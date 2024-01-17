Громкие заявления Зеленского в Давосе: что именно заставило Путина вылезти из бункера

Президент Украины Владимир Зеленский дал четкий сигнал в ходе Всемирного экономического форума в Давосе. Украина не собирается замораживать войну. Путина же Зеленский назвал "хищником, не удовлетворяющимся замороженными продуктами".

Что же происходило в Давосе, удалось ли Зеленскому "достучаться" до мировых лидеров и почему после заявлений президента Украины Путин внезапно вылез из бункера, рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Зеленский в Давосе

Всемирный экономический форум в Давосе — мероприятие ежегодное, впрочем, точно не заурядное. Швейцарский город в самом сердце Альп снова собрал сотни лидеров и делегаций со всего мира, а также влиятельных бизнесменов. Выступать за трибуной, к которой вышел Зеленский, большая честь и безусловная ответственность. То, что скажешь здесь, услышат на всех континентах.

Президент шанса не упустил и напрямую обратился к партнерам. 2024 год должен стать решающим, говорит Зеленский. Войну нужно закончить, но именно победой Украины. Заморозить конфликт, как было раньше, уже не получится — не справились гаранты. Не даст этого сделать и сам Путин.

Путин затягивает войну

Путин затягивает войну, потому что может. Изменит ситуацию только дополнительное давление на диктатора. Украина уже доказала, что способна победить Россию, как на суше, так и на море. Мир изменился и слова "не эскалируйте" теперь имеют совсем другой — противоположный смысл.

По словам Зеленского, Путин является олицетворением войны против Украины, он наслаждается войнами, он является первопричиной многих из них.

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Путин наконец-то вылез?

А между тем и Путин не сдержался, внезапно вылез из бункера и заговорил! Не знаем, хотел ли он таким образом ответить лично Зеленскому, но о нем он вспомнил в контексте украинской формулы мира. Меседж у него единственный – кремлевский дед собирается стоять на своем, не смотря ни на что. Путин впервые откровенно и публично признал, что Россия оккупировала новые территории и не собирается возвращать их.



“В отношении этого переговорного процесса, то это попытка побудит нас отказаться от тех завоеваний, которые мы реализовали за последние два года. Это невозможно. Все понимают, что это невозможно: и правящие круги Украины, и западные элиты», — заявил диктатор.

И это ответ Путина?

Далее Путин продолжил нести свой бред уже, так сказать, на дворовом языке. Уже наверное "в сотый" раз вспомнил слова нардепа Давида Арахамии о переговорах в начале полномасштабного вторжения. Вы только представьте, как одно интервью могло так сильно задеть деда?



“Об этом публично сказали. В том числе руководитель этой переговорной группы (Давид Арахамия – ред.). А вот, между прочим, руководитель правящей партии в парламенте, Раде. Он сказал: "Да, мы были готовы, мы это упустили, потому что приехал тогдашний премьер Британии господин Джонсон и уговорил нас не реализовывать эти договоренности"… Ну, придурки, нет? И прямо говорит, что значит: "если бы мы пошли на это, то уже все закончилось бы полтора года назад". Это просто лишний раз доказывает, что они несамостоятельные люди”, — считает Путин.



За Путиным давно плачет психушка. Потому что он в прямом эфире главных телеканалов России стал говорить о проблеме совместных мужских и женских туалетов на Западе. И это верховный главнокомандующий армией тех, кто вывозил из Украины в свои улусы сотни унитазов, потому что туалетов там нет. Что дальше?

Ну и про гендерно-нейтральные туалеты Путин рассказал, не подвёл!

Говорит: со всего Запада люди бегут в Россию, так как там всюду общие туалеты для мальчиков и девочек.



Он же реально в этот дичайший бред верит, понимаете? pic.twitter.com/Ybl38zWAIR — Проф. Преображенский (@prof_preobr) January 16, 2024

Эксперты о планах Путина

Между тем в Институте изучения войны также представили свой анализ выступления Путина. Их выводы неутешительны. Кремлевский диктатор упорно демонстрирует, что РФ не хочет останавливать войну, а ее аппетиты все еще не успокоены – Кремль все еще мечтает захватить Украину и страны Балтии.

Скандальная статья Bild

Ранее издание Bild выпустило скандальную статью, в которой журналисты обнародовали якобы секретный документ немецкой разведки, в котором говорится, что вскоре Россия может пойти войной против стран НАТО. Начать подготовку к вторжению в Кремле могут уже в феврале 24-го, а напасть планируют летом 2025-го. В НАТО же заявили, что этот документ был лишь обучающим сценарием для военных, а не секретным отчетом разведки. Ну что ж, время покажет, но, как все хорошо знают, дыма без огня никогда не бывает.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫДАЛ ТАКЕЕЕ! Даже Путин вылез из бункера!

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