Громкая статья NYT о готовности Путина "прекратить" войну: действительно ли РФ хочет "перемирие"

В субботу, 23 декабря, известное американское издание The New York Times со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, а также американских чиновников, сообщило, что Путин намекает на готовность к перемирию. Журналисты утверждают, что будто российский диктатор еще с сентября посылает такие сигналы Западу.

ТСН.ua собрал реакцию Украины, экспертов и журналистов.

О чем статья The New York Times

В материале NYT отмечается, что президент Владимир Путин по дипломатическим каналам выражает готовность к прекращению огня и переговоров.

Как пишет издание, один из чиновников, встречавшийся с представителями Москвы этой осенью, сообщил, что в Кремле готовы к переговорам по прекращению огня. "Они хотят остаться там, где они сейчас находятся на поле боя", — сообщил он.

"Он действительно готов остановиться на текущих позициях", – подтвердил один из бывших высокопоставленных российских чиновников. При этом Путин "не готов отступить ни на метр" от восторженных позиций.

Собеседники NYT объясняют, что Путин считает настоящее наиболее удобным для такого соглашения, поскольку боевые действия на фронте зашли в тупик, контрнаступление Украины не повлекло за собой перелома, поддержка Запада распылилась из-за войны в Секторе Газа. Впрочем, некоторые эксперты утверждают, что Путин хочет отложить любые переговоры до возможного возвращения Дональда Трампа к власти в США. Однако бывшие российские чиновники говорят, что Путин хотел бы заключить.

Бывшие российские чиновники говорят, что Путин хотел бы заключить соглашение раньше: идеальное время, по словам одного из источников, было бы до президентских выборов в России в марте 2024 года.

Кроме того, американские чиновники отмечают, что Путин больше не требует отстранить от власти в Украине правительство Зеленского. Они говорят, что перемирие, которое предлагает Москва, имело бы в виду сохранение суверенной Украины с Киевом как столицей, но оставило под контролем России почти 20% украинской территории.

Реакция Офиса президента на громкую статью NYT

В Офисе президента считают, что Путин не намерен завершать войну, Россия все еще хочет полной капитуляции Украины. Советник руководителя Офиса президента подчеркнул, что так называемые мирные переговоры с оккупантами невозможны.

"Сегодня никакие переговоры с Россией невозможны, потому что РФ выставляет как начальную диспозицию ультиматум – вы должны капитулировать. То есть, пока Россия не потерпит поражение или пока не окажется в полноценной изоляции, Российская Федерация не пойдет на переговоры (на украинских условиях – ред.) .Она не готова проигрывать войну, поэтому переговорных позиций нет", — сказал он в эфире Freedom.

Подоляк также добавил, что в противном случае переговорный процесс будет выглядеть как попытка еще раз заставить Украину капитулировать, юридически оставить за Россией определенные территории, отказаться от своего суверенитета и постепенно деградировать в сторону марионеточного государства.

Путин хочет выиграть время, чтобы отвлечь внимание партнеров Украины — ISW

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что Путин посылает сигналы о заинтересованности в прекращении огня, чтобы отвлечь союзников от помощи Украине.

"Время, когда Путин сообщает о заинтересованности в прекращении огня, больше отвечает постоянным усилиям России отложить и помешать дальнейшей военной помощи Западу Украине, чем серьезной заинтересованности в прекращении войны, кроме полной победы России.

ISW наблюдал подобные попытки Кремля ввести в заблуждение западных политиков, чтобы они оказывали давление на Украину, чтобы они начали переговоры с Россией зимой 2022-2023 годов, и фактически переориентировали внимание Запада на гипотетические переговоры, а не на то, чтобы у Украины было достаточно материальных средств. перед весенне-летним контрнаступлением", — отметили аналитики.

Владимир Путин / Фото: Associated Press

Не перемирие, а "заморозка" войны — Портников

Украинский журналист Виталий Портников считает, что Путин на самом деле посылает сигналы о своей готовности "заморозить" войну на тех позициях, на которых сейчас находятся вооруженные силы Российской Федерации и Украины , а не перемирие.

"Речь идет именно о заморозке конфликта. Российский глава, как подчеркивают представители российских политических кругов, не готов отступать ни на метр, то есть речь может идти о заморозке конфликта по условиям которого Российская Федерация сохранит полный контроль по крайней мере над 20% суверенной украинской территории. В американских политических кругах выражают серьезные сомнения по поводу того, что существует некий украинский политик, готовый пойти на такие договоренности с Владимиром Путиным.

По словам журналиста, диктатор Владимир Путин хочет, чтобы центром таких "переговоров" была не Украина, а США.

