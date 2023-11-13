Громкие скандалы с ТЦК: как военкомы тянут людей из больниц, врываются ночью и бросают в бусы

ТСН.ua собрал последние громкие скандалы с военкомами в Украине и реакцию на них в самих ТЦК.

Даже после увольнения всех начальников ТЦК и СП Украины вспыхивают все новые и новые скандалы с военкомами, которые насильно бросают мужчин в бусы, вытаскивают их из больниц и даже врываются ночью в хостелы. Все это реальные события, которые за последнее время произошли в Хмельницкой области, в Одессе, Львове и Ужгороде.

О последних скандалах с военкомами, которые силой тянут мужчин в ТЦК – читайте на ТСН.ua.

В первую очередь напомним, что в августе президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил всех руководителей областных ТЦК и СП по итогам проверки военкоматов. Причиной послужила массовая коррупция со стороны военкомов.

После этого, а именно в начале ноября, источники из Минобороны сообщили о разработке концепции реформы ТЦК, которая, в частности, предусматривает защиту прав и свобод в процессе мобилизации и противодействие коррупции. Так, вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал запуск в Украине пилотной версии смарт-мобилизации. А министр обороны Рустем Умеров подписал приказ об утверждении Концепции военной кадровой политики до 2028 года, которая среди прочего предусматривает вместо призыва рекрутинг в армию.

Пока что в Украине дальше возникают скандалы с работниками ТЦК и СП, которые силой бросают мужчин в военкоматы.

Хмельницкие военкомы тянули мужчину из больницы

5 ноября в Сети появилось видео, как в Хмельницкой области работники ТЦК пытались силой забрать мужчину из больницы в военкомат. На ролике видно, как мужчина объяснял, что хочет пройти медицинский осмотр и получить направление на обследование. Он уверяет, что не является уклонистом, и обещает на следующее утро явиться в военкомат.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Будь мужиком! Поехали!" Новый скандал в ТЦК! Мужчины в форме скрутили гражданского!

По сообщению местного адвоката Виктора Бабчинского, у упомянутого мужчины произошел гипертонический криз.

В свою очередь работники ТЦК требовали от мужчины "быть мужиком, а не бабой", выкручивали ему руки и пытались задержать. В то же время рядом стоял правоохранитель, который никоим образом не реагировал на такие действия военнкомов.

В Хмельницкой области работники ТЦК пытались силой забрать мужчину из больницы в военкомат

Как рассказал журналистам Бабчинский, инцидент возник в связи с тем, что военкомы якобы запрещали проводить обследование призывника на ВВК в больнице поселка Виньковцы:

"По мнению военкома, в Виньковецкой больнице слишком долго и слишком тщательно осматривают призывников на комиссии ВВК. Поэтому ТЦКашники массово похищают людей среди улиц и из частных домов, силой везут в Каменец-Подольский или Хмельницкий, а там без осмотра штампуют справки ВВК о полной пригодности к службе (не имея в составе комиссии соответствующего количества врачей по специализации)".

Как инцидент прокомментировали в Хмельницком областном ТЦК

В Хмельницком областном ТЦК заявили, что со стороны военнослужащих не было совершено никаких противоправных действий.

"На видео видна только часть происшествия, так что, что именно произошло в данной ситуации и что предшествовало действиям военнослужащих — зрителям не понятно. Со стороны военнослужащих РТЦК и СП не было совершено никаких противоправных действий в отношении данного лица", — заявили в пресс-службе областного ТЦК.

Там добавили, что уведомления граждан проводят военные, имеющие опыт боевых действий, и переведенные в ТЦК для прохождения службы. Они признаны ограниченно пригодными после полученных ранений и контузий.

"Враг, активисты и блогеры активно работают в информационном пространстве с целью уменьшения нашего сопротивления, распространяя дискредитирующее или устаревшее видео", – заявили в областном ТЦК.

В Одессе военкомы не смогли затащить мужчину в бус

В Сети 9 ноября появилось видео из Одессы, на котором, вероятно, работники местного ТЦК хотели насильно затащить мужчину в бус и отвезти его в военкомат, однако неожиданно отказались от своего намерения.

Судя по ролику, передумать военкомов заставил случайный прохожий, поинтересовавшийся законностью таких действий, и который предложил мужчине вызвать полицию. Тот согласился.

После этого люди в военной форме о чем-то посовещались между собой, закрыли двери буса и уехали с места происшествия. Прохожий поинтересовался, куда направляются люди в военной форме, однако авто уже тронулось с места.

В Одессе сотрудники ТЦК неожиданно "решили" не забирать мужчину с улицы в военкомат

Силовая мобилизация во Львове

10 ноября в соцсетях появился ролик, на котором зафиксировано, как во Львове работники ТЦК силой задерживают мужчину и "упаковывают" его в микроавтобус на глазах у свидетелей.

Очевидцы выкрикивали в адрес военкомов: "Что вы делаете!", "Вы не имеете права!", однако те не обращали внимания. В то же время один из представителей ТЦК подошел к девушке, которая снимала все на видео, и вырвал из ее рук смартфон.

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Командование Львовского ТЦК отреагировало на инцидент и сообщило, что устанавливает обстоятельства произошедшего. Там была назначена служебная проверка.

"Уверяем, что с нашей стороны будут осуществлены все необходимые меры, в кратчайшие сроки будут установлены все подробности и приняты все необходимые решения", — говорилось в заявлении военкомата.

Мобилизация во Львове: военкомы силой пытались затолкать мужчину в бус

Впоследствии в ТЦК отчитались, что уже провели служебную проверку, по факту были определены должностные лица, которые будут привлечены к ответственности.

В военкомате также сообщили, что к обязанностям привлекаются военнослужащие, переведенные из боевых бригад по состоянию здоровья как ограниченно пригодные.

В Ужгороде водителя автобуса мобилизовали посреди ночи

12 ноября журналист Виталий Павловский сообщил, что в Ужгороде работники ТЦК силой посреди ночи забрали из хостела водителя автобуса, который привез винницкую детскую сборную на спортивные соревнования по тхэквондо.

Журналист уточнил, что водитель, привезший детей из Винницы в Ужгород на соревнования, заночевал в хостеле, и около 1:30 туда ворвались военкомы вместе с полицейскими. Они насильно забрали водителя и других мужчин в ТЦК. Мужчина пытался объяснить, что является единственным водителем для детской группы спортсменов, однако военкомы не изменили своих намерений.

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Павловский также утверждает, что уже в военкомате у водителя отобрали телефон и не дали связаться с родными и тренерами. После ВВК мужчину сразу направили в военный учебный центр в Чернигове.

Реакция Закарпатского ТЦК

В Закарпатском ОТЦК и СП прокомментировали информацию о возможных противоправных действиях представителей военкомата. Там сообщили, что полиция вместе с военкомами обнаружили гражданина, не предоставившего информацию о пребывании на военном учете.

"Представители Нацполиции доставили его в Ужгородский РТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных. При уточнении выяснилось, что у гражданина законных оснований на отсрочку по мобилизации нет, и последний безосновательно избегает военной службы в Вооруженных Силах Украины", — говорится в завлении ТЦК.

Там отметили, что "в своей работе территориальные центры комплектования и социальной поддержки руководствуются исключительно действующим законодательством".

К слову, ранее ТСН.ua собрал все, что известно о возможном усилении мобилизации в Украине и проблемах призыва: что об этом говорят политики, военные и эксперты.

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