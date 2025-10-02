Громкий скандал на Львовщине: суд конфисковал у мэра элитный автомобиль - что говорит чиновник

Мэр Самбора / © ТСН

Реклама

На Львовщине мэр Самбора Юрий Гамар оказался в центре скандала из-за дорогого внедорожника, записанного на дочь. Суд постановил — авто конфисковать, потому что доходов на такую покупку семья не имела.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Марички Кужик.

Скандальную машину мэра в Самборе, где живет чуть более 30 тысяч человек, обсуждают чуть ли не каждый второй. Audi Q7 2023 года, стоимостью более четырех миллионов гривен. По документам — принадлежит дочери городского головы. Но в прокуратуре считают иначе

Реклама

«Фактически ею пользовался сам чиновник. Об этом свидетельствует много материалов», — говорит пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

«Это автомобиль моих детей, почему я не могу в определенный период попользоваться», — заявил городской голова Самбора Юрий Гамар.



Машину дочь мэра приобрела два года назад. Откуда у нее деньги — мэр Юрий Гамар объясняет так: «Зять работает, был на войне полтора года, сейчас юридическую фирму, дочь работала риэлтором до того, как ушла в декретный отпуск. Я помогал им финансово, потому что у меня только 1 дочь зять и внук».



То, что семья дочери живет в Ужгороде, а их машина ездила по Самбору — вот что говорит: «Она приезжает сюда каждые 2 недели. Когда мне было нужно я ехал туда, переночевал с внуком, выходные, после того взял автомобиль».

Впрочем самое главное, отмечают в САП, купить машину такого класса доходы семьи не позволяли

«Мы изучаем декларации, мы изучаем доходы. Высчитывается еще, сколько расходов осуществляет семья и остаток средств. И тогда просто проводится еще один анализ, который уже показывает, действительно ли за эти средства они могли приобрести то или иное имущество», — говорит пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

Реклама

И пока расследование продолжалось, говорят в САП, скандальную машину попытались переписать.

«Для сокрытия и избежания гражданской конфискации была проведена еще одна операция купли-продажи, и имущество якобы перешло к третьему лицу», — говорит пресс-секретарь САП.



Между тем месяц назад городской голова Самбора задекларировал квартиру стоимостью три с половиной миллиона гривен. И на следующий день еще одну Audi Q7 уже этого года выпуска. И этот автомобиль стоит уже почти пять миллионов гривен.

Цена машины почти в пять раз превышает заработную плату мэра за весь прошлый год.

Такие дела, говорят юристы — уже привычная практика. Если разница между доходами и покупками декларанта превышает полтора миллиона гривен — имущество могут конфисковать.

Реклама

«Это достаточно закономерное такое действие, которое происходит уже в течение последних четырех лет с внесения соответствующих изменений в законодательстве. Это касается как близких родственников, так и друзей», — говорит юрист Дмитрий Швец.

«Всего за 9 месяцев нами подано 37 исков, касающихся приобретения активов, необоснованных активов, происхождение которых они не могут доказать. И на сумму 250 млн грн примерно», — говорит пресс-секретарь САП.



С решением Высшего антикоррупционного суда — конфисковать авто, мэр не согласен и хочет подавать апелляцию. Сама машина тем временем арестована, даже несмотря на то, что по документам семье Гамара уже не принадлежит.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке:ТСН 12:00 новости 2 октября. НАПАДЕНИЕ сменили ПОЖАРЫ в ОДЕССЕ! БЛЕКАУТ в ЧЕРНИГОВЕ! СКАНДАЛ с МЭРОМ