Громкий коррупционный скандал: как экс-замглавы ОПУ "вляпался" даже в Германии

В Германии провели обыски у Ростислава Шурмы / © ТСН

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Некогда один из самых влиятельных деятелей Офиса президента, куратор всего энергетического блока страны Ростислав Шурма стал фигурантом расследования НАБУ и иностранных правоохранителей, сообщили СМИ. Дома у господина Шурмы в Германии в пригороде Мюнхена на днях прошли обыски.

Об этом говорится в материале проекта «Хапуга.ua».

Ростислав Шурма — сейчас член наблюдательного совета «Нафтогаза» и бывший заместитель главы Офиса президента, который отвечал за экономику, энергетику, промышленную политику и так называемые реформы, которые вызвали немало возмущений в обществе.

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▶На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: 💥 Шурма и $320 миллионов с «зеленого тарифа» Как экс-замглавы ОПУ вляпался даже в Германии

Экс-глава совета реформ Мария Барабаш вот как это прокомментировала: «Золотой мальчик команды президента, который имеет образ экономиста-интеллектуала, огромное доверие президента по экономическим реформам, оказался обычным популистом с пониманием экономики студента первого курса даже не экономического вуза».

Шурма будто, чтобы преодолеть коррупцию в Украине, предлагал отменить наличные. Работать без наличных Шурме действительно могло быть комфортно, когда на фирмы его родного брата из бюджета государства шли многомиллионные безналичные переводы, о чем писали СМИ и что расследуют органы. Поэтому, наличные — действительно, не единственный способ работать в тени. И именно тень этой истории добралась до Германии, где живет Шурма с семьей после увольнения из Офиса президента в 2024.

Ростислав Шурма / © ТСН

Дом площадью 421 метр квадратных Шурма арендует у Михаэля Сюсса — немецкого менеджера, работавшего на россиян. Он является исполнительным председателем OC Oerlikon, глобальной технологической группы, владельцем которой был российский олигарх Вексельберг, и первым заместителем председателя наблюдательного совета австрийской электроэнергетической компании Verbund AG. И вот вероятно именно там — в тишине баварского дома — Ростислава Шурму недавно «посетило» НАБУ, о чем из собственных источников узнали журналисты «Украинской правды».

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15 июля детективы НАБУ провели обыск в доме Ростислава Шурмы. В операции участвовали также немецкие правоохранители, что является недобрым звоночком для фигуранта.

«На что я бы хотел обратить внимание? На то, что там участвовали немецкие правоохранители. А ситуация такова, что немецкие правоохранители участвуют в таких действиях только тогда, исключительно тогда, когда они получают очень веские основания, аргументы на надлежащую доказательную базу, которая будет оправдывать их участие и показывать, что она действительно стоит того, чтобы они там участвовали и проводили необходимые следственные действия», — объясняет Андрей Миселюк, политолог.

Что искали у бывшего «куратора энергетики Украины»? Как сообщается, обыск был санкционирован в рамках уголовного производства, связанного с многомиллионными выплатами зеленого тарифа на оккупированных территориях

Журналисты из «Бигус.инфо» публиковали расследование, в котором обнаружили, что брат Ростислава — Олег Шурма является совладельцем компаний, которые получали десятки миллионов гривен «зеленых» выплат даже после оккупации территорий, где формально работали их солнечные электростанции.

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«Компания Укрэнерго ежемесячно подписывала акты передачи электроэнергии, предоставляла диспетчерские услуги 73 компаниям или площадкам, которые находятся на ВОТ в Запорожской и Херсонский области до апреля 2023 года включительно. Тем самым по факту подтверждала, что это объединенная энергосистема Украины», — говорится в расследовании.

Шурма признал, что его брат получал такие выплаты, но отмечал, что «так делали и другие компании». Через месяц после публикации этого расследования НАБУ начало расследование госвыплат оккупированным станциям.

В том же году НАПК составило админпротокол на Ростислава Шурму, подозревая его в реальном конфликте интересов. Причина — использование служебного положения в пользу семьи, в частности брата Олега Шурмы, связанного с бизнесом в сфере возобновляемой энергетики.

По версии НАПК, Ростислав Шурма способствовал реализации бизнес-интересов брата, в частности в вопросе доступа к госгарантиям и зеленым тарифам; не сообщил о потенциальном конфликте интересов, хотя должен был это сделать в соответствии с законом; нарушил принцип беспристрастности и действовал в интересах близких лиц. Админпротокол от НАПК Шурма тогда назвал ничтожным документом, а обвинения — дискредитацией его как руководителя.

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НАПК направило материалы в суд, а Печерский районный суд Киева дело просто закрыл. И это при том, что Шурма сам публично признавал — в предприятия брата вложил около 10 млн долл. Так что о конфликте интересов можно спорить, но об интересе — вряд ли.

Печерский суд не увидел в этом проблемы. Но в Европе, кажется, логика немного другая.

Наименьшее, что подтверждено — изъяли личный мобильный телефон Шурмы. Что именно на нем нашли — пока тайна следствия, но сам факт говорит многое: следователи ищут коммуникации, документы или цифровые следы ключевых решений.

▶На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: 💥 Шурма и $320 миллионов с «зеленого тарифа» Как экс-замглавы ОПУ вляпался даже в Германии

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