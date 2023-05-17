Громкие дискотеки и забитые пляжи: в Одессе начался курортный сезон во время войны (фото, видео)

Полномасштабная война в Украине длится почти 500 суток. Пока на востоке военные каждый день отдают жизнь, защищая страну от российского врага, на юге гуляют на громких дискотеках. Так, на выходных в одном из ночных клубов Одессы устроили вечеринку в честь "открытия летнего сезона". Фото и видео с мероприятия, которое продолжалось во время воздушной тревоги, вызвало волну возмущения в социальных сетях.

"Сутки после возвращения из очередной поездки из Донбасса и здесь я попала в ленте на новость, что в Одессе собираются открыть несколько пляжей. А я до сих пор еще не отошла от видео с открытия диско в Park Residence. У меня какой-то внутренний коллапс.

Дискотека во время воздушной тревоги в ночном клубе в Одессе/Фото: Instagram park_residence_odesa

С одной стороны я понимаю, что жизнь должна продолжаться — ну есть детские дни рождения праздновать надо, свадьбы какие-то могут как-то камерно отмечать и так далее. С другой стороны, я действительно на все 100% уверена, что все сейчас должны работать и делать все, что только возможно для победы и отдыхать на пляже, когда кто-то отдает жизнь ради страны, то какой-то сплошной трэш», — написала Екатерина Ножевникова, руководительница волонтерского проекта "Корпорация монстров" в Facebook.

В комментариях к посту волонтерки пользователи разделились на два лагеря. Многие считают громкие дискотеки неуместными во время войны. Однако есть и те, кто пишут, что отдыхать таким образом нормально.

Дискотека во время воздушной тревоги в ночном клубе в Одессе/Фото: Instagram park_residence_odesa

Дискотека во время воздушной тревоги в ночном клубе в Одессе/Фото: Instagram park_residence_odesa

Открытие пляжного сезона в Одессе

Тем временем в Одессе заговорили об открытии пляжного сезона. Местными Телеграм-каналами распространяется информация якобы о подготовке к открытию некоторых муниципальных пляжей города. В Сети утверждают, что там будет разрешено отдыхать.

Как сообщили ТСН.ua в Одесском городском совете, эта информация не соответствует действительности.

"Действительно, вопрос очень актуален, потому что мы понимаем — все равно будут приезжать люди. Мы понимаем, что это лето, люди хоть немного хотят солнца. Но мы знаем, какие есть рекомендации военных. Мы понимаем, что это город, который не в тылу", — отметила спикер мэрии Наталья Мальцева.

Сообщений о готовящихся к открытию муниципальных пляжах не было, подчеркнули в городском совете. Официального решения, разрешат ли местным и гостям города отдыхать на побережье Черного моря пока нет.

Посещать пляжи запрещено

Стоит отметить, что остается действующим совместный приказ Одесской областной военной администрации и военного командования, принятый в прошлом году, о запрете на въезд и пребывание на побережье Черного моря, а также в заливах, внутренних морских водах и на территориях пляжных зон, расположенных в пределах прибрежной защитной полосы Черного моря на территории Одесской области.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук во время брифинга сообщил, что сейчас продолжается мониторинг ситуации безопасности со стороны военного командования и только после этого будет приниматься соответствующее решение.

"Также наши военные ожидают от мэрии города Одессы соответствующих предложений по организации отдыха на указанных локациях. То есть, будут предложения — будет работа военного командования, будет принято соответствующее решение", — сказал Братчук.

Он подчеркнул, что побережье закрыто и призвал не выходить на пляж и не купаться, поскольку это опасно.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга заявила, что открытие курортного сезона нецелесообразно.

"Мы направили представителям местных властей информацию, какие угрозы могут быть… С нашей стороны будем настаивать на обеспечении безопасности людей – бомбоубежища, наблюдения за водной поверхностью. Мы понимаем, что регион должен развиваться. Но безопасность на переднем плане", — сказала Гуменюк.

Отдыхающие игнорируют запрет

Несмотря на запрет и предупреждения от военных о минной опасности в Одессе уже массово отдыхают на пляжах и купаются в море. Фото и видео с побережья Черного моря публикуют в социальных сетях.

Напомним, 2 мая после шторма противокорабельную мину вынесло в прибрежную зону в Одесской области. Ее подорвали бойцы подразделения Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. В ВМС напомнили, что украинцам следует сохранять внимательность и бдительность в случае обнаружения подозрительных предметов. В этом случае необходимо не приближаться к ним и сразу уведомлять правоохранительные органы.

Читайте также: