Громкие кадровые изменения в ВСУ: заменили двух топ-командующих, что будет дальше

Большая перезагрузка ВСУ продолжается. Стало известно об отставке еще двух топ-командующих. На их места уже назначены новые руководители.

Кто они, откуда пришли и как могут повлиять на события на фронте? А также о последних громких кадровых изменениях в армии – смотрите в эксклюзиве Виктории Панченко для TSN.UA.

Перестановки в ВСУ

Громкие кадровые изменения в ВСУ! Уволены командующие ОК "Юг" и "Запад". Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко и добавляет, что это еще не конец:

"Командующего ОК "Юг" Андрея Ковальчука и командующего ОК "Запад" Сергея Литвинова уволили. Это не последние изменения".

Гончаренко также сообщил, что новым командующим ОК "Юг" назначен полковник Геннадий Шаповалов, бывший командующий 59-й бригадой. Командующим ОК "Запад" стал бригадный генерал Владимир Шведюк. До этого он служил в силах ТРО.

Впоследствии нардеп уточнил, что Герой Украины генерал Андрей Ковальчук теперь возглавит Военную Академию.

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Кто такие Шаповалов и Шведюк?

Примечательно, что Геннадий Шаповалов недавно окончил Военный колледж Армии США, где готовят старший офицерский состав для сухопутных войск США, а также иностранных слушателей по программе подготовки руководящего состава для дальнейшего продвижения по службе в ранге к генерал-лейтенанту включительно. В марте 2022 года получил звание бригадного генерала. С октября 2019 по 2021 год был комбригом 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Геннадий Шаповалов / Фото: АрмияInform

Владимир Шведюк родился в семье военнослужащего. Окончил Национальную академию обороны Украины, участвовал в АТО на востоке Украины. В 2018 году он был назначен на должность командира 59-й ОМПБр. До марта 2022 года был заместителем командующего сил ТРО, а с марта 2022 года стал начальником штаба группировки Объединенных сил. Шведюк имеет ряд высоких военных знаков отличия, а в июне 2022 года получил звание бригадного генерала.

Владимир Шведюк / Фото: АрмияInform

Уволили, а потом и списали с ВСУ

Но это не последние перемены в украинской армии. Стало известно, что бывшая глава Медицинских сил ВСУ генерал-майор Татьяна Остащенко была уволена с военной службы. Причина заключается в ее состоянии здоровья, что засвидетельствовано заключением военно-врачебной комиссии. Также Остащенко была снята с военного учета. Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на ответ Управления прессы и информации Министерства обороны:

"Приказом министра обороны от 10 февраля 2024 года генерал-майор медицинской службы Татьяна Остащенко уволена с военной службы в отставку по состоянию здоровья. Основанием для увольнения стало выданное военно-врачебной комиссией свидетельство о болезни Татьяны Остащенко с выводом о ее непригодности к военной службе с исключением из военного учета".

Выходит, что Остащенко ушла из армии через два месяца после ее отставки с должности командующей Медсил.

В ноябре 2023 года президент Владимир Зеленский уволил Остащенко с должности командующего Медицинскими силами ВСУ и назначил на эту должность начальника военного госпиталя в Киеве Анатолия Казмирчука. Комментируя кадровое решение, президент пояснил, что "нужен принципиально новый уровень медицинского обеспечения украинских воинов".

Татьяна Остащенко

Такие кардинальные изменения в украинской армии начались еще зимой 2024 года, когда генерал-полковник Александр Сырский был назначен новым главнокомандующим ВСУ – вместо уволенного железного генерала, как его называют в мире, Валерия Залужного. Такое решение принял президент 8 февраля. Перед этим Зеленский поблагодарил Залужного за службу и предложил остаться в команде.

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Позже Залужный был списан с армии по решению ВВК. А в марте 2024 года президент Зеленский сообщил украинцам важную новость – он согласовал кандидатуру Залужного на должность посла в Великобритании:

"Генерал Валерий Залужный говорил мне именно о таком направлении для себя – дипломатическом. Министерство иностранных дел Украины направило соответствующий запрос на агреман".

Вслед за экс-головкомом с военной службы уволили и экс-начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталу, должность которого накануне получил генерал-майор Анатолий Баргилевич.

Валерий Залужный и Сергей Шаптала/Фото: Facebook

Некоторые военные такие решения не поняли. Журналист Александр Поддубный, с самого начала полномасштабного вторжения находящийся в рядах ВСУ, отметил, что увольнение с военной службы генералов Залужного и Шапталы по состоянию здоровья напоминает вредоносный принцип о "равных и более равных". Об этом он написал в своем Facebook:

"Об увольнении из войска генералов Залужного и Шапталы по состоянию здоровья. Я понимаю, что по армейской субординации – где генералы, а где низшие офицеры-сержанты-солдаты. Но! У нас не кадровое войско. У нас войско, что большей частью состоит из мобилизованных. То есть состоит из самодостаточных личностей. Достоинство – это то, что отличает нас от россиян. Поэтому в ВСУ очень вреден принцип: "я командир, а ты дурак". Вреден принцип: "все равны, но есть равнее". У нас очень много людей, которые по состоянию здоровья заслуживают демобилизации и эта демобилизация им не светит. Уже летом 2022 года я писал "не сотвори себе кумира", имея в виду Залужного. Время свидетельствует, что я был прав".

Кадровая смена главнокомандующего ВСУ растянулась на месяцы и сопровождалась политическими скандалами. Но сейчас Украина имеет нового главка, который известен тем, что именно по его решению были разрушены мостовые переходы в Киевской области, взорвана дамба на реке Ирпень в Козаровичах, что также привело к затоплению позиций российской армии и помешало наступлению врага на столицу. После победы в битве за Киев Сырский получил высшую награду – звание Героя Украины. Но и это не все победы известного генерала. Осенью 2022 года Сырский был одним из командующих успешного контрнаступления в Харьковской области. После этого Минобороны Украины назвало его имя среди создателей побед ВСУ – "атлантов, держащих операцию на своих плечах".

Главком Александр Сырский/Фото: Telegram-канал Сырского

Стоит отметить, что военные также ожидали дальнейших кадровых изменений в ВСУ. Об этом отметил заместитель командира артиллерийского дивизиона, майор Павел Кишкар в эфире "Эспрессо":

"Что касается назначения Сырского, то войска с нетерпением ожидают дальнейших кадровых решений. Команда генералов – и Андрей Гнатов, и Михаил Драпатый, с которыми имел честь служить, – это прогрессивная команда молодых украинских генералов. Думаю, что такая команда точно сдвинет вопросы технической мобилизации Украины, технического перевооружения. Создание нового рода войск по беспилотной авиации и управлению автоматизированными системами на поле боя".

Также в середине марта приказом Сырского начальником службы по связям с общественностью командования Воздушных сил был назначен майор Илья Евлаш. Именно он заменил в должности известного украинцам спикера ВСУ Юрия Игната.

В свете последних увольнений и назначений в украинской армии можем заключить, что "большая перезагрузка" в ВСУ продолжается. Однако в командовании ВСУ не слишком большой резерв, поэтому, вероятнее всего, будут проходить рокировки. Такое мнение в интервью ТСН высказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик. Он отметил, что назначения могут быть "невероятными", не связанными с прогнозами или логикой.

"Руководителей секторов переместят в центр, а из центра переместят в секторы или как-то по-другому будет происходить перемещение генералитета", – высказал мнение Кулик.

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