Громкий скандал в Киеве: что известно о преступной группе и как на месте туалета "вырастала" многоэтажка

НАБУ и САП заявляют, что разоблачили коррупционную схему в городских властях Киева. Какова была схема?

В НАБУ и САП заявили, что операция "Чистый город" дала результаты. Силовики разоблачили преступную группу в городских властях Киева. Возглавлял незаконную деятельность бывший депутат Киевского городского совета и соратник Леонида Черновецкого – Денис Комарницкий.

В 2023-2024 годах подозреваемые незаконно завладели земельным участком стоимостью более 11 гривен. Благодаря оперативным действиям силовиков удалось предотвратить хищение еще 6 земельных участков на общую сумму более 83 миллионов гривен.

Об этом говорится в материале корреспондента Александра Романюка.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения сразу 7 фигурантам дела, которое НАБУ и САП назвали «Чистым городом». Накануне подозрения вручили 10 лицам. Среди них - заместитель председателя КГГА Петр Оленич, председатель комиссии по вопросам земельных отношений - Михаил Терентьев и ее член - Елена Марченко, а также руководство нескольких коммунальных предприятий. Все они, по версии следствия, входили в преступную группу, которая выводила землю из коммунальной собственности.

Сама сделка выглядела так: "Участники "схемы" находили пустой земельный участок, который был в коммунальной собственности. Там возводили туалет, сарай или что-то мелкое. На него регистрировали право собственности. А потом обращались в Киевсовет с просьбой дать участок под этим зданием для его обслуживания. Сами участки часто были в сотни раз больше. Киевсовет, через дыры в законе, удовлетворял просьбы. А впоследствии на месте вырастала новостройка"

Участники группы, говорят детективы, гарантировали, что земля точно будет выделена. За это получали деньги или недвижимость. Таким образом, говорят в 2023-2024 годах из коммунальной собственности вывели земли в центре на 11 миллионов гривен. Также правоохранители предотвратили отчуждение еще 8 участков стоимостью почти 84 миллиона.

"Также зафиксировано предложение неправомерной выгоды в размере 100 000 долларов США члену земельной комиссии и депутату Киевского городского совета за злоупотребление ею своими полномочиями и влиянием в интересах преступной организации", - говорится в материале ТСН.

Сегодня обыски прошли и в КГГА. Виталий Кличко заявил, что город будет способствовать расследованию и пообещал кадровые решения, если информация правоохранителей подтвердится.

Главным подозреваемым в организации сделки детективы и прокуроры называют Дениса Комарницкого, бывшего депутата Киевского городского совета и соратника Леонида Черновецкого. Детективы провели обыск в его офисе. Впрочем сам подозреваемый сейчас, по информации СМИ, находится в Вене, куда выехал как отец 4 детей. Одному из изданий он даже прокомментировал обвинения. Дело считает "давлением, связанным с его профессиональной деятельностью". Вернется ли в Украину на вызов правоохранителей - не уточнил.

Один из подозреваемых

Другие фигурантам дела сегодня таки оказались в суде. Меры пресечения им избирали без журналистов. Прокуроры объясняли это тем, что в деле велись преимущественно негласные следственные действия, а в материалах подозрения есть показания свидетеля, имя которого нельзя разглашать. Поэтому просили сделать заседание закрытым, хотя защита подозреваемых настаивала на обратном.

Суд к просьбе прокуроров прислушался. Относительно отдельных фигурантов, то даже объявления мер пресечения там запретили снимать. Только к вечеру стало известно - 6 фигурантов будут находиться в СИЗО, еще 1 отпустили под домашний арест.

В НАБУ говорят - следственные действия еще продолжаются. Поэтому не исключено, что вскоре станет известно и о других эпизодах злоупотреблений.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Обыски в КГГА! Правоохранители разоблачили преступную группу в городских властях Киева!

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура приступили к операции по разоблачению лиц, причастных к земельной коррупции в Киевском городском совете.

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