Громкий скандал с бракованными боеприпасами для ВСУ: история получила неожиданное продолжение

На фронт поставлялись бракованные мины, из-за чего вспыхнул скандал. Власти все же отреагировали на жалобы военных. Что известно?

10 процентов бракованных мин 120 калибра в Силах обороны уже заменили. В Минстратегпроме говорят - некачественные боеприпасы, которые не взрывались, уже изъяты. И по специальному графику их заменяют за счет производителя. Скандал с боеприпасами возник в ноябре. Немалое их количество не взрывалось - падало в нескольких метрах от миномета или вообще застревало в стволе.

Об этом говорится в сюжете корреспондентов ТСН.

О проблеме с бракованными боеприпасами ТСН рассказывала еще в конце ноября. Десятки роликов с разных направлений бойцы сопровождали комментариями, что думают о некачественных минах калибра 120 миллиметров.

Впервые военные начали жаловаться на бракованные мины в начале ноября. Когда поняли, что речь идет не о единичных случаях, а целые партии - решили заявить об этом публично.

Момент выстрела бракованным снарядом

В Минстратегпроме говорят - сразу после этого скандала начала работать комиссия, которая выясняла причины и количество дефектных боеприпасов. И проблем, говорят, было несколько - в одних внешний диаметр мины не соответствовал конструкторским требованиям, в других - порох в зарядах был слишком влажным. Обнаружили и проблемы с капсулами, которые не работали.

В войско, говорят в Минстратегпроме, попало 15 партий таких мин, это почти 54 тысячи боеприпасов. Их отозвали и производитель за свой счет их дорабатывает. Сейчас в каждой мине проверяют внешний диаметр и диаметр хвостовика, говорит министр. Капсулы в боеприпасах теперь европейского производителя. А сами мины проходят влагостойкую обработку и упаковываются в герметичные упаковки.

Новая упаковка также обеспечивает 10 лет хранения боеприпаса на складах. Сами заряды после открытия могут храниться 12 часов на открытом воздухе, ведь добавлена дополнительная лакировка заряда. То есть мина идет с новым взрывателем, с доработанным основным зарядом и проверкой всех геометрических параметров. В войска уже доставили 1400 замененных боеприпасов, говорит министр. Там их уже испытали. И теперь украинские предприятия будут изготовлять мины по новым стандартам.

В Украине разразился скандал из-за бракованных боеприпасов

Также в ГБР в настоящее время открыто два уголовных производства по поводу поставки некачественных мин. Правоохранители должны выяснить – как бракованные мины прошли проверки и попали на фронт. И самое главное – кто понесет за это ответственность.

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Напомним, в Польше разгорелся скандал из-за "утерянных" на складе IKEA противотанковых мин.

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