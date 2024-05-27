Греция хочет покупать украинские беспилотники, о чем договариваются две страны — интервью со спецпредставителем

Греция поддерживает Украину с начала российской агрессии и готова продолжать эту поддержку, хотя конкретные детали военной помощи не разглашаются. А будущее соглашение о безопасности между Украиной и Грецией будет взаимовыгодным благодаря передовым украинским военным технологиям и инновациям.

Предоставит ли Греция Украине систему Patriot, является ли Греция пророссийской страной и как влияет на греков российская пропаганда? Как Греция помогает Украине победить Россию? Почему саммит мира в Швейцарии еще не начался, а уже успешен для Украины? Об этом и многом другом рассказал специальный представитель Греции по Украине Спирос Лампридис в интервью журналисту ТСН Андрею Цаплиенко.

— Господин Лампридис, спасибо за поддержку моей страны, Украины. И благодарю Грецию за ее желание принять участие в глобальном саммите мира, потому что для нас очень важно провести и организовать этот саммит в Швейцарии. Но, откровенно говоря об этом саммите, я признаюсь, что у меня есть сомнения. Мне лично кажется, что этот саммит прокладывает дорогу к переговорам с Путиным. А мы тем временем, учитывая ситуацию на фронте, не в самой сильной позиции. Что вы думаете об этом, и какова позиция ваша и вашей страны, учитывая ситуацию на фронте?

— Андрей, спасибо за возможность обратиться к Вам и Вашему важному каналу и ответить на ваши откровенные вопросы. Говоря о конференции мира в Швейцарии, она продолжает серию предыдущих конференций, состоявшихся до нее. Я более оптимистично и менее осторожно настроен по отношению к ней, потому что она имеет ключевые отличия от других.

Процесс начался полтора года назад. Он базируется, в основном, на десяти пунктах, десяти шагах, предложенных президентом Зеленским. Россияне, конечно, отреагировали на него раздраженно и отрицательно, говоря, что это украинская пропаганда.

Ключевое отличие конференции, соорганизаторами которой выступили Украина и Швейцария, состоит в том, что она базируется на трех пунктах, которые россиянам трудно признать противоречивыми. Называю. Главными темами конференции являются ядерная безопасность, гуманитарные вопросы (в основном, обмен пленными, в частности, гражданскими и детьми, которых содержит только одна сторона) и продовольственная безопасность в комбинации со свободой навигации, что означает свободу транспортировки продуктов из этого сельскохозяйственного рая, который называется Украина, и обеспечение продуктами бедных стран, чтобы накормить ими самых бедных людей. И кто скажет, что это не та ситуация, когда выиграют все? Следовательно, России нечего сказать.

Поэтому я не могу сказать, что это может придать Путину вес или поможет заключить мир на его условиях. Потому что это вопросы, которые беспокоят все человечество. Моя страна, Греция, присоединяется к конференции, и премьер-министр будет там, чтобы откровенно обсудить эти вопросы с лидерами более семидесяти стран, которые будут присутствовать там. И чтобы убедить обычных людей, что в результате этих переговоров и дискуссий, в которых Россия вынуждена будет участвовать, будет положительный результат для всего человечества. Это положительный шаг. Я не говорю, что это разрешит ситуацию, но Россия должна трижды подумать, устраивает ли их негативно реагировать на конференцию.

— Вы не уверены в положительных результатах конференции? Или никто не знает?

— Я уверен, что предмет обсуждения конференции однозначно положительный. Ее результат будет сформулирован, я так понимаю, из общей декларации. Чем более подробная она будет, тем лучше. Таким образом, максимальное участие стран само по себе является успехом конференции еще до конференции.

Я думаю, важно, что многие страны так называемого Глобального Юга, очень важные страны, участвуют в конференции. И таким образом не работает инструмент российской пропаганды, которая говорит, что это, мол, конференция только коалиции тех стран, которые поддерживают Украину. Андрей, я думаю, это шаг вперед.

— Со всем уважением к политическим решениям, как военный корреспондент, я вижу, что ключевое решение состоит только в поставке Украине военной помощи, вооружении Украины, которое поможет Украине получить более сильную позицию. Какова же позиция Греции по поддержке Украины военной помощью?

— Андрей, как вы хорошо знаете, и как хорошо знает весь украинский народ, Греция была на стороне Украины с первого дня агрессии. В первые часы вторжения премьер-министр Греции выступил с обращением и произнес историческую фразу “Греция на светлой стороне истории. Здесь нет никаких сомнений, потому что это грубое нарушение принципов ООН и принципов, на которых основаны международные отношения”. Это агрессия против суверенной страны, агрессия против ее территориальной целостности. Это очень горький опыт. Греция всегда на стороне тех, кто поддерживает международное право, уважает другие страны, поэтому наша позиция абсолютно четкая.

