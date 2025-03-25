Грипп в Киеве унес жизни еще 13 человек: что известно о пациентах

В Киеве за прошедшую неделю от осложнений гриппа зарегистрировано 13 смертей. По словам медиков, большинство умерших заболели именно гриппом А и имели сопутствующие болезни с осложнениями.

Как сообщил ТСН.ua Сергей Чумак, главный государственный санитарный врач Киева, 9 из 13 летальных исходов были зафиксированы в Свято-Михайловской клинической больнице столицы (бывшая Октябрьская).

"У десяти пациентов был грипп А, у двоих – грипп Б и у одного коронавирус. Большинство среди умерших женщины — восемь и четверо мужчин. Самому младшему пациенту было 50 лет – кроме гриппа, мужчина страдал ожирением и имел хроническое заболевание легких. Самой младшей женщине было 52 года. Всем остальным за 60, 70 и 80 лет. У всех пациентов кроме гриппа были осложнения, связанные с хроническими заболеваниями: легких, печени, онкология и ишемическая болезнь сердца. Например, у четырех умерших были осложнения из-за сахарного диабета", – рассказывает ТСН.ua Сергей Чумак, главный государственный санитарный врач Киева, генеральный директор ГУ "Киевский городской ЦКПЗ МЗ".

Специалист отмечает, что, несмотря на печальную статистику с летальными случаями, сейчас в Киеве наблюдается спад заболеваемости гриппом. Медики надеются, что через неделю ситуация должна нормализоваться, ведь киевские школьники с 24 марта ушли на недельные каникулы.

"За прошедшую неделю в Киеве было зарегистрировано 15487 новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ, а на предыдущей их было 19390. По сравнению с предыдущей неделей имеем показатели на 20% ниже. Болезнь идет на убыль. Дети составляют 56,6% от общего количества больных, на прошлой неделе – 57,2%. Заболеваемость среди школьников снизилась на 26%. Будем надеяться, что школьные каникулы разорвут цепочку распространения инфекции", – добавляет Сергей Чумак.

Ранее ТСН.ua рассказывал о болезни, которая опаснее коронавируса: в Киеве уже шесть человек умерли от странного гриппа.

Новости ТСН 16:00 18 марта. Стрельба в ТРЦ, сафари на детей и ГРИПП свирепствует

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