Громкие решения власти по мобилизации: кого из мужчин выпустят за границу и с какого возраста будут призывать

Президент Зеленский уже подписал несколько законов, касающихся мобилизации и военной службы, а правительство разрешило выезд мужчинам за границу, но, конечно, не всем. Кому разрешили выезд и какие решения по мобилизации поддержал президент, говорится в эксклюзиве Виктории Гнатюк TSN.ua.

2 апреля Владимир Зеленский подписал несколько законов, касающихся мобилизации в Украине, в частности, речь идет о законе № 9281 о внесении изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе". Следовательно, предельный призывной возраст снизился с 27 до 25 лет.

Мобилизационный возраст

Фактически это означает, что с обретением статуса военнообязанных украинцы в возрасте от 25 лет могут быть мобилизованы в особый период. До этого мобилизации подлежали мужчины от 27 лет. А с добровольцами в возрасте 18-25 лет заключали контракты.

Напомним, что Верховная Рада приняла это решение еще в мае 2023 года, но с тех пор документ лежал без подписи президента. Изменения инициировали Минобороны и Вооруженные силы. В ноябре в Совете нацбезопасности и обороны объясняли, что на осень президент не подписывал закон, поскольку это был чувствительный вопрос.

В Министерстве пояснили, что длительное пребывание на военном учете призывников во время действия военного положения приводит к тому, что значительное количество пригодных к военной службе граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть привлечено к военной службе по призыву во время мобилизации.

Кроме того, необходимость их ежегодного прибытия в ТЦК, в том числе для прохождения медицинских осмотров, приводит к дополнительным финансовым расходам, погрузке на медицинских работников и увеличению очередей для прохождения ВЛК. В то время как призыв на срочную военную службу во время военного положения не осуществляется. К слову, вместо срочной службы теперь будет базовая военная подготовка, ее мужчины должны пройти с 18 до 25 лет, когда это сделать — смогут выбрать сами.

Критический закон для военных

Кроме этого, 2 апреля Зеленский подписал большой закон № 10062 об усовершенствовании порядка обработки и использования данных из реестров для военного учета и обретения статуса ветерана войны.

Военные подавали его как шаг, направленный на цифровизацию армии, позволяющий ей действовать "мобильнее и эффективнее как на поле боя, так и в тылу". И называли закон критически важным. Документ касается трех основных блоков. В частности, он позволяет перенос украинских военных IT-систем в облачные хранилища стран-членов НАТО в рамках усиления киберзащиты. А также обеспечит запуск цифровых учетных документов с усовершенствованием системы "Оберег" — электронного Реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Услуг онлайн для военных станет больше

Кроме того, предполагается запуск портала электронных услуг, с помощью которого можно будет оформить статус участника боевых действий онлайн, по желанию – офлайн или автоматически при наличии нужных данных в системе. Обо всем подробнее – чуть позже.

Напомним, что идея "Оберега" состоит в сборе персональных данных украинцев в возрасте 18-60 лет призывников, военнообязанных и резервистов. Туда будут вносить абсолютно все ваши данные, от места проживания до семейного положения и даже знание языков. Данные в системе "Оберег" доступны только работникам ТЦК.

Фактически эта система упрощает ведение учета военнообязанных, на его базе планируется запустить и электронное бронирование, об этом чуть позже. А также в этой системе будет отображаться статус гражданина — где он состоит на учете и пригоден ли к службе.

Наконец, упростят жизнь и уже действующим военным, в этой же системе военные смогут попасть на статус участника боевых действий не только в письменной форме как сейчас, но и онлайн. Процедура предусматривает, что в течение 5 дней после исполнения боевого приказа уполномоченные лица воинских частей обязаны сформировать справку об участии в боевых действиях и внести сведения в Реестр. Статус УБД будет предоставляться автоматически после формирования выписки вместе с электронным идентификатором: QR-кодом, штрих-кодом, цифровым кодом. Удостоверение по желанию будет выдаваться в электронной или бумажной форме.

О повестках и статусе "ограниченно пригоден"

А вот чего не будет онлайн – это повесток. Поэтому электронный кабинет военнообязанного будет служить исключительно для обновления данных в уже подписанном законе ни слова о вручении повесток в онлайн-формате.

