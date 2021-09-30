Громкий скандал на конкурсе красоты: украинка сообщила, что стала "Мисс мира plus-size 2021", однако ей не верят

Громкий скандал на конкурсе красоты: украинка сообщила, что стала "Мисс мира plus-size 2021", однако ей не верят

Организатор конкурсов красоты уверяет, что речь идет о другой победе.

Очередная мисс мира и очередной скандал. Киевлянка Виктория Щелко привезла с международного конкурса красоты в Дубае, как она сама уверяет, первое место и титул "Мисс мира plus-size 2021". И поэтому в интернете разразился настоящий скандал. Девушку обвинили во лжи. Мол, никакая она не мисс мир. Так кто же она пышная красавица Виктория Щелко, говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Киевлянка Виктория Щелко приглашает ТСН к себе. На столе у девушки короны и ленты из всех конкурсов красоты в которых она участвовала начиная с 16 лет. В центре самая главная и самая большая — с красным камнем. Ее Виктория привезла с конкурса в Дубаи.

"Это в первую очередь корона всех украинок, всех женщин и всей страны. Я ее завоевывала не для себя", — говорит женщина.

Виктория Щелко — телеведущая, актриса и блогерша. Разведена, имеет дочь. В свои 32 года успела получить 6 высших образований. Но это помогло получить вожделенную корону в категории модель "plus-size", а естественная красота.

"Мои параметры 106-89-108", — говорит женщина.

Сразу по возвращении из Дубая Виктория устроила пресс-конференцию, на которой рассказала всей стране о своей победе. После этого заявления разразился скандал. Викторию обвинили в "самокоронованни" и лжи. В частности, на своей странице в соцсети обладательница самой большой груди в Украине, "Мисс мира plus-size" 2019 года Мила Кузнецова написала, что Щелко не проходила ни одного национального отбора, а потому явно не могла представлять Украину на конкурсе Мисс мира. И вообще победила в одной из номинаций в совершенно другом конкурсе.

"Она приезжает и заявляет, я - "Мисс Мира plus-size". В первую очередь смотрю на ленту, а там написано" миссис ". Миссис — это не мес. Я ничего не хочу сказать, но" Мисс Мира plus-size "пока был один конкурс ", — говорит девушка.

И лицензия на проведение этого конкурса в Украине и право возить девушек на конкурсы в категории "plus-size" принадлежит ей. Генеральная директор конкурса "Мисс и миссис plus-size. Украина" Татьяна Котьолкина рассказывает это уже не первый скандал связан с Викторией.

В 2018 именно Щелко организовывала конкурс красоты для девушек plus-size в Украине. И по словам Татьяны продавала призовые места. После громкого скандала ее лишили лицензии и передали Котьолкиний. Женщина уверяет, за корону в Дубаи Щелко также заплатила. Знает, потому что ей тоже предлагали.

"Она купила. Потому что предлагали сумму, за которую можно поехать и купить эту корону. Если ты едешь туда с гарантией первых трех мест, то это от трех тысяч евро. Если ты хочешь первое, это от 6", — говорит Татьяна Котьолкина

Не платили ни копейки — уверяет организатор другого конкурса красоты, которая отправляла Щелко и еще нескольких девушек в Дубай.

Зайцева подтверждает Щелко действительно участвовала в международном конкурсе и завоевала победу в категории plus-size, но название он другой.

"Называется" Мисс и миссис Global International World Pageant", — говорит она.

Первое место в Дубае получила другая украинка мать троих детей, 35-летняя Ивано-Франковка Кристина Викалюк. Уверяет победила честно. Но из-за скандала вынуждена оправдываться.

"Я надеялась, что Украина будет радоваться с моей победы. А получается так, что сейчас я должна говорить не о тех вещах, которые ценны, ценные нашему обществу, а о том, что говорит другая участница", — говорит Кристина.

Сама Виктория Щелко уверяет, в названии титула не ошиблась.

В мире существует множество различных конкурсов красоты. И замечательно, что украинские красавицы не только принимают в них участие, но и очень часто занимают призовые места. Главное, в своем желании быть королевой оставаться человеком. Корона не упадет.

Напомним, 24 претендентки на корону "Мисс Украина" уже отобраны.

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