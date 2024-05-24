Гражданские, встречавшие оккупантов, и шокирующее соотношение сил: воины рассказали, что происходит в Волчанске

В начале соотношения сил было 60 к 1 в пользу окупантов.

Бои за Волчанск не утихают ни днем, ни темной порой. Хотя общая интенсивность войны на одном из двух участков вторжения россиян, в последние дни серьезно снизилась. По крайней мере, количество вражеского артиллерийского огня, говорят украинские защитники города, упало раз в 5. В то же время попытки оккупантов закрепиться в центральной части Волчанская и форсировать реку Волчу — не прекратились.

Об этом говорится в материале ТСН.

Оккупанты уничтожают Волчанск, но некоторые коллаборанты радостно их встречали

Не только сам Волчанск, но и близлежащие близлежащие села, московиты уже больше недели методично разбирают с помощью дальнобойной ствольной артиллерии, а там где не дотягиваются, бьют крупнокалиберными, реактивными.

Оккупанты уничтожили почти все общественные сооружения в городе. После очередной волны вражеских артиллерийских обстрелов и прилетов авиационных бомб - уже сегодня в очередной раз вспыхнули многоэтажки в северной части Волчанска. Центр города - сожжен и разбит вдребезги. В том хламе, совсем сложно узнать вчерашние школы, церкви и административные здания.

Волчанск

Среди того ужаса в нескольких местах украинские аэроразведки разглядели неживых гражданских. На центральной улице, убитого мужчину, рядом со своим велосипедом. На самом северном берегу здешней реки - женщину, в инвалидной коляске.

Зато гражданские в Волчанске, говорит командир 17-го украинского мотопехотного батальона 57-й бригады, как выяснилось, очень разные.

"Есть количество людей, которые встречали, действительно встречали врага. Встречали и показывали пальцем, в какие погреба заходить, где какие подвалы", - говорит "Умка", командир 17 ОМПБ 57 ОМБр ВСУ.

Как оккупанты штурмуют позиции ВСУ

Вражеские пехотинцы только лишь в первой половине суток, по меньшей мере, четыре раза пытались пройти в сторону реки и закрепиться между руин центральной части Волчанска. Но из тех попыток у московитов ничего не получилось.

"Это уже четвертую волну сегодня, противник пытался штурмовать наши позиции. Соответственно, было нанесено поражение средствами артиллерии, коллективного оружия и пехоты. Противник понес потери", - говорит "Марцин", заместитель командира 17 ОМПБ 57 ОМБр ВСУ.

Волчанск

В начале соотношения сил было 60 к 1 в пользу окупантов: как это изменилось

На самом деле, потери рашистов в Волчанске - просто огромные. В первые несколько суток вражеской атаки на Волчанск, соотношение московитской пехоты к количеству украинских защитников, говорят офицеры 17-го мотопехотного, было 60-ят к 1. Сегодня, ситуация - уже, существенно изменилась.

"Было такое, что да - за ночь, могли уничтожить, до 30-ти человек личного состава противника", - говорит военный.

Сейчас танки в Волчанск не заезжают. Нет оккупантов в Волчанске и на южном берегу местной реки. Хотя, пытались форсировать московиты Волчью - с полдесятка раз. Зато, на северном берегу и теперь есть и мешают попыткам московитов - продвигаться, украинские воины.

Так же, в северной части Волчанска, наши разведчики до сих пор замечают - гражданских. И, похоже, что гражданских в Волчанске осталось - точно, что не один и не два.

Волчанск

"Сегодня противник зашел штурмовать наши позиции. Отсюда работает весь огонь артиллерии, автоматические гранатометы, АГС МК – местный просто вышел и так идет спокойно, по улице", – говорит "Гном", начальник артиллерии 17 ОМПБ 57 ОМБр ВСУ.

Воины 57-й мотопехотной допускают, что это мог бы быть переодетый в гражданское враг.

Военные говорят, сейчас соотношение сил в Волчанске разница уменьшилась – ориентировочно 1 к 10.

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