Громкий скандал под Киевом: почему бывшие супруги никак не поделят "похищенного" сына

По словам матери мальчика, ее бывший муж устроил целую спецоперацию, чтобы забрать Диму, а отец говорит, что спасал его.

Под Киевом со двора дома исчез трехлетний мальчик. Происшествие произошло в воскресенье, 12 сентября, в селе Богдановка Броварского района, в коттеджном городке Новая Богдановка, когда малыш играл со своей старшей сестрой.

Мать ребенка сразу забила тревогу и обратилась в полицию.

Днем, 13 сентября, правоохранители сообщили, что маленький Дима находится со своим родным отцом и с ним все в порядке.

Мама мальчика говорит, что бывший муж устроил целую спецоперацию, чтобы забрать сына. Отец утверждает, что забрал сына, потому что ему нужно обследование и лечение по задержке развития. Кроме того, по словам Евгения, который по специальности педиатр, у трехлетнего Димы сейчас сильная простуда, которая грозит осложнениями. ТСН.ua собрал все, что известно на данный момент об этом событии.

"Устроил целую спецоперацию"

Бывший муж Евгений, по словам Юлии, устроил целую спецоперацию и подключил к ней еще четырех сообщников.

По данным мамы малыша, ее экс-супругу якобы помогали незнакомцы. Один из них пробрался во двор дома, где жила женщина с двумя детьми. Мать как раз наливала компот сыну, который заболел, когда незнакомец схватил мальчика и передал его другому мужчине через забор. Тот занес трехлетнего Диму в машину. Юлия говорит, что ребенок громко кричал и плакал.

На странице женщины в Facebook обнародовано видео момента "похищения" ее сына.

Опубликовано Лидией Сычев воскресенье, 12 Сентября 2021

"Потом они очень быстро запрыгнули в автомобиль и уехали в неизвестном направлении", — добавила она.

На поиски авто сразу сориентировали группы реагирования патрульной полиции. Автомобиль Subaru Forester нашли в поле в нескольких километрах от села. Известно, что мужчины пересели на другое авто и уехали.

У сестренки Димы — паническая атака

По словам Юлии, это все происходило на глазах у сестры Димы — восьмилетней Даши, ее трясет до сих пор. Женщина говорит, что похитители довели ее старшую дочь до панической атаки.

В комментарии ТСН.ua Юлия рассказала, что с отцом Димы Евгением они разошлись примерно год назад, официально расписаны не были, жили в гражданском браке. Дима был их общим ребенком, а старшую дочь Юлии — восьмилетнюю Дашу — Евгений удочерил.

"Даша переживала, что у них с братом разные фамилии и отчества, поэтому мы тогда решили, что так будет лучше", — говорит женщина.

После того, как пара разошлась, Юлия и Евгений перестали общаться. Их отношения ухудшились.

Женщина говорит, что на алименты не подавала, но Евгений сам выплачивал деньги на сына.

"Угрожал, что отберет сына"

Юлия сообщила, что ее экс-супруг неоднократно угрожал, что отберет ребенка.

"Цитирую: " А как вас с*к еще наказывать". Пошел в орган опеки, чтобы разделить проживания Димы, а когда ему пришла повестка в суд (потому что после многочисленных нападок я решила защитить своего ребенка и подать на определение места жительства), в день своего посещения, организовал все как в лучших американских боевичках. Этот человек украл моего сына", — рассказала она.

Мать отмечает, что ее трехлетний малыш болеет и очень привязан к ней.

"Очень много рекомендаций по психоэмоциональному состоянию, ему нужно максимально избегать стрессов! В воскресенье у моего мальчика поднялась температура... Но самое главное, он очень привязан ко мне", — говорит женщина.

"Я не абьюзер, не педофил и не психопат..."

Отец Димы в эксклюзивном комментарии ТСН.ua, объяснил, почему забрал его у матери. Мужчина рассказал, что сыну нужно обследование и лечение по задержке развития. Кроме того, по словам Евгения, у трехлетнего Димы сейчас сильная простуда, которая грозит осложнениями.

Когда ТСН.ua договаривался с отцом маленького Димы о разговоре, он сразу отметил, что не хочет устраивать из личной жизни шоу, но согласился объяснить свою позицию.

