Громкие перестановки в правительстве: связаны ли очередные кадровые ротации с падением рейтинга Зеленского

Верещук дали министерское кресло, потому что она этого очень хотела, а Резников идет в Минобороны разгребать "авгиевы конюшни".

Среда, 3 ноября, пройдет под куполом под "грифом" громких правительственных отставок, а четверг, 4 ноября, — назначений. Нет, сюрпризом это не стало, — об очередных перестановках в правительстве говорят с лета. Но некоторые увольнения и даже их отсутствие откровенно удивляют.

На выход из Кабмина попросят сразу двух вице-премьеров: Алексея Резникова, который отвечает за реинтеграцию временно оккупированных территорий, и Олега Урусского — министра по стратегическим отраслям промышленности. Они уже написали заявления по собственному желанию. Вице-премьера – министра экономики Алексея Любченко тоже хотят "уйти". Но заявление он написал во вторник, 2 ноября.

Также точно уволят министров обороны Андрея Тарана и защиты окружающей среды Романа Абрамовского. Шатается кресло и под министром соцполитики Мариной Лазебной. Но по ней окончательное решение еще не принято. А вот возможную отставку министра энергетики Германа Галущенко на фоне проваленной подготовки к отопительному сезону даже не обсуждают.

ТСН.ua разбирался, кто из них уйдет из Кабмина навсегда, кто — на повышение, а кому еще дают испытательный срок до возможно полной перезагрузки правительства весной.

Скандалы

Об очередных кадровых ротациях в правительстве под куполом начали говорить еще в июле сразу после громкой отставки Арсена Авакова с поста министра внутренних дел. Тогда ТСН.ua, со ссылкой на собственные источники в "Слуге народа", сообщал, что кресла шатаются под Андреем Тараном и министром юстиции Денисом Малюской. Время от времени в этот "черный" список добавлялись Олег Урусский, Марина Лазебная, министр финансов Сергей Марченко и министр культуры и информполитики Александр Ткаченко.

К ноябрю, как видим, фамилии кардинально изменились. Но традиция Владимира Зеленского каждые полгода перетасовывать правительство осталась. На этот раз кадровые ротации проходят через месяц после скандального увольнения Дмитрия Разумкова с должности спикера ВР и на фоне падения рейтингов власти. По опросу Центра Разумкова, Зеленский впервые возглавил антирейтинг украинских политиков (31,9% украинцев не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах), а Петр Порошенко сократил отставание от действующего президента (18,7% у Зеленского и 12,7% у Порошенко ).

Нельзя утверждать, что очередные кадровые ротации связаны только с рейтингами. "Слуги" говорят, что, например, Олега Урусского увольняют из-за отсутствия результатов работы. Почти за полтора года в должности он не смог сделать ничего, кроме как вляпаться в скандал: на военно-технической выставке в ОАЭ в начале года, Урусский попал в объективы камер, идя рядом с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым.

Андрея Тарана отправляли в отставку чуть ли не сразу после назначения. В декабре прошлого года министру даже пришлось опровергать эти слухи в Facebook. Но его сообщение на странице Минобороны вызвало волну издевательств и критики:

"Я первым проинформирую общество, если придет время открывать "третий конверт". Пока что — фальцет".

Впоследствии слово "фальцет" (которое, собственно, касается певческого голоса) заменили на "фальшстарт", а затем и вовсе удалили пост. Но на этом скандалы не закончились. Наиболее громкий произошел в канун празднования 30-летия украинской независимости. Во время репетиции военного парада женщин-военнослужащих одели в каблуки, в которых они должны были маршировать по Крещатику 24 августа.

Борьба за влияние

Стоит также вспомнить, почему в июле Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака — из-за его конфликта с Андреем Тараном. Последнему дали испытательный срок. За эти четыре месяца он должен был хоть что-то сделать с проваленными оборонными закупками и имплементацией реформ, необходимых для сближения Украины с НАТО. Но ощутимых результатов не видно. К тому же, депутаты профильного комитета ВР жалуются, что Таран прекратил с ними какую-либо коммуникацию в принципе, отправляя к ним на заседание своих заместителей.

На место Тарана долго "сватали" Ирину Верещук — главу подкомитета по госбезопасности и обороне комитета по нацбезопасности, обороне и разведке. Если бы Верещук назначили, она бы стала первой в истории женщиной во главе Минобороны. К тому же, сама она не отрицала этого факта. Но еще в сентябре из рядов монобольшинства начали просачиваться слухи, что во главе Минобороны Зеленский видит Резникова.

"Слуги" говорят, что это личное видение и решение президента. Во главе Минобороны Зеленский хочет видеть менеджера, а не военного, который не будет конкурировать с главнокомандующим ВСУ, запустит наконец оборонные закупки и наведет порядок с оборонными расходами, чтобы деньги шли на развитие армии, а не на "проедание". Но есть еще одна проблема. У Офиса президента крайне короткая скамейка запасных, которым можно доверять.

После заседания фракции "Слуга народа" вечером, 1 ноября, депутаты от монобольшинства подтвердили, что Алексей Резников точно идет на Минобороны, а Ирина Верещук – на его место в Министерство реинтеграции. Но есть нюанс. Как говорят источники ТСН.ua в "Слуге народа", Ирина Верещук будет министром без приставки "вице". А вот по Алексею Резникову, еще не известно, станет ли он просто министром или сохранит вице-премьерский портфель.

Подтверждают это и эксперты. Политолог Владимир Фесенко в комментарии ТСН.ua говорит, что кадровые ротации в Кабмине в целом не стали сюрпризом. Увольнение Алексея Резникова и его замена на Ирину Верещук также нельзя считать неожиданностью. Сюрпризом скорее стала замена вице-премьера — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Урусского на руководителя таможни Павла Рябикина.

"А по Верещук была информация, что этот вариант рассматривался. Ну, чтобы ее не обижать, потому что она очень хотела на повышение, очень хотела стать министром. Просто хотела стать министром обороны, а здесь ей предложили другой вариант – на Министерство реинтеграции. Но есть один очень важный нюанс, который касается вице-премьерского статуса - это сейчас одна из функциональных и статусных интриг. Похоже, что Резников сохранит вице-премьерский статус и будет курировать и оборонный сектор, и то же Министерство реинтеграции", — говорит ТСН.ua Владимир Фесенко.

Голосование за правительственные назначения под куполом ожидается в четверг, 4 ноября. "Слуги", с которыми пообщался ТСН.ua, говорят, что вопрос с назначением Резникова решен – он идет на министра обороны и точно оставит работу в Трехсторонней контактной группе. Но, предупреждают, что в последний момент все может измениться, и его должность получит приставку "вице".

Такая же ситуация и по министру развития громад и территорий Алексею Чернышеву, который продолжит курировать децентрализацию, но уже в статусе вице-премьера. К тому же он пользуется поддержкой Офиса президента. Поговаривают, что к нему присматриваются, как к возможному преемнику Дениса Шмыгаля. Хотя относительно повышения Чернышева конечного решения еще нет.

В последний момент на Банковой решили сменить первого вице-премьера – министра экономики Алексея Любченко на заместительницу главы Офиса президента Юлию Свириденко. По словам "слуг", с которыми пообщался ТСН.ua, эта рокировка стала результатом исключительно аппаратной борьбы – Любченко побил горшки не только с коллегами по правительству, но и с депутатами. В условиях энергетического кризиса, неопределенности с прохождением отопительного сезона и как все это ударит по украинской экономике, ОПУ нужен свой надежный человек в Кабмине, который контролировал бы Шмыгаля.

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