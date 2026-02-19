В киевской больнице произошел громкий скандал

Реклама

Городская клиническая больница скорой помощи — ключевое учреждение для спасения киевлян во время войны и массированных обстрелов. Однако сегодня пациенты и сами врачи все чаще называют ее не спасительной гаванью, а настоящим адом.

Почему на четвертом году войны больница не готова к отключениям света, куда исчезают бюджетные сотни миллионов и кто зарабатывает на убийственных наценках на лекарства?

Об этом говорится в материале проекта «Хапуга.ua».

Реклама

на YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке: ВРАЧНАЯ в Киеве, ГДЕ ЛЕГЧЕ УМЕРТИ, ЧЕМ ВЫЛЕЧИТЬСЯ: что там происходит на самом деле?

Оперирование под светом фонариков: ночь хаоса 9 января

Кадры, на которых медики спасают пациентов с фонариками на лбу после обстрела 9 января, облетели всю страну. Это был подвиг врачей в хаосе темноты и холода. Но за этим героизмом скрывается преступная халатность руководства.

Елена Бобровник, врач-анестезиолог: «Выключили свет где-то в 3:05. Потом, когда пострадавших привозили, света уже не было. Почему не запустился генератор, я не знаю, но он не работал. И он очень долго не работал. Начинаем оперировать без наркоза. Аппарата нет, ничего не работает. Фонарик на лбу светит — это оперируют одновременно. Я слушала сердце через фонендоскоп, норадреналин шел струйно. Я не знаю, как пациент не умер на столе».

Врач вспоминает ту смену как настоящий «дурдом»: лифты стоят, аппараты ИВЛ работают выборочно, медики вручную качают воздух «амбушками», чтобы пациенты могли дышать.

Реклама

Больница, где произошел скандал

Критическая ситуация

Ситуация, когда в критическом медицинском учреждении исчезает питание, является смертельно опасной. Это подтверждает врач-травматолог Андрей Гвоздинский, который совмещает работу в больнице со службой в ПВО.

Андрей Гвоздинский, врач-травматолог: «Это крайне критично. Когда нарушен производственный цикл лечения — а это именно производство — невозможно оказывать адекватную помощь. Ситуация может развиваться вплоть до смерти пациента».

Несмотря на заявления КГГА, что генератор запустили в 03:40, свидетельства врачей говорят о другом. Даже в 8 утра лифты не работали. Тяжелораненых военных, которых приехали эвакуировать, сносили по лестнице на носилках вручную.

Где деньги?

Пока врачи совершают подвиги, на закупках для учреждения, вероятно, обогащаются дельцы. Специалисты по мониторингу публичных закупок фиксируют космические наценки.

Реклама

Алена Ящук, специалист проекта DOZORRO: «Там разница только на одном препарате у меня вышла — переплата 3 миллиона гривен».

Кроме того, в больнице катастрофически не хватает персонала. Из-за «оптимизации» вместо 12 санитарок в приемном отделении остается 4, а время ожидания пациента выросло с 30 минут до 4 часов.

Олег Симороз, ветеран: «Это четвертый год полномасштабной войны, эти заведения по рапортам всех уровней власти, в том числе и городской, должны были быть подготовлены к такому положению дел. У нас больницы желались, в принципе, приоритетом, в общем, готовности и укрытий, и энергетической, так называемой, независимости.Что показала эта история? Показала, что там нет работы полноценного нормального генератора».

Через несколько дней КГГА вышло с заявлением. Подтвердили, что основной генератор не сработал в нужное время.

Реклама

Системный коллапс: темнота вернулась 20 января

По словам врачей, ситуация с отсутствием света и воды не была случайностью одной ночи. 20 января хаос повторился.

Елена Бобровник, врач-анестезиолог: «Я пришла на работу — света не было, лифты не работали. Воды тоже не было. Где-то в 10-11 воду дали, свет дали, но до этого его не было с ночи. То есть это не час, не два».

Лекарства по двойной цене: дело о Фентаниле

Эксперты проекта тщательно проверили тендеры БСП. Оказалось, что даже по упрощенным процедурам больница умудряется покупать медикаменты значительно дороже розничных цен в аптеках.

Алена Ящук, специалист проекта DOZORRO: «Закупка была объявлена в марте 2025 года. Пришел всего лишь один участник — „Фармстор Украина“. Я сравнила цены через публичный модуль аналитики BI Prozorro. Только на одном препарате у меня получилась переплата 3 миллиона».

