Бряцание оружием возле украинских границ: чего ожидать от российско-белорусских военных учений

К возможным провокациям готовятся подразделения Территориальной обороны в приграничных областях.

В четверг, 10 февраля, начинается активная фаза российско-белорусских учений "Союзная решительность 2022". Во время учений на территории Беларуси планируют задействовать пять полигонов и четыре военных аэродрома. Россия и Беларусь настаивают, что учения двух стран носят исключительно оборонительный характер. Однако на Западе подозревают, что это часть подготовки России к вероятному вторжению в Украину и уже наращивающая военное присутствие в Европе.

О том, как на фоне этих военных маневров живут украинцы возле границы с Беларусью, говорится в сюжете ТСН.19:30

Ситуация на границе

От пункт пропуска "Новые Яриловичи" до белорусского Гомеля, где фиксируют активное передвижение военной техники РФ, чуть более 30 километров. Пограничники работают в штатном режиме. Местные тоже спокойны.

Здешний житель Николай о совместных военных маневрах Беларуси и РФ слышал, но, как и многие односельчане, в возможное наступление верить не хочет. В быту здесь часто говорят по-русски, имеют и родственников в Беларуси.

“К чему нам готовиться? Мы готовы ко всему, мы все прожили. Детям, внукам нашим – это плохо будет”, — рассуждает он.

От здешних сел до рубежей соседнего государства – кое-где до 1,5 км. Поймать зарубежную радиостанцию легче, чем украинскую. Интернет здесь разве что в сельсоветах и школах. Ловят несколько белорусских телеканалов. Новости друг другу местные в большинстве своем пересказывают. Поэтому и относятся к ним с осторожностью.

Загораживать границу колючей проволокой пограничники начали еще с начала миграционного кризиса в Беларуси. Сейчас на усиленном карауле даже боевые резервы. За ситуацией следят из беспилотников. Используют квадроциклы и снегоходы.

О готовности к возможным провокациям отчитываются и в местной Территориальной обороне. По словам начальника службы связей с общественностью сил Теробороны регионального управления "Север" Виталия Кириллова, подразделения в четырех пограничных областях сформированы более чем на 70%, обеспечены всем необходимым, в частности, оружием по нормам ВСУ, и готовы выполнять задачи.

Что происходит в Беларуси

Начальник Генштаба Российской Федерации Валерий Герасимов уже прибыл в Белоруссию, чтобы контролировать военные маневры. Во время обучения там планируют задействовать пять полигонов и четыре военных аэродрома.

Среди военной техники, стянутой в Беларусь, — истребители Су-35, штурмовики Су-25, зенитно-ракетные комплексы большого и среднего радиуса действия и "Панцирь" ближнего радиуса.

По словам канцлера военного ведомства Эстонии Кусти Салма, в Беларуси уже находятся 15 тысяч российских военных и есть предположение, что их количество увеличится вдвое.

"Если так случится, в НАТО будут рассматриваться резкое изменение расположения своих подразделений", — сообщил он.

Как реагирует Запад

На фоне угрозы российского вторжения НАТО усиливает восточный фланг. Лондон перебрасывает в Эстонию восемьсот пятьдесят военнослужащих для проведения совместных учений в этой балтийской стране.

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Из Германии в Румынию отправилась огромная колонна американских военных вместе с техникой. По словам полковника США Джо Юэрса, в фокусе их миссии укрепить Альянс и успокоить союзников.

В Польше общее количество дополнительного американского контингента возрастет до 2 тысяч.

Испания усилит границы Болгарии четырьмя истребителями F-35 и более чем сотней разведчиков. По сообщению министерства обороны Испании, первые самолеты приземлятся в Болгарии на этой неделе.

Тем временем в Украину прибыла очередная партия вооружения из США – уже девятая по счету. На борту 80 тонн боеприпасов. Также сегодня из Великобритании прибыло снаряжение для отрядов территориальной обороны. В частности, бронежилеты и шлемы.

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