"В-третьих, сигналы по заморозке конфликта могут быть исключительно маневром российского политического лидера, ведь, как известно, Путин мастер в том, чтобы создавать конфликты между своими оппонентами. Сама идея заморозки конфликта в момент, когда продолжаются дискуссии о размерах западной финансовой и военной помощи Украины, а внимание западных правительств сегодня сосредоточено не столько на российско-украинском конфликте, сколько на конфликте на Ближнем Востоке", – считает он.

Портников также напомнил всем еще раз, что Россия никогда не соблюдает договоры.

"Таким образом, маневром может быть даже не сам сигнал относительно вероятности заморозки российско-украинской войны, маневром для продолжения этой войны и для последующей атаки на Украину, пусть и отложенной во время, может быть именно достижение мысленного компромисса, которое остановит военные действия России против Украины" и приведет к установлению эфемерного мира", – заметил журналист.

Статья NYT о готовности Путина к "перемирию" – это провокация

Другой украинский журналист Юрий Николов считает, что статья информационного агентства NYT о якобы готовности главы Кремля "прекратить" войну является прокацией и ИПСО.

"Это самое натуральное ИПСО рашистов. Для этой статьи Песков даже дал комментарий. Чего не бывало хз сколько раз в статьях, где описывали злодеяния рашистов. Потому что эта статья выгодна рашистам. Поэтому Песков и легитимизировал ее своим каментом. Сам намек на то, что Путен способен на переговоры – это демотиватор для уставших украинцев: "Ну все, пусть теперь Зеленский решает, больше никаких терок о мобилизации, донате, военной экономике, теперь стадионы вместо дронов, шашлычки, я встал". А это и есть развал тыла в угоду захватчику ", – написал Николов на странице в фейсбуке.

По его мнению, подобные статьи публикуют для уставших от войны людей, чтобы они пополнили лагерь "уставших от войны".

"Путину слишком затратно выиграть войну на поле боя. Поэтому он хочет развалить нас изнутри. Вот он и запускает демотивирующие мыслевирусы", — подытожил журналист.

"Путину может быть выгодно совершить военную паузу"

Глава Института будущего и экссоветник министра внутренних дел Вадим Денисенко считает, что российскому диктатору " может быть выгодно совершить военную паузу" в середине следующего года, "правда, Путин считает, что к тому времени он выйдет админграницы Донецкой и Луганской областей".

"При этом можно не сомневаться, что будут выставлены дополнительные условия: признание новых территорий (на это никто не пойдет) и, что более важно для Путина, частичное снятие санкций как с экономики, так и с него персонально. Это, судя по всему", его программа максимум. Если этого не происходит – он продолжает войну", — написал Денисенко.

Впрочем, по его мнению, Путин теоретически может дать добро на начало переговоров.

"Дело в том, что мы очень часто говорим о том, что Путин готовится к затяжной войне, но мы должны понимать: он к ней до сих пор не готов, при всей браваде. Есть еще один аспект: чем дольше продолжается непрерывная война, тем больше ослабляется Россия (экономически, технологически и демографически, прежде всего).Но есть еще один фактор: в это же время Россия становится все более зависимой технологически от Китая в целом ряде отраслей, которые будут составлять экономику будущего", — отметил Денисенко.

Также эксперт добавил, что статья в NYT также может запустить еще два неочевидных, на первый взгляд, процесса. Первый – внутриамериканский. Второй – связан с Украиной.

"Путин неоднократно говорил, что от переговоров отказывается именно Украина. И можно не сомневаться, что для внутреннего потребителя россиянами будет использоваться именно этот тезис, что россияне предлагают мир, а украинская власть от этого", — считает Денисенко.

"Статья демонстрирует глубокое непонимание войны России в Украине"

Подполковник американской армии в отставке Александр Виндман считает, что статья американского издания NYT о готовности Путина к миру показывает "глубокое непонимание России и незнание Путина".

"Не знаю, что более оскорбительно: трусость бывших политиков, которые боятся публичного выступления, поэтому скрываются за "сохранением тайных каналов", имея при этом эгоистическую уверенность в том, что они могут заключить мирное соглашение, или полезные идиоты, торгующие "змеиной" ядом" путинского мира. Эта статья демонстрирует глубокое непонимание войны России в Украине и незнание Путина. А анализ, проведенный неграмотными российскими СМИ, свидетельствует о неспособности сделать выводы из десятилетия неудач советующих умиротворение", — написал он в Threads.

Как сообщалось ранее, верховный дипломат Европейского союза Жозеп Боррель считает, что Путин будет воевать до окончательной победы.

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