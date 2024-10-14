Громкий скандал в Днепре: директор известной компании обругал военных

Директор известной украинской фирмы обругал военного и сказал, что его дело "копать".

Все подробности громкого инцидента рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

Кадры видео скандального инцидента мгновенно распространились соцсетями.

Выругал военного

В Днепре произошел скандал с местным бизнесменом и руководителем компании по производству металлопластиковых окон Steko Сергеем Положаем. На видео, которое появилось в Сети, он обматерил военного, проверявшего у него документы. Украинский бизнесмен оскорбил военнослужащего и заявил, что его дело "копать".

Украинский бизнесмен также обидел представителей ТЦК. Уважения, по его словам, заслуживают только военные на передовой. Также он добавил, что тем, кто "кто занимается добрыми делами, делая окна", нужно не мешать. В то же время, сам Положай на своей странице в социальной сети подтвердил, что на видео действительно он и рассказал свою версию происшествия. По словам бизнесмена, 12 октября в центре Днепра произошла "огромная облава". В это время он ходил по парку Шевченко со всеми документами, как утверждает Положай, и его остановили представители ТЦК и полиции для проверки документов.

“Доброе утро Коллеги! Вчера вечером была огромная облава в центре Днепра. Я спокойно один гулял по парку Шевченко со всеми документами и в полной уверенности, что у меня все ок. Тцк, полиция и куча каких-то военных остановили меня для проверки. Я предъявил военник с обновленными данными, повестку продленную до 1 ноября. Ho!!!! Эти галимые черты говорят: У него нет бронировки, нет отсрочки и он подлежит мобилизации:)))) И говорят, на основании чего продолжена моя повестка ими же. Собираются отправить бусиком в тцк:))) И малолетка в форме начинает мне наваливать, какой он. И здесь включается Положи Сергей Владимирович! В меня включилась вся сила, злоба и тд. В этом состоянии я снесу всех и всё!!! Они перепутали, что столкнулись не с сыкуном и чмошником, а с ГОРОЙ! я им таких хуев надвигал, этим галимым тцкшникам, что они вызвали подкрепление автоматчиков:))) Показал автоматчикам в балаклавах свое оружие, документы и тд. Ho! К сожалению, с мразями тцкшниками ходят галимые блоггеры.... Которые выкладывают видео. Видео удобное им. А не правду, которую говорят люди и я. А я говорил следующее: Тцк – чмошники, которых надо бить! Военные, которые реально воюют – поклон и уважение! Врагов нужно разрывать на части. Коррупционерам – клетка! Нам, кто занимается хорошими делами, производя окна, не мешать!!! Правда она такая, другая. Итог: заниматься делами! Друг за друга!!! Мир! Победа!!!”

Реакция ТЦК

В свою очередь в Днепропетровском областном ТЦК и СП отреагировали на этот инцидент. Там поведение днепровского бизнесмена Сергея Положая назвали позорным, отметив, что он лично подтвердил противоправность своих действий. Об этом говорится в сообщении ведомства в соцсетях, опубликованном 13 октября.

“Гражданин Положай на своих страницах в соцсетях лично сообщил, что не имеет документов по бронированию на время мобилизации. В то же время он кичится своим пренебрежительным отношением не только к воинской обязанности, но и к военнослужащим и не стесняется при этом использовать ненормативную лексику. Фактически, гражданин Положай лично подтвердил противоправность своих действий.

При этом, как отметили в сообщении, на видео, которые директор фирмы распространил в соцсетях, видны "позорные проявления агрессивного, грубого и дерзкого поведения и нецензурные, унизительные высказывания и угрозы военнослужащим".

“Все это возмутительно и недопустимо. Законодательство Украины по вопросам мобилизации и обороны государства работает одинаково для всего общества, независимо от социального статуса, состояния и занимаемых должностей. В настоящее время проводится правовая оценка действий гражданина Положая и решается вопрос привлечения последнего к ответственности согласно действующему законодательству Украины.

Погоня за Bentley

И еще любопытный момент. На днях в Сети появились кадры, как черный Bentley в Днепре убегал от патрульных, в нарушение Правил дорожного движения. По данным полиции, водитель Bentley на перекрестке улиц Гоголя и Святослава Храброго выехал на островок безопасности. По требованию остановиться он не отреагировал и начал убегать – эти кадры от полиции мы впоследствии вам покажем. Когда же полицейским удалось догнать правонарушителя, материалы за нарушение ПДД, не останавливаясь по требованию полицейских, а также, поскольку водитель имел признаки опьянения и отказался проходить медосмотр в установленном законом порядке, протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КУоАП.

Так вот, по данным источников Общественного, за рулем автомобиля был гендиректор производства окон Сергей Положай – да, тот самый, который кричал, цитирую: "Ты солдат, пи**уй копай, бл**ь". Правда, официального подтверждения этой информации пока нет. Ну а дальше видео той же погони, которую обнародовала Патрульная полиция Днепропетровщины.

Напомним, сам Положай на своей странице в социальной сети подтвердил, что на видео действительно он и рассказал свою версию происшествия.

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