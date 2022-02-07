Громкие задержания без наказания: почему ни один из одиозных политиков так и не получил по заслуге

Громкие задержания без наказания: почему ни один из одиозных политиков так и не получил по заслуге

Через 8 лет после Революции Достоинства ни один из одиозных политиков после задержагния не был наказан.

ТСН собрала наиболее резонансные истории задержания чиновников и народных депутатов.

Об этом идет речь 7 февраля в сюжете ТСН.19:30.

Василий Стоецкий и Сергей Бочковский

В марте 2015 года во время заседания правительства Яценюка в зал заходят следователь в сопровождении специалистов назначенцев. Премьер разрешает проведение следственных действий. Через несколько минут, в то время, главные чрезвычайники страны – Василий Стоецкий и Сергей Бочковский оказываются в наручниках. Впервые что-то в Украине происходит в прямом эфире.

Их обвиняют во взяточничестве, злоупотреблении властью и служебном подлоге. Следствие длится несколько месяцев. В суде дело разваливается.

Почему через 8 лет после Революции Достоинства ни один из одиозных политиков не получил по заслуге | Новости Украины

Игорь Мосийчук

Бывший депутат Игорь Мосийчук вспоминает, как разваливалось производство против него. В сентябре 2015-го он стал первым народным депутатом, арестованным в помещении Верховной Рады.

Тогда все выглядело очень правдоподобно: с трибуны Рады тогдашний генпрокурор Шокин зачитал суть дела и показал видео, на котором человек, похожий на экс-радикала, просит деньги за депутатский запрос.

Дело разгоралось так и не дойдя до суда. После каденции Мосийчук сейчас учится на юриста-международника в Кракове и вяло судится с бывшими обидчиками: генеральным прокурором и пятым президентом.

Борислав Розенблат

Уголовное производство, в котором фигурировал Борислав Розенблат, напоминало детективный роман.

"Забрали паспорта, кредитные карты, забрали все вещи, практически все эти телефоны мои", — вспоминает он.

В центре сюжета янтарь и красивая женщина – агент НАБУ Екатерина. Вместе с нардепом они посещали рестораны. Все это время она записывала разговоры на скрытую камеру.

В апреле 2018 года Печерский суд Киева признал Розенблата потерпевшим. А обвинения в коррупции исчезли из информационных лент.

Надежда Савченко

Хаос, паника и как следствие свержения власти – это уже дело против героя Украины Надежды Савченко. Генпрокурор Юрий Луценко показывал в зале парламента оперативное видео. Его фигуранты планируют теракт в центре Киева.

"Их надо "убрать" физически. Причем, всех и сразу", — отмечало на видео женщина, якобы внешне похожа на Савченко.

Нардепа задержали в Верховной Раде и пешком отвели в СИЗО СБУ. Под стражей она провела четырнадцать месяцев. В ноябре прошлого года дело было закрыто. Тогда же Савченко получила другое подозрение за якобы поддельный COVID-сертификат.

В настоящее время под следствием находятся несколько действующих депутатов. Спектр их обвинений содержит и коррупцию, и хулиганство, и пьяные ДТП, и даже государственную измену.

Напомним, что ВАКС не смог избрать меру пресечения Сергею Кузьминых: нардеп забыл паспорт.

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