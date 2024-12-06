Грипп атакует Киев и вытесняет ковид: почему инфекция распространяется среди детей

За прошедшую неделю в Киеве зарегистрировано 10133 новых случая заболевания гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19. Как объясняют медики, больше всего стали болеть именно дети.

ТСН.ua узнавал, угрожает ли это столице более масштабной вспышкой инфекции и какие прогнозы на ближайшее время озвучивают врачи.

Заболеваемость среди школьников выросла более чем на 30%

В Киевском городском центре контроля и профилактики болезней отмечают, что в столице наблюдается рост заболеваний гриппом и ОРВИ, по сравнению с прошлой неделей – зафиксировано более 10 тысяч новых случаев.

"Имеем рост заболевания на 3,2% по сравнению с прошлой неделей. Оно происходит за счет детей, которые на 7,1% стали больше болеть. Это происходит из-за тесного общения в организованных школьных коллективах. Учащиеся всегда являются индикатором заболеваемости – если она наблюдается" среди школьников, то это означает, что ситуация ухудшается. За последнюю неделю заболеваемость среди школьников выросла более чем на 30%", – рассказывает ТСН.ua Ирина Алексеева, заведующая отделением профилактики инфекционных заболеваний Киевского городского центра контроля и профилактики болезней.

Грипп начал атаку на киевлян

Врач добавляет, что кроме обычных респираторных вирусов, с которых обычно начинается эпидемический сезон, в Киеве начинает активно циркулировать грипп.

"Уже есть пациенты, у которых, после отбора образцов для лабораторных исследований, обнаружен вирус гриппа А. На этой неделе в образцах одного пациента обнаружили грипп Б. Это не какой-то страшный грипп, но сам факт его выявления настораживает специалистов, ибо это означает, что в Киеве активно начинается сезон гриппа. На прошлой неделе фиксировалось определенное снижение заболеваемости, и люди расслабились – стали меньше делать прививки. Объемы их проведения значительно снизились. Поэтому советую жителям Киева не медлить и привиться против гриппа и ОРВИ, чтобы не иметь осложнений", – подчеркивает Ирина Алексеева.

Как себя ведет коронавирус

Специалист отмечает, что среди более 10 тысяч заболевших на прошлой неделе киевлян – небольшая часть с диагнозом коронавирусная инфекция.

"Из более 10 тысяч больных, только у 138 пациентов был лабораторно подтвержден ковид. Он был обнаружен методом проведения лабораторных или быстрых тестов. И это только те люди, которые обратились за помощью. Но многие граждане не обращаются в больницы и лечатся дома, чего не стоит делать. Хотя в последнее время количество пациентов с осложнениями уменьшилось. На прошлой неделе только два человека попали в реанимацию с коронавирусом", – отмечает Ирина Алексеева.

Она добавляет, что в городе уже наблюдается тенденция: когда начинается грипп, он вытесняет коронавирус.

"Эти вирусные заболевания будто дополняют друг друга. Когда проходит грипп – сразу увеличивается количество пациентов с ковидом, и наоборот", – объясняет медик.

Будет ли в Киеве эпидемия гриппа?

Что касается прогнозов, то медик говорит, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в ближайшее время будет расти.

"Сейчас растет заболеваемость среди детей. Поэтому пока школьники не пойдут на зимние каникулы, показатели по гриппу и ОРВИ будут расти. Как только ученики пойдут на каникулы, уровень заболеваемости будет снижаться, но по их окончанию, стоит снова ожидать роста", – отмечает Ирина Алексеева.

Вирус передается в укрытиях

Во время учебы дети находятся в закрытых помещениях, что, к сожалению, способствует распространению инфекции.

По словам Ирины Алексеевой, в прошлом году к этому добавились воздушные тревоги. Они звучали в светлое время суток, из-за чего многие дети находились в школьных укрытиях, что способствовало распространению ОРВИ и гриппа.

В школьных укрытиях нет разграничения учащихся или размещения карантинных классов – все находятся в одном помещении. Сейчас большинство тревог происходит в ночное время, когда дети находятся дома. Однако ситуация может измениться.

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Распространению инфекции способствуют родители

Медик отмечает, что распространение гриппа и ОРВИ по Киеву частично происходит из-за легкомыслия родителей, отправляющих в школу или в садик больных детей.

"Родители почему-то считают, что достаточно сбить температуру и уже можно отправлять ребенка в школьный коллектив, но это очень способствует распространению болезни. Мы рекомендуем садикам и школам не принимать больных детей на занятия, но взрослые считают, что им нужно зарабатывать, поэтому если у ребенка состояние здоровья не критическое, они ведут его в школу. Так делать не стоит. Следует активнее вести профилактическую и разъяснительную работу среди родителей", – заключает Ирина Алексеева.

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