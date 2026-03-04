Гражданских украинцев позовут в ПВО и выдадут оружие: что известно

Военный обозреватель Александр Коваленко высказал мнение о том, как Украина будет по-новому защищаться от дронов. / © ТСН

Война в Украине выходит на новый уровень — правительство разрешило предоставлять предприятиям критической инфраструктуры дополнительное вооружение для противовоздушной защиты. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

Более подробно, рассказывая об изменениях, глава правительства сообщила, что вышеупомянутые предприятия независимо от формы собственности могут создавать группы ПВО.

По ее словам, командование Воздушных сил ВСУ сможет временно передавать таким группам средства ПВО и боеприпасы.

К представителям таких групп будут выдвигаться определенные квалификационные требования, персонал будет проходить обучение.

Что именно может измениться в обороне городов после внедрения этого нововведения и означает ли это то, что война в понимании власти может быть крайне затяжной — об этом в комментарии для ТСН.ua выразил собственное мнение военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«В обществе есть разные мнения на этот счет. Но мы живем в такое время, когда такие решения нужно принимать. Об этом уже давно говорили, но на уровне территориальных общин и не только», — говорит Коваленко.

Он подчеркивает, что проблема не только с защитой объектов критической инфраструктуры.

«Например, фермерские предприятия, которые снабжают пищевой продукцией определенные районы или регионы, также должны рассматриваться как критически важные, поскольку россияне бьют и по ним. Вспомним о зерновом терроре, который устраивали россияне, когда оккупанты били по портам, зерновым терминалам. Есть другие предприятия, без продукции которых не будет работать большое количество цепочек производств. Поэтому вопрос защиты следует рассматривать более шире», — отмечает аналитик.

И продолжает: «У предприятий есть возможность разместить на своем периметре пикапы с огневыми группами из состава своих работников. Последних можно поощрять премиями и льготами. У предприятий есть возможность обеспечить оборону. Я считаю это важным, потому что речь идет о создании еще одного радиуса обороны, еще одного эшелона малого радиуса действия».

Война в Украине и обстрелы: сколько будут учить новичков

По словам Коваленко, научить неопытного человека пользоваться соответствующим оружием — нелегко.

«Речь идет о месяце постоянных тренировок. Для формирования полноценной огневой группы месяца, думаю, будет достаточно. Чтобы купить пикапы, оружие. Некоторые предприятия давно используют средства радиоэлектронной борьбы. Соглашают это с Министерством обороны и Генеральным штабом. Но уровень использования огневых групп — это другое», — говорит Коваленко.

При этом он обращает внимание на то, что в каждом регионе Украины есть этнические специфики.

«Через свои контакты со своими корнями в других странах диаспоры, проживающие в Украине, могут договариваться о поставках военной продукции. Например, Одесская — это многонациональная область. Здесь, например, проживает много греков. В Греции много зенитных установок ЗУ-23-2, которые могут очень эффективно работать по дронам-камикадзе. В Одесской области много болгар. Болгария также может поставлять многое необходимое для ПВО, для мобильных огневых групп», — предполагает эксперт.

По мнению Коваленко, гражданские лица, которые будут привлекаться к сбитию, например дронов, могут неплохо справиться с этой задачей после определенного курса обучения.

«Многие военные, которые сейчас задействованы в ПВО, до недавнего времени были гражданскими», — резюмирует Коваленко, отвечая на вопрос, насколько эффективно гражданские лица справятся с уничтожением «Шахедов» в условиях плотной городской застройки.

К этому он добавляет, что вопрос создания таких групп ПВО обсуждался в конце 2022 — начале 2023.

«Но тогда этот вопрос не получил «зеленого света». Если смотреть реалистично, то война будет продолжаться и дальше, но такие решения нужно было принимать гораздо раньше. Но это тот пример, когда лучше сделать позже, чем никогда. Думаю, что такие группы будут иметь на вооружении крупнокалиберные пулеметы. Максимум — зенитные установки ЗУ-23-2 или ПЗРК. Не больше. Но и этого будет достаточно, чтобы «закрывать» соответствующие квадраты территории», — считает аналитик.