Реклама

Речь идет о критически важном обезболивающем препарате Фентанил. В аптеках Киева ампула стоит около 46 грн. Больница же закупила 65 тысяч ампул по цене более 111 грн за штуку. Только на этой позиции бюджет потерял более 4 миллионов гривен.

«Золотые» кушетки и ремонт без конкуренции

Больница также закупает оборудование по космическим ценам. Например, обычные медицинские кушетки КМ2.201 в смете прописаны по 105 тысяч гривен за штуку, тогда как их максимальная рыночная цена — 30 тысяч.

Поставщик — компания «Абсолют Климат», которая в 2024 году без всякой конкуренции получила подряд на ремонт приемного отделения на 104 миллиона гривен.

Журналисты проекта «Наші гроші» выяснили, что цены на часть стройматериалов — гипсокартон, гидроизоляцию, профили, клей, кабель — завышены в 1,5-2 раза.

Реклама

Сергей Миткалик, председатель ОО «Антикоррупционный штаб»: «Гипсокартон покупают по 228 гривен за метр, когда на рынке он стоит 130-150. Металлические каркасы и кабели дороже вдвое. Департамент внутреннего контроля КГГА предоставлял рекомендации, но руководство их просто не учитывает».

Состояние больницы: разруха и «аварийные» операционные

Несмотря на стомиллионные вложения, состояние заведения пациенты описывают как «строительную площадку». Вместо дверных ручек — куски веревки, вместо чистоты — грязное белье и отсутствие мыла.

Медики говорят: «У нас есть операционная под военных. Она в аварийном состоянии, ремонта там не было с 1985 года. Сыпется штукатурка, обваливается плитка. Военные, когда их туда завозят, спрашивают: „А лампа на меня не упадет?“. Хирурги за свой счет ремонтируют оборудование, чтобы оно хоть как-то работало».

Не хватает больнице и кадров.

Реклама

Олег Симороз, ветеран и общественный деятель: «Там, кроме этих проблем, нет обслуживающего персонала для этих людей. В больнице этой нет полноценно людей, которые бы просто помогали этим людям. Просто из-за штата, из-за уровня денежного обеспечения этих людей. В результате там медсестры выполняют абсолютно все различные работы, не только медсестры».

Кто отвечает за состояние больницы

В профильном общественном объединении «Пациенты Украины» объясняют: решение большинства этих проблем в руках руководства.

Инна Иваненко, директор Благотворительного фонда «Пациенты Украины»: «Этот момент, что больница не в надлежащих условиях находится, это уже вопрос, который должен быть адресован и владельцу, и руководству учреждения здравоохранения, действительно ли они прилагали усилия, чтобы найти средства на создание комфортных условий. Сейчас в Украине в сферу здравоохранения война нам принесла эту возможность, достаточно средств выделяется для того, чтобы улучшать условия для пациентов.

Декларация Виктора Дороша: дом за «копейки»

Пока больница страдает от кадрового кризиса и разрухи, главный врач Александр Дорош обживается в просторном доме площадью 270 кв. м в Великой Дымерке. В декларации за 2024 год указана стоимость — 566 тысяч гривен (около $20 тыс. на момент приобретения). Эксперты называют эти цифры смешными.

Реклама

Виктория Берещак, эксперт по недвижимости: «Подобный объект не мог стоить меньше $850 за квадрат. С учетом ремонта и техники реальная стоимость такого дома — от 230 тысяч долларов«.

Кроме этого, в собственности медицинского чиновника еще один дом на Черниговщине, 7 гектаров земли и три автомобиля.

Молчание и давление на медиков

Вместо ответов на неудобные вопросы о переплатах и неработающих генераторах, Виктор Дорош выбрал тактику игнорирования и давления. Когда врачи начали говорить о проблемах, их вызвали «на ковер».

Олег Симороз, ветеран: «Этих людей — рядовых работников с честью — посадили за стол и заставляли писать объяснения: на каком основании они проводили видеозапись и что это „вредит репутации“ заведения».

Реклама

Зато отвечать прямо и честно на все вопросы сам директор Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Виктор Дорош не хочет. Сначала по телефону согласился пообщаться с нами, после согласования в КГГА.

На следующий день работница КГГА по связям со СМИ объяснила в переписке, что Виктор Дорош не согласовал комментарий и вообще сказал, что никто накануне ему не звонил.

«Мы такому цинизму удивились и попытались напрямую поговорить с руководителем больницы, впрочем тщетно — он закрылся в кабинете», — говорится в расследовании.

на YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке: ВРАЧНАЯ в Киеве, ГДЕ ЛЕГЧЕ УМЕРТИ, ЧЕМ ВЫЛЕЧИТЬСЯ: что там происходит на самом деле?