Греция в огне: пожар к северу от Афин вышел из-под контроля, людей эвакуируют на побережье

Греция в огне: пожар к северу от Афин вышел из-под контроля, людей эвакуируют на побережье

Сокрушительная стихия добралась и до столицы Греции — Афин. Уже пылает его пригород.

Каждое лето Грецию охватывают лесные пожары, однако в этом году огонь — сильнейший за последние несколько лет.

О том, удается ли пожарным контролировать возгорания и почему сейчас пожары такие разрушительные — рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 6 августа.

Еще одна адская точка на карте мира. Грецию охватили масштабные пожары. Началось все с лесных возгораний. Первым загорелся остров Пелопоннес, близ города Патры. Местные власти были вынуждены эвакуировать четыре села вблизи, а также перекрыть почти трехкилометровый мост Рио-Антирио, соединяющий полуостров и материковую часть Греции.

В первые сутки возгорания стали массовыми — пожарные обнаружили около шестидесяти точек по всей стране. Сокрушительная стихия добралась и до столицы Греции — Афин. Уже пылает его пригород. Пожар отрезал столицу от юга и севера страны, ведь непроезжей стала большая автомагистраль близ Афин. Также огонь охватил и греческие острова, в частности туристический Родос.

Основная причина массовых пожаров в стране — аномальная жара, которой Греция не знала почти 35 лет. В некоторых регионах температура днем достигает отметки 45 градусов. И хотя лесные пожары в Греции вспыхивают каждый год, экологи говорят, что из-за глобального потепления ситуация будет становиться все хуже. Заместитель министра по делам защиты граждан Греции Никос Хардалиас сообщил: только за июль в стране из-за жары произошло более полутора тысяч пожаров. Он добавил — самое сложное еще впереди.

Греция в огне: страна страдает от лесных пожаров

По словам журналистки Софии Мисаковец, которая находится в Афинах, накануне вечером огонь приблизился к жилым домам и промышленным объектам. По специальной линию "112" всем сообщили о необходимости эвакуации. Сейчас эвакуированы три района.

Также утром предупредили, что существует риск отключения электропитания.

"В стране существует большая помощь от власти. Но существуют и большие волонтерские компании, которые сами ищут склады. Приезжают, например, грузовики из супермаркетов. Привозят воду, еду. Кто может — приносит лекарства. Люди очень помогают друг другу в таких ситуациях. К счастью, пока жертв нет ", — отметила она.

Пострадала ли от пожаров столица Греции и как происходит эвакуация

Между тем жители двух греческих городков Вотонас и Марафон к северу от Афин получили приказ отправиться к побережью в 5 часов утра в пятницу, поскольку лесные пожары вышли из-под контроля, пишет Ekathimerini.

Пожарная служба сообщила, что основной очаг огня разделился на несколько фронтов, распространяющихся в различных направлениях. Пожарная служба также готовится к сильным ветрам, прогнозируемых в Аттике и остальной Греции.

Данные по состоянию на утро пятницы показывают, что десятки домов были разрушены или повреждены, а заместитель мэра Афиднеса Гиоргос Достис сказал, что в результате пожара была выжжена территория площадью от 4500 до 5000 гектаров.

Однако погибших не было, и были госпитализированы всего несколько десятков человек, в основном пожарных, которые получили легкие ожоги, а также жителей, пострадавших от отравления дымом.

Ранее на этой неделе были эвакуированы тысячи в северных пригородах Афин.

Напомним:

Прошлый месяц стал одним из самых жарких в истории человечества. К таким выводам пришли европейские ученые. Сейчас температурные отметки ползут вверх по всему миру. На юге Европы они достигают иногда 47 градусов. Вместе с духотой несколько стран страдают от лесных пожаров.

К таким выводам пришли европейские ученые. Сейчас температурные отметки ползут вверх по всему миру. На юге Европы они достигают иногда 47 градусов. Вместе с духотой несколько стран страдают от лесных пожаров. Кроме Греции, пытаются укротить огонь и на итальянском острове Сицилия. Там сейчас еще около четырех десятков активных возгораний. Из-за сухой жаркой и ветреной погоды огонь быстро распространяется насаждениями.

Там сейчас еще около четырех десятков активных возгораний. Из-за сухой жаркой и ветреной погоды огонь быстро распространяется насаждениями. Огненная стихия охватила также горную местность в Северной Калифорнии. Пожары полностью выжгли несколько домов, местный отель, бар и заправку.

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