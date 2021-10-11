Грибок, трещины и отсутствие учителей: в Киеве родители жалуются, что их дети вынуждены учиться в ужасных условиях

Грибок, трещины и отсутствие учителей: в Киеве родители жалуются, что их дети вынуждены учиться в ужасных условиях

В школе проблем не видят.

Грибок, трещины, регулярные потопы и большая дыра в стене класса, которая выходит прямо в бассейн. Ученики столичной школы №162 переполненной почти 50% больше мощностей, на уроках дышат хлоркой и учатся в классах с шелушащиеся стенами. Родители на это регулярно жалуются, а дирекция школы и отделе образования говорят — ждут денег на ремонт.

Об этом 11 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Стены в грибке и трещинах и огромная дыра в стене класса, которая выходит прямо в бассейн. Все это реалии обучения в 162 столичной школе, убеждает десяток родителей и ее учеников. Проверить наглядно не можем, ведь карантин.

А еще сломанные туалеты и дыры вместо панелей в потолке. Родители утверждают, что все из-за некачественных ремонтов, в частности кровли школы.

"Четыре раза выделялись средства на общую сумму 1, 2 млн гривен. Сейчас эти работы не выполнялись или выполнялись частично", — говорят родители.

Школа, рассчитана на 708 учеников, сейчас заполнена более чем тысячей детей, денег на расширение школы ждут уже несколько лет. И кроме проблем с состоянием здания, родители жалуются на проблемы и с самим учебным процессом. В частности, на 16 классов старшей школы два учителя математики, один из них на больничном:

"Вот сейчас урок математики в 10 классе проводится, так как учителя нет, дети смотрят, как все, что проходит. Это систематически. Как нам сдавать ВНО?", — возмущаются родители.

Еще по одному учителю информатики и трудового обучения на всю старшую школу.

"Заменяют учителя, у кого свободно, да непрофильные но увы. Мы это все, когда придет учитель, ей объясним и она догонит", — говорит директор школы.

Что касается самого состояния здания директор говорит, все проблемы знает, обращение написала в управление образования и ждет их финансирования:

"Провели ремонтные работы. Это замена сливных стоков, чтобы отвести воду от стен. Классы, которые вы видели, закрыты на ремонт", — добавляет директор.

Что касается того, что дети дышат хлором, директор уверяет, что другого выхода нет.

Новости Украины: ученики столичной школы №162 учатся в классах с обшарпанными стенами

В местном управлении образования говорят, перед началом учебного года школу проверяли и несмотря на проблемы, признали пригодной для обучения:

"Заведение абсолютно нормально может работать. Никаких там проблем нет. То, что вы говорите, это текущие вопросы, которые возникают в процессе. Над этим надо работать", — говорит руководитель управления образования Святошинской РГА Алексей Сукенников.

Тем временем родители продолжают писать обращения во все возможные инстанции.

Напомним, в Ужгороде в школе детям выдали еду в файлах для документов.

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