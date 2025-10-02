- Дата публикации
Громкий скандал на Львовщине: суд конфисковал у мэра элитный автомобиль - что говорит чиновник
Семья мэра Самбора приобрела элитный автомобиль, который суд конфисковал.
На Львовщине мэр Самбора Юрий Гамар оказался в центре скандала из-за дорогого внедорожника, записанного на дочь. Суд постановил — авто конфисковать, потому что доходов на такую покупку семья не имела.
Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Марички Кужик.
Скандальную машину мэра в Самборе, где живет чуть более 30 тысяч человек, обсуждают чуть ли не каждый второй. Audi Q7 2023 года, стоимостью более четырех миллионов гривен. По документам — принадлежит дочери городского головы. Но в прокуратуре считают иначе
«Фактически ею пользовался сам чиновник. Об этом свидетельствует много материалов», — говорит пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.
«Это автомобиль моих детей, почему я не могу в определенный период попользоваться», — заявил городской голова Самбора Юрий Гамар.
Машину дочь мэра приобрела два года назад. Откуда у нее деньги — мэр Юрий Гамар объясняет так: «Зять работает, был на войне полтора года, сейчас юридическую фирму, дочь работала риэлтором до того, как ушла в декретный отпуск. Я помогал им финансово, потому что у меня только 1 дочь зять и внук».
То, что семья дочери живет в Ужгороде, а их машина ездила по Самбору — вот что говорит: «Она приезжает сюда каждые 2 недели. Когда мне было нужно я ехал туда, переночевал с внуком, выходные, после того взял автомобиль».
Впрочем самое главное, отмечают в САП, купить машину такого класса доходы семьи не позволяли
«Мы изучаем декларации, мы изучаем доходы. Высчитывается еще, сколько расходов осуществляет семья и остаток средств. И тогда просто проводится еще один анализ, который уже показывает, действительно ли за эти средства они могли приобрести то или иное имущество», — говорит пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.
И пока расследование продолжалось, говорят в САП, скандальную машину попытались переписать.
«Для сокрытия и избежания гражданской конфискации была проведена еще одна операция купли-продажи, и имущество якобы перешло к третьему лицу», — говорит пресс-секретарь САП.
Между тем месяц назад городской голова Самбора задекларировал квартиру стоимостью три с половиной миллиона гривен. И на следующий день еще одну Audi Q7 уже этого года выпуска. И этот автомобиль стоит уже почти пять миллионов гривен.
Цена машины почти в пять раз превышает заработную плату мэра за весь прошлый год.
Такие дела, говорят юристы — уже привычная практика. Если разница между доходами и покупками декларанта превышает полтора миллиона гривен — имущество могут конфисковать.
«Это достаточно закономерное такое действие, которое происходит уже в течение последних четырех лет с внесения соответствующих изменений в законодательстве. Это касается как близких родственников, так и друзей», — говорит юрист Дмитрий Швец.
«Всего за 9 месяцев нами подано 37 исков, касающихся приобретения активов, необоснованных активов, происхождение которых они не могут доказать. И на сумму 250 млн грн примерно», — говорит пресс-секретарь САП.
С решением Высшего антикоррупционного суда — конфисковать авто, мэр не согласен и хочет подавать апелляцию. Сама машина тем временем арестована, даже несмотря на то, что по документам семье Гамара уже не принадлежит.
