Гремит и сверкает: где сегодня в Украине ожидаются грозы, град и ливни

Гремит и сверкает: где сегодня в Украине ожидаются грозы, град и ливни

В Ровенской области стихия повредила почти 9 тысяч гектаров леса.

В Украине царит непогода. В частности 100 миллионов гривен убытков нанесла стихия лесхозам Ровенской области.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 2 июля.

Во время ливня деревья гнуло, ломало и выкорчевало с корнем. Поэтому непогода повредила почти 9 тысяч гектаров леса. Поэтому лесники просят область признать это чрезвычайной ситуацией регионального масштаба и выделить деньги. Это позволит как можно быстрее взяться за очистку поваленных деревьев, и можно будет продать древесину дороже, то есть как деловую.

В других западных регионах убытки от непогоды еще подсчитывают. В частности, на Волыни ураган за полчаса наделал беды во Владимире-Волынском и окружающих селах. Там ветер был такой силы, что огромные деревья просто ломало пополам. Стихия повредила десятки крыш.

Погода в Украине: дожди пройдут в большинстве регионов

Греметь и мигать сегодня будет снова в большинстве регионов. Также ожидаются кратковременные дожди. Иногда — предупреждают синоптики — будут еще и грозы, град и ливни. Сухая погода ожидается разве на юге и части востока страны. Центр и запад тем временем будет заливать.

При этом температура воздуха будет оставаться высокой. Лишь в Карпатах будет свежо, не более 17 градусов тепла.

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