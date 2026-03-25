Громкий скандал в ЕС: мог ли Сийярто передавать России секретные данные об Украине

Сийярто и Лавров / © Associated Press

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто мог пересказывать детали закрытых заседаний Совета ЕС своему российскому коллеге Сергею Лаврову, сообщает издание The Washington Post, ссылаясь на собственные источники. В Брюсселе «всерьез обеспокоены», а в Варшаве говорят — это объясняет странное поведение Будапешта последних лет.

Подробности рассказала корреспондент «Радио Свобода» Зоряна Степаненко специально для ТСН.

Сийярто передавал Лаврову закрытые переговоры ЕС?

Согласно публикации WP, Москва фактически была невидимым участником закрытых переговоров Евросоюза в течение многих лет. Петер Сийярто, который с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину уже 16 раз посещал Москву, якобы звонил Лаврову прямо во время заседаний Совета ЕС.

«Москва фактически присутствовала за столом переговоров на каждом закрытом для нее заседании ЕС — на протяжении многих лет», — говорится в публикации The Washington Post.

Речь идет о непубличных встречах, совещаниях и информации о будущих стратегических решениях блока. Сообщается, что эти разговоры даже могли быть перехвачены западными спецслужбами.

Узнала ли Москва секреты об Украине?

Собеседники «Радио Свобода» в Брюсселе несколько успокаивают: вряд ли Кремль получил сверхсекретные данные об обороноспособности Украины или детали военной помощи. Оказывается, европейские дипломаты давно «раскусили» позицию Венгрии.

Чувствительные темы — например, поддержка Киева или энергетическая безопасность блока — уже длительное время обсуждают в узких кругах, куда представителей Венгрии просто не приглашают.

Реакция Венгрии

Сам Петер Сийярто ожидаемо назвал статью фейком. Премьер Венгрии Виктор Орбан пошел дальше, заявив, что факт вероятного прослушивания члена его правительства является «нападением на Венгрию».

Зато польская сторона не скрывает сарказма. Глава МИД Польши Радослав Сикорский коротко прокомментировал статью: «Это многое объясняет, Петере». А польский премьер Дональд Туск добавил, что давно подозревал утечку информации, поэтому во время выступлений на саммитах старается не говорить ничего лишнего, когда в зале присутствуют представители Будапешта.

Сейчас Брюссель официально требует от Венгрии объяснений. Скандал грозит еще большей изоляцией правительства Орбана внутри Европейского Союза.