Также отменили статус "ограниченно пригодный", так что теперь мужчины, которые были признаны ограниченно пригодными к военной службе, должны будут в течение следующих 9 месяцев пройти повторное медицинское освидетельствование, чтобы врачи определили конкретно: пригодный или непригодный вообще. Кроме того, есть хорошие новости для студентов.

Границы для мужчин открывают. Кому повезло?

2 апреля Кабинет министров Украины принял постановление, которым разрешил студентам-мужчинам выезжать за границу. В то же время, выезд студентам разрешили только при определенных условиях, перечень которых содержится в постановлении под названием "О внесении изменения в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины".

Выехать смогут студенты-мужчины в возрасте от 18 до 22 лет, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, при условии, что они учатся на дневной форме в учреждениях высшего образования Украины государственной или коммунальной форм собственности и получают степень высшего образования бакалавра магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного толка; являются участниками так называемой "образовательной академической мобильности" — то есть уезжают за границу временно для обучения или стажировки, чтобы получить новые знания и опыт. А также те, кто едет на обучение в иностранные учебные заведения сроком на 1 семестр.

Что необходимо для выезда?

Чтобы уехать, на пункте пропуска нужно предоставить полный перечень документов, а именно:

справку от высшего образования Украины о направлении участника программы академической мобильности для обучения в иностранном учебном заведении с указанием; основания сотрудничества; срока учебного семестра за границей;

отсутствие по результатам двух последних семестров (полугодий) отрицательных оценок и фактов пересдачи зачетов и экзаменов; подтверждение уровня знания языка преподавания в иностранном учебном заведении; копию договора академической мобильности, заверенную учебным заведением Украины; е-билет студента, проверенного средствами портала "Дия"; военно-учетные документы с соответствующими пометками районного, городского ТЦК и социальной поддержки.

Между тем, в государственной пограничной службе отметили, что еще не могут комментировать решения правительства, ведь не получили и не изучили принятые документы. Там также добавили, что пока не могут оценить, как будет работать новый порядок.

Экономическое бронирование будет?

Между тем, в Раде продолжают разрабатывать изменения до бронирования: концепцию представили бизнесу.

Экономический комитет Верховной Рады разрабатывает новую модель бронирования параллельно основному законопроекту о мобилизации. Об этом сообщила Европейская бизнес-ассоциация.

1 апреля председатель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха презентовал текущую версию модели бронирования. Она предполагает, что бизнес сможет забронировать до 50% военнообязанных сотрудников.

Условие бронирования – отсутствие налоговых долгов и уплата военного сбора на каждого работника по формуле 1,5% от зарплаты плюс фиксированная ставка в размере 20 000 грн в месяц. Для ФЛП будет действовать дополнительное требование – представление справки о наличии оборота на сумму не менее стоимости трех месяцев бронирования для подтверждения реальной активности.

Все это будет происходить примерно по следующей схеме: сначала предприятие вносит сведения о работниках на электронном портале, предоставляет квитанцию об уплате сбора, а в случае ФЛП – справку о движении средств. Далее следует пройти верификацию. Налоговые органы в онлайн-режиме должны подтвердить отсутствие задолженности, далее происходит онлайн-проверка забронированного лица. Человек получает желтый QR-код, подтверждающий процедуру бронирования. В течение 60 дней необходимо обновить свои данные в Центре предоставления административных услуг для валидации бронирования. Забронированный посещает ЦНАП, где обновляет данные и валидирует бронирование. Каждый забронированный получает зеленый QR-код, подтверждающий его бронирование.

Модель распространяется на всех наемных работников и ФЛП, но не будет распространяться на дефицитные военно-учетные специальности. Компания может самостоятельно выбрать, каких работников забронировать. Что важно, экономическая бронь не будет давать разрешение на выезд за границу.

Между тем основной законопроект до президента еще не дошел, ведь не дошел и до второго чтения в Верховной Раде. По "инсайдам" некоторых нардепов законопроект о мобилизации попадет в зал голосования где-то посреди апреля.

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ГРОМКИЕ РЕШЕНИЯ ВЛАСТИ: кого из мужчин выпустят за границу и с какого возраста будут мобилизовать