"Мне нужно себя хотя бы базово защищать и в целом объяснить происходящее. У нас с Юлией, действительно, сложная семейная ситуация, но это исключительно наш внутренний семейный конфликт. Честно, не представляю, что она сейчас говорит именно вам, потому что ее позиция меняется чуть ли неежечасно. Озвучу все позиции вместе на опережение: я не гей, не педофил, не абьюзер, не насильник, не мародер, не хулиган, не психопат, не Волан-де-Морт и т.д., не знаю, каковы актуальные обвинения в текущий момент", — говорит Евгений.

Мужчина рассказал, что весь год, когда они с Юлией (мамой Димы — ред.) жили отдельно, он участвовал (насколько позволял постепенно нарастающий конфликт) участие в жизни сына Димы и дочери Даше (дочь Юлии от предыдущих отношений — ред. ), которую он удочерил несколько лет назад.

"Сыну необходимо обследование и лечение"

По словам мужчины, сыну Дмитрию необходимо обследование и лечение по поводу задержки развития, которые не были проведены.

"У меня высшее медицинское образование по специальности педиатрия, это к вопросу об обеспечении благополучия ребенка как конкретно сейчас, так и в дальнейшем", — добавил он.

Также Евгений изложил свой взгляд на ситуацию, которая произошла в воскресенье, 12 сентября.

"Приехав вчера на свидание к сыну, я увидел, что он очень болен (простуда у маленьких детей может протекать с осложнениями). Что интересно — Юлия этого не отрицает, но пытается использовать против меня. Да, родители, и особенно родители-врачи, могут справиться с большей частью ОРВИ, но здесь под вопросом госпитализация. Сразу же я записал ребенка к врачу, но не смог уговорить Юлю съездить вместе. Далее действовал по ситуации, думая только о его здоровье. Ребенок всегда в это время был со мной рядом, и мы смогли вчера попасть к компетентному специалисту", — рассказывает отец.

По словам Евгения, вчерашнее обследование у педиатра подтвердило серьезность его опасений насчет здоровья, а также "неэффективность принятых мамой мероприятий — и по экстренному вопросу ОРВИ, и по задержке развития".

"Сейчас я его лечу по вчерашним рекомендациям, и уже есть положительный эффект. В случае возможного ухудшения состояния — будем госпитализироваться, как нам вчера сказали. Дима накормлен, чист, спокоен, отдыхает и играет", — уверяет Евгений.

"Я много недель получал угрозы со стороны отца Юлии"

На вопрос ТСН.ua, что же это за "спецоперация" с привлечением якобы четырех сообщников, Евгений ответил так: "Я много недель получал угрозы со стороны отца Юлии. Поскольку на территории дома во время моего пребывания в гости к Юлиной семье также заходили соседи со спиртным, осознавая весь объем риска, я принял дополнительные меры безопасности — организовал свою охрану. Именно ее наличие и помощь Юлия сейчас обставляет как спецоперацию".

Евгений также рассказал, почему пока не раскрывает своего текущего местонахождения.

ТСН.ua

"Пока я был вынужден находиться на территории их дома (семьи Юлии — ред.), во время визитов к детям, от отца Юлии мне неоднократно поступали угрозы физической расправы (повод всегда найдется, я один — их трое: Юля, ее отец и мать ). Но ради сына, я, рискуя собственной безопасностью, продолжал осуществлять визиты. Ну, а пока мне нужно лечить сына и я реально опасаюсь за свою жизнь", — отметил отец Димы.

"Ребенок с отцом, ему ничего не угрожает"

В полиции выяснили, где находится малыш. Оказалось, что все время мальчик был с отцом.

В полиции говорят, что угрозы жизни и здоровью маленького Димы нет.

"В ближайшее время мужчина придет к сотрудникам Броварского районного управления полиции, органов опеки и попечительства и предоставит объяснения своим действиям", — сообщили в полиции.

Точку в деле должен поставить суд

Согласно решению исполнительного комитета Великодимерского поселкового совета, отцу было разрешено посещать ребенка только в присутствии матери.

В то же время Евгений говорит, что это решение "никакой хоть сколько значимой силы не имеет". Он это решение хочет обжаловать. Говорит, что буквально умолял поселковый совет дать ему возможность обследовать ребенка относительно задержки развития, но только слышал отговорку, мол, у них "нет основания считать ребенка недообследованным".

"Родительских прав я не лишен, в суде порядок моего общения с ребенком, а также место его постоянного проживания не определены. Я могу быть с ним когда и сколько необходимо, это не запрещено (как и любой другой отец или иметь без какого-либо судебного решения)", — резюмировал отец Дмитрия.

Отметим, что 24 сентября должен состояться суд, который окончательно определит место жительства ребенка.

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