Громкий секс-скандал в "Молодом театре" в Киеве: что говорят актеры и директор заведения Андрей Билоус

Сегодня у столичного "Молодого театра" собрались протестующие. Работники театра обратились в КГГА с требованием отстранить их руководителя из-за обвинений в сексуальных домогательствах. От преподавательской деятельности в университете Карпенко-Карого Андрея Билоуса уже отстранили. После акции в КГГА заявили, что Андрея Билоуса отстранят от должности директора-художественного руководителя "Молодого театра".

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Валерии Ковалинской.

Что известно о сексе-скандале в "Молодом театре"

Возле "Молодого театра" собираются студенты, актеры, представители театрального сообщества и просто неравнодушные, которые пришли поддержать 46 актеров театра, которые обратились в КГГА с требованием отстранить Андрея Билоуса от работы в театре из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

Все началось с анонимного видео на одном из ютуб-каналов и надписи "свидетель 1". Автор видео – бывшая студентка Киевского национального университета Карпенко-Карого – София. После огласки она уже открыто готова говорить о событиях четырехлетней давности и попытках домагательств преподавателя Андрея Билоуса к ней. Как интересовался ее сексуальными фантазиями и просил поделиться интимными фотографиями.

Протест у театра

"Он однажды прислал фотографию студентки интимного места, нижней части и спросил, могу ли я сделать так же. На что я ответила – нет. Тогда мне было очень страшно. И я поняла, что это уже не смешно. Что это уже не учебный процесс. То же самое озеро. Так же – мы купались голышом и он же купался голышом", - говорит она.

София Сапожник

Девушка переехала в США и из-за пережитого сейчас посещает психолога. Рассказать свою историю в целом решилась, чтобы спасти других от домогательств. Сразу после появления ее видео, в сети появились и другие доказательства домогательств преподавателя к студенткам и молодым актрисам. Софии, которая заговорила первой, начали писать другие студентки Андрея Белоуса. Уже создана онлайн-форма, где можно вписать жалобы на него - анонимно или нет. Но в сети стали появляться и другие истории о домогательствах в театральной сфере. Движение уже назвали - "НЕ МОЛЧИ" и его поддержали известные актеры. Римма Зюбина отметила, что "ящик Пандоры уже не закрыть". И Елена Хохлаткина - поделилась, что и сама переживала домогательства, а сейчас поддерживает молодых актрис.

Но были и те, кто в этой истории стал на сторону Белоуса.

"Взрослые актеры и мужчины, которые видели его, как хорошего такого семьянина, классного начальника, который делает, как они говорят - туалеты, вытяжки, кафе сделал - ну люди рассказывают о его заслугах и не верят тем людям, с которыми они работают и изо дня в день. Наши коллеги старшие удивлялись, что как так все студенты такие предатели, все актеры его предатели - я еще тогда на собрании коллектива сказала - вам не кажется подозрительным, что те люди, у которых есть все в этом театре, которые на самом деле, когда идут против него теряют все? Это люди на которых держится театре", - говорит актриса "Молодого театра" Виктория Ромашко.

Виктория Ромашко

Сама Виктория тоже получала от него непристойные предложения. Но находила в себе силы отказывать: "Я могла и имела смелость как-то увернуться от этого, балансировать, чтобы не разрушить отношения со своим шефом, хотя не без некоторых потерь, какие-то были моменты и даже годы, когда я игнорировалась по полгода, по несколько лет".

Рассказывает, что тот выбирал девушек, которые имели семейные проблемы: "Потому что девушка сразу была незащищенной, зависимой от мнения старшего мужчины, потому что подсознательно искала того, на кого она может опираться вообще. А здесь искусство вообще, здесь грани размыты, здесь такая профессия контактная, такая с психологией связана, что ты не понимаешь, где уже лезут тебе в душу и в личное, а где просто пытаются развивать тебя, как личность".

Что говорит Андрей Билоус

ТСН отправила запрос в "Молодой театр", чтобы получить комментарий самого Андрея Билоуса. Сам он скандал назвал организованной компанией, целью которой является отстранение его от должности в театре. И отрицает какие-либо обвинения в харасменте или других противоправных действиях.

Официальный ответ из театра вот такой: "Сейчас продолжается следствие и пока правоохранительные органы не обнародуют официальные выводы, мы не можем предоставлять какую-либо информацию".

Заявление Андрея Билоуса

Реакция КГГА

На прошлой неделе актеры "Молодого театра" встречались с директором департамента культуры КГГА Сергеем Анжияком. По словам актеров, тот сообщил, что Билоус не нарушал нормы указанные в законе, поэтому законных оснований для его отстранения нет. Мы обратились к ним за комментарием.

"В Департамент культуры не поступали документы от правоохранительных органов или суда, которые предоставляют правовые основания для отстранения указанного руководителя заведения. В случае получения Департаментом культуры правовых оснований для отстранения или увольнения Белоуса с занимаемой должности, соответствующее решение будет принято без промедлений", — говорится в ответе.

Какая ситуация в театре сейчас

Виктория говорит, что работать в "Молодом театре" под руководством Белоуса, сейчас сложно: "Есть люди, которые за него, и отношения у нас рабочие, мы работаем, но натянутые несколько. Между тем коллективом, которые выступили против него у нас просто любовь, единение, мы настолько счастливы, что мы нашли друг друга. Все почувствовали один на всех вектор. Вектор на свободу. На добро. Что-то в нас изменилось. Мы больше не смогли молчать, мы больше не чувствуем этой петли у горла".

И акция под стенами "Молодого театра" в понедельник утром все же сдвинула дело с места. Свое письмо-требование об отстранении Билоуса от работы в театре митингующие отнесли в КГГА. Менее, чем через час после этого, становится известно, что полиция Киева по факту возможных неправомерных действий преподавателя столичного университета начала уголовное производство по статье - сексуальное насилие. Продолжаются следственные действия.

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