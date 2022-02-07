Громкие задержания без наказания: почему ни один из одиозных политиков так и не получил по заслуге

Через 8 лет после Революции Достоинства ни один из одиозных политиков после задержагния не был наказан.
ТСН собрала наиболее резонансные истории задержания чиновников и народных депутатов.
Об этом идет речь 7 февраля в сюжете ТСН.19:30.
Василий Стоецкий и Сергей Бочковский
В марте 2015 года во время заседания правительства Яценюка в зал заходят следователь в сопровождении специалистов назначенцев. Премьер разрешает проведение следственных действий. Через несколько минут, в то время, главные чрезвычайники страны – Василий Стоецкий и Сергей Бочковский оказываются в наручниках. Впервые что-то в Украине происходит в прямом эфире.
Их обвиняют во взяточничестве, злоупотреблении властью и служебном подлоге. Следствие длится несколько месяцев. В суде дело разваливается.
Игорь Мосийчук
Бывший депутат Игорь Мосийчук вспоминает, как разваливалось производство против него. В сентябре 2015-го он стал первым народным депутатом, арестованным в помещении Верховной Рады.
Тогда все выглядело очень правдоподобно: с трибуны Рады тогдашний генпрокурор Шокин зачитал суть дела и показал видео, на котором человек, похожий на экс-радикала, просит деньги за депутатский запрос.
Дело разгоралось так и не дойдя до суда. После каденции Мосийчук сейчас учится на юриста-международника в Кракове и вяло судится с бывшими обидчиками: генеральным прокурором и пятым президентом.
Борислав Розенблат
Уголовное производство, в котором фигурировал Борислав Розенблат, напоминало детективный роман.
"Забрали паспорта, кредитные карты, забрали все вещи, практически все эти телефоны мои", — вспоминает он.
В центре сюжета янтарь и красивая женщина – агент НАБУ Екатерина. Вместе с нардепом они посещали рестораны. Все это время она записывала разговоры на скрытую камеру.
В апреле 2018 года Печерский суд Киева признал Розенблата потерпевшим. А обвинения в коррупции исчезли из информационных лент.
Надежда Савченко
Хаос, паника и как следствие свержения власти – это уже дело против героя Украины Надежды Савченко. Генпрокурор Юрий Луценко показывал в зале парламента оперативное видео. Его фигуранты планируют теракт в центре Киева.
"Их надо "убрать" физически. Причем, всех и сразу", — отмечало на видео женщина, якобы внешне похожа на Савченко.
Нардепа задержали в Верховной Раде и пешком отвели в СИЗО СБУ. Под стражей она провела четырнадцать месяцев. В ноябре прошлого года дело было закрыто. Тогда же Савченко получила другое подозрение за якобы поддельный COVID-сертификат.
В настоящее время под следствием находятся несколько действующих депутатов. Спектр их обвинений содержит и коррупцию, и хулиганство, и пьяные ДТП, и даже государственную измену.
Напомним, что ВАКС не смог избрать меру пресечения Сергею Кузьминых: нардеп забыл паспорт.
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