Но эту позицию следует защищать. Вы военный корреспондент, я не военный корреспондент, но вчера я был в Херсоне, Николаеве и Одессе, и увидел, что война несет обычным гражданским людям. Что она делает с деревнями, домами, достопримечательностями. И я тоже понимаю вас хорошо. Эти вещи сначала должны быть защищены силой, и только тогда однажды стороны могут сесть за стол переговоров и серьезно и честно прийти к справедливому решению.

Именно поэтому Греция, как и весь демократический мир с первого дня поддерживает Украину. Не только на словах. Но в этих чувствительных вопросах лучше, чтобы вещи делались без излишней шумихи. Именно поэтому я просил бы вас не спрашивать меня, что мы обеспечиваем. Но вы знаете это хорошо, и ваше правительство знает это хорошо, мы это делаем и будем делать. Потому что у нас есть обязанности в рамках НАТО и ЕС. И потому, что мы хотим это делать.

— Конечно, лучше делать без слов, чем говорить без дела. Но позвольте мне спросить о последних новостях, насколько я успел их прочесть в греческой печати. Я говорю о намерениях Греции передать Украине системы Patriot в обмен на американские гарантии.

— Простите, Андрей, какие системы?

- системы Patriot. Это правда или нет?

— Я не военный эксперт, но, насколько я знаю, у нас четыре батареи Patriot. Три из них защищают уязвимые территории Греции. Одна из них, согласно договоренностям, была размещена в другой стране. Так что я не думаю, что что-то из этого можно отдать. То, что мы можем дать, мы даем. Если политическое и военное руководство страны решит, что есть возможность передать Украине больше дополнительного оборудования, то ли прямо, косвенно ли, через продажу или через обмен с другими странами — это, надеюсь, будет сделано. Но на сегодняшний день у меня нет никаких деталей относительно этой ситуации. Но, как я сказал, многое было сделано, и лучше делать, чем говорить.

— Позвольте мне затронуть гуманитарный вопрос, который вы упомянули в контексте конференции. Я только что вернулся с территорий, которые россияне пытаются оккупировать, и мы видели ужасные военные преступления, совершенные русскими солдатами. Только что. Убитые люди. В упор. Застрелены в голове. Гражданские. Много гражданских. В стиле Бучи. И это дает мне право говорить, что российский режим — это классический нацистский режим, убивающий людей. И гуманитарная ситуация в Украине очень близка к тому, что можно назвать геноцидом украинцев на оккупированных территориях. Как вы думаете, будет ли Греция участвовать в будущих судебных процессах над российскими военными преступниками? Поддержит ли Греция намерения Украины создать в будущем такой трибунал?

— Как вы знаете, Андрей, такой процесс уже идет. У нас есть комитеты, изучающие страшные военные преступления в Буче и те, которые были совершены сейчас, свидетелем которых вы были. Я убежден, что международная правовая система через международный уголовный суд в Гааге и другие институты не позволит виновникам этих преступлений остаться безнаказанными. И здесь вопрос не только в Украине или Греции. Все человечество должно быть на стороне тех, кто хочет пролить свет на эти ужасающие преступления.

Я более чем уверен, что те, кто совершил эти преступления, окажутся на скамье подсудимых и заплатят за свои преступления. Иначе у человечества просто нет шансов стать лучше. И, говоря откровенно, я думаю, что человечество не становится лучше. Мы видим, что происходит между Израилем и Палестиной, мы видели, что произошло там в октябре, что происходит сейчас в Газе, мы видим, что происходит в Африке. И, к сожалению, мы видим, что происходит сейчас в центре Европы. Следовательно, люди или те, кто называет себя людьми, должны предстать перед законом и заплатить за свои преступления. Здесь нечего обсуждать.

— Хотел бы спросить Вас об одной вещи. Исправьте меня, если я неправ. Это то, что я слышал. Значительная часть греческого населения, греческой аудитории настроена пророссийски. Традиционно. Исторически. Как вы думаете, есть ли возможность просветить людей, дать грекам больше информации о том, что собой представляет современная Россия? И дать им основания понять, что современный российский режим – это классический нацистский режим? Видите ли Вы такую возможность?

— Есть четкий ответ на вопрос. Я настаиваю. Хотя здесь не на чем настаивать. Я горжусь тем, что у меня общие исторические и религиозные традиции с великим народом. Но есть существенная разница. Греки всегда на стороне жертв агрессии. Где бы это ни случалось. И вы будете удивлены, когда узнаете, что в тех опросах, которые проводятся в Греции, сейчас заметны удивительные изменения в плане общественного мнения, которое сейчас больше вообще не на стороне России.

Конечно, это проблема того, как вы зададитесь вопросом. Но, если, например, прямо спросить, поддерживаете ли вы агрессию России, потому что у нее исторически есть территориальные претензии к Украине, семьдесят пять процентов греков говорят Нет. И я горжусь тем, что Греция в мейнстриме остальных европейских стран. Греки в большинстве своем поддерживают Украину. Теперь уже не так, как было. Конечно, в демократической стране нельзя заставить всех думать все равно. Возможно, есть где-то люди, которые говорят, нет, Россия права. Но большинство на стороне Украины. Я сказал вам раньше, почему. Мы не поддерживаем никаких политических выгод, полученных из-за насилия. Нам отвратительны такие вещи. Кроме того, мы живем рядом с соседом, который больше нас. И повторял то же самое в прошлом.

Сейчас ситуация гораздо более спокойная и лучше. Но мы всегда готовы. Похожие вещи говорились и о нашей целостности территорий, нашем суверенитете. Такие же, какие Путин говорил несколько лет назад, никто не верил, что он сделает эти безумные вещи. И это урок также для нас. Итак, большинство греков за Украину, потому что Греция на светлой стороне истории, как сказал мой премьер-министр.

— Позволю себе спросить Вас иначе. Чувствуете ли вы присутствие в Греции русской пропаганды, русской пропагандистской машины?

— Это совершенно другой вопрос. И, скажу вам без всяких колебаний, да, она присутствует. Так же, как и везде в Европе.

- Можете привести пример?

– Я приведу вам личный пример. Вы знаете, как соцсети работают. Из-за алгоритмов. Которые видят, что пользователю нравится читать. И, поскольку я предпочитаю все, что касается Украины, я в течение трех месяцев получу на греческом языке кипы фейковых новостей с сайтов, о которых я раньше не слышал. И они продолжают раздражать меня новостями типа "Фронт в Харькове развалился", "В Херсоне больше нет украинских солдат". Отвратительно. А корреспонденты могут находиться в Казахстане или на Бермудах и не присутствовать физически в Греции.

К сожалению, Вы правы, Андрей, идет гибридная война, которую ведет одна страна против всей Европы. И Греция не исключение. Так и есть. Но у нас есть противоядие. Если посмотреть правде в глаза и то можно увидеть, кто атакует гражданских, кто бомбит Одессу и днем, и ночью, кто совершает ужасные преступления, кто убил детей среди ночи в Одессе, как это увидели мы вместе с премьером Греции и президентом Зеленским, и кто бомбит нас с президентом Зеленским в Одесском порту, как это и было в Одессе. И это были не украинцы.

– Я считаю российскую пропагандистскую машину частью российской военной машины. Без пропаганды россияне не смогли бы собрать огромное количество людей для атаки против Украины. Промыть людям мозги, чтоб выслать их на фронт. Рассказать им бред, извините за слово, о так называемых нацистах в Украине и заплатить им деньги за убийство украинцев. Так работает пропаганда. И мне кажется, российская пропаганда пользуется уязвимостью демократии. Потому что у нас нет вакцин против пропаганды. В этом проблема.

— Но у демократии тоже мощное оружие. Открытые голоса. Свобода слова. Мы достаточно свободны и достаточно умны, по крайней мере, на Западе, чтобы понимать, где заканчиваются новости, и начинаются лживые обвинения или требования. Например, когда вы читаете о том, что Украиной руководит нацистский режим, возглавляемый еврей-нацистом, даже у десятилетнего ребенка сгорят предохранители. Есть предел, за которым фейковые новости не работают.

— Я понимаю, что вы здесь не только потому, что Украина что-то просит в Греции. Она предлагает Греции свои технологии. Она предлагает Греции то, в чем преимущество. Современные технологии дронов. Можете ли Вы рассказать больше об этой части своей миссии?

— Часть моей миссии — согласовать некоторые положения будущего соглашения о безопасности между нашими странами, это то, над чем мы сейчас работаем. Мы очень близки к финализации процесса, и, я скажу, вам безопасное соглашение будет выгодно не только для Украины, но и для Греции, потому что есть вещи, которым Греция и другие страны могут поучиться у Украины. В технологии, в искусстве войны, в умении воевать против развитого и очень амбициозного противника. На самом деле мы будем иметь взаимную выгоду от двустороннего сотрудничества.

— О каких конкретных системах Вы говорите? Это секрет?

– Это не секрет. Все знают, что Украина является пионером беспилотных систем как в воздухе, так и в море. И вы гениальные импровизаторы. Вы находите решение там, где другим кажется, что нет решения. И это меняет понимание современной войны. В учебниках истории еще напишут, что украинский кризис изменил то, как люди воюют. Я это не терплю, я всегда говорил своим детям, и говорю внукам, что люди не воюют. Но, к сожалению, в нынешние времена они воюют очень ожесточенно и жестоко. И если Украина может обеспечить технологии, которые сделают войну менее кровавой и менее длинной.

– И менее ценной.

– И менее ценной. Это мне остается только приветствовать.

— Были ли ваши переговоры успешными?

— Да, конечно, думаю, мы очень близки к успешному окончанию.

— Я желаю удачи в ваших переговорах здесь в Украине, во взаимном процессе обмена технологиями и во взаимной дружеской поддержке. Благодарю Вас.

— Спасибо, Андрей, я хотел бы поблагодарить Украину не только от имени Греции, но и от всей Европы за тот урок мужества и единства, который вы даете всем европейцам. Благодарю вас искренне.

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