Гривна может резко обесцениться: эксперты поразили прогнозом о курсе валют в Украине

Курс валют в Украине / © ТСН.ua

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Относительная стабильность курса доллара на отметке около 45 гривен носит временный характер. Уже в конце августа или в начале сентября украинцев ждет «отсроченная девальвация» из-за совокупности негативных экономических факторов.

Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказали финансовые эксперты Андрей Забловский и Андрей Шевчишин.

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«Затишье перед бурей»: почему удержать курс на уровне 45 грн дальше не удастся

Как поясняет финансовый аналитик Андрей Забловский, ключевым фактором давления на гривну является колоссальное падение показателей украинского экспорта.

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«Экономическая ситуация в стране сложная. По официальной статистике, экспорт украинских товаров через черноморские порты в августе сократился на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — это очень значительное падение. Рост спроса на валюту проявится, если не в конце августа, то в начале сентября. Нацбанк продолжает политику управляемой девальвации, но комфортный курс около 45 грн/доллар не удержится долго — это затишье перед бурей», — предупреждает Андрей Забловский.

По его словам, затишье на рынке обусловлено текущим низким деловым сезоном, однако такое положение дел сохранится максимум до конца августа:

Межбанковский рынок: ожидается в диапазоне 44,8–45,3 грн/доллар ;

Наличный рынок: традиционно на15–20 копеек выше.

Три фактора, оказывающие давление на гривну во второй половине августа

Эксперт Андрей Шевчишин отмечает, что во второй половине месяца на украинскую валюту одновременно повлияют сразу три весомых фактора:

Последствия портовой блокады: временной лаг между приостановкой отгрузок экспортных товаров и фактическим сокращением поступления валютной выручки составляет от 2 до 4 недель. Сезонный рост импорта: закупка газа в подземные хранилища, подготовка бизнеса к осенне-зимнему сезону и восстановление утраченных запасов после обстрелов. Поведение населения: после завершения отпускного сезона граждане традиционно переходят к активному накоплению валютных сбережений.

Три сценария изменения курса гривны до конца августа

По оценкам Андрея Шевчишина, ситуация на валютном рынке может развиваться по трем основным сценариям:

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1. Базовый сценарий (вероятность 70%)

Произойдет неизбежный переход в новую курсовую зону, ведь НБУ не сможет покрывать дефицит валюты нынешними ускоренными темпами.

Межбанковский курс: 45,00–46,00 грн за доллар.

Наличный доллар: 45,20–46,00 грн .

Наличный евро: 50,50–52,00 грн.

2. Оптимистический сценарий (вероятность 10%)

Возможно в случае деэскалации на Ближнем Востоке, падения мировых цен на нефть ниже 80 долларов за баррель, а также успешной переориентации украинского экспорта через сухопутные границы и европейские порты или возобновления работы зерновых коридоров.

Наличный доллар: удерживается в пределах 44,75–45,25 грн .

Наличный евро: возвращается к отметкам 52,00–52,50 грн.

3. Негативный сценарий (вероятность 20%)

Такая ситуация сложится в случае длительной портовой блокады, отсутствия деэскалации до конца сентября и роста цены на нефть выше 95 долларов за баррель.

Наличный доллар: НБУ будет вынужден допустить рост курса до отметки 46,00–46,50 грн.

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