереди у ТЦК, нужно смотреть на очереди на курсах подготовки. Я не уверен, что это произойдет. Но это реальный сценарий. Мы же от коллективного перешли к личному. Лично сами за себя стали больше переживать. В 2022-м было так коллективнее. Но на самом деле именно лично за себя нужно переживать и действительно проходить какие-то курсы подготовки. Созданы тысячи разных курсов — да пройди ты хоть какой из них. Не связанные с ТЦК или мобилизацией совсем никак», — говорит Владислав Жайворонок.

По его словам, как только блогеры начали говорить о перемирии и «заморозке» войны в Украине, гражданские «расслабились».

«Но статистика что говорит? Только начали какие-то Арестовичи и еще там другие блоггеры рассказывать о каком-то перемирии, заморозке конфликта — люди звонят и отказываются от курсов. Так щас же „договорняк“ будет, зачем мне идти. Люди пытаются пытаются поверить в такую реальность и своими интуитивными действиями, но контрпродуктивными как раз оттягивают момент окончания войны», — считает военный.

Ранее боец «Азова» удивил ответом, что должен сделать мужчина, прежде чем идти на войну.

На YouTube-канале Марички Падалко можно посмотреть по этой ссылке видео: Азовец «Википедия»: ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ ВОЙНА, знает лучше гадалок, которые только и тянут деньги!

Дата публикации
Количество просмотров